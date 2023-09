J’ai été expulsé après seulement deux SEMAINES et le propriétaire avait la raison la plus cruelle – j’ai absolument le cœur brisé

Une FEMME a révélé la raison « cruelle » pour laquelle elle a été expulsée par son propriétaire après seulement deux semaines, la laissant désemparée.

L’influenceuse des médias sociaux Sophia a révélé comment elle avait été expulsée de chez elle simplement parce qu’elle y était accompagnée de son chien de compagnie.

Elle a expliqué sur TikTok à quel point elle avait le cœur brisé d’avoir été forcée de quitter si rapidement son appartement à Sydney, en Australie.

Elle dit que son propriétaire dans la capitale de la Nouvelle-Galles du Sud a agi après avoir été informé de l’existence du chien.

Sophia n’y vivait que depuis quinze jours avant d’être expulsée et se retrouvait potentiellement avec une facture de 2 600 £ à payer.

La TikTokeuse, originaire de Los Angeles aux États-Unis et postant sous le nom de @sophiainsydney, a décrit avoir dû renoncer à quatre semaines de loyer après avoir été brusquement expulsée.

Elle a déclaré : « Ce bâtiment est vraiment fou et ils ont remarqué que j’avais un chien. »

Elle a déclaré en larmes aux téléspectateurs : « Je ne pense pas que je veuille revivre tout ça – trouver une place, perdre encore des choses.

« Mais tu sais quoi ? C’est la vie. »

Un responsable de la sécurité a signalé son animal de compagnie au propriétaire du complexe d’appartements situé dans le quartier de Chippendale à Sydney, a déclaré Sophia à l’Independent.

Elle a cependant admis qu’il aurait pu y avoir « des erreurs que j’ai commises », comme ne pas avoir dit au propriétaire à l’avance qu’elle avait un chien.

Mais elle a ajouté : « Parfois, la pression devient très forte. »

Sa vidéo TikTok a désormais reçu près de 3 600 « j’aime », et de nombreuses personnes ont posté des commentaires de soutien et de sympathie.

Un téléspectateur a répondu : « Les gens qui ont vécu à Sydney toute leur vie ont ressenti ce que vous ressentez. »

Un autre a déclaré : « Désolé, Sophia. Même si c’est difficile en ce moment, vous semblez vous épanouir ici – vous trouverez le bon endroit pour accueillir les animaux de compagnie. »

On lui a également dit : « Cela me brise le cœur » et « Reste forte » – tandis que de nombreuses personnes l’ont exhortée à déménager près de 1 000 km plus au sud jusqu’à Melbourne, décrivant la ville comme étant plus accueillante pour les animaux de compagnie.

Mais les critiques ont déclaré que Sophia avait « malheureusement créé cette situation », un autre l’interrogeant: « N’avez-vous pas dû indiquer que vous aviez un chien sur le formulaire de candidature? »

Plus tôt cette année, une voyageuse a critiqué un conseil pour l’avoir expulsée d’un site à Stoke-on-Trent, dans le Staffordshire, à cause de ses chiens.

Selon une étude récente, un locataire sur dix possédant des animaux de compagnie admet cacher ses animaux interdits aux propriétaires.

Les règles relatives aux animaux de compagnie lors de la location de maisons au Royaume-Uni stipulent que les locataires doivent demander le consentement écrit d’un propriétaire si leur contrat comporte une clause interdisant les animaux de compagnie.

Les propriétaires peuvent lancer une procédure d’expulsion en cas de rupture d’un contrat de location, en vertu de l’article 8 de la loi sur le logement de 1988.

Mais une nouvelle loi annoncée en juin de l’année dernière prévoit que les propriétaires ne peuvent pas refuser une demande d’animal de compagnie sans raison valable, telle qu’une police d’assurance ou les conditions du bail de l’immeuble.

