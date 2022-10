J’ai été exclu de mon pub après avoir posté une photo de leur dîner de rôti sec qui ressemblait à un repas pour enfants – c’est une blague

Une maman affirme qu’elle a été exclue de son pub local après s’être plainte de leur dîner de rôti “sec” sur les réseaux sociaux.

Katie Lou, 31 ans, a été déçue après avoir commandé un dîner au pub The Hope and Union à Stockton-on-Teesside.

Katie Lou a publié son indignation sur le site de médias sociaux après avoir reçu le dîner de The Hope and Union Crédit : Gazette du soir

La mère de deux enfants dit qu’elle a été exclue du pub Stockton Crédit : Gazette du soir

La femme de 31 ans a déclaré que son dîner du dimanche “ressemblait à un repas pour enfants” Crédit : Gazette du soir

La femme de 31 ans a déclaré que sa commande “ressemblait à un repas pour enfants” et qu’elle “gelait” à son arrivée.

Katie a payé 15,50 £ pour son dîner et 5,83 £ supplémentaires pour la livraison plus les frais de service.

Elle s’attendait à ce que le repas comprenne de la poitrine de porc, des craquelins, de la compote de pommes, de la purée crémeuse, des légumes verts de saison, des rôtis, des carottes rôties, des panais et du chou rouge.

Au lieu de cela, elle prétend avoir reçu trois carottes, deux rôtis, deux panais, des tas de petits pois dans une cosse et une petite portion de chou rouge sans compote de pommes.

La mère d’un enfant a déclaré : ” Je pensais commander [a Sunday dinner] de The Hope and Union à Stockton, et je l’ai commandé et il est venu à environ 15,50 £, et c’était avec un pudding Yorkshire supplémentaire.

“Je n’étais pas content – j’ai payé 15,50 £ et cela ressemblait à un repas pour enfants. Il faisait un froid glacial et les pommes de terre avaient le goût d’avoir été assises pendant un moment et d’avoir été recuites – elles étaient sèches.”

Katie a appelé le pub via l’application Uber Eats et a dit à un membre du personnel qu’elle n’était pas satisfaite de son repas.

On lui a conseillé d’envoyer un message au restaurant via leur Facebook, alors Katie l’a fait à 17h30.

Une réponse du pub est arrivée 42 minutes plus tard, qualifiant sa plainte de “déplorable” et a ajouté que leur “record pour le service client parle de lui-même”.

Katie a déclaré: “Je pensais que c’était un peu grossier et non professionnel. Partout où la nourriture ne va pas toujours recevoir des critiques positives.

“Parfois, les critiques négatives sont une bonne chose, vous savez donc quoi améliorer.”

Elle a dit au représentant du pub à qui elle parlait qu’elle prévoyait de partager publiquement son point de vue, ce à quoi ils ont répondu: “Vous êtes interdit.”

Katie a déclaré: “Je pensais que c’était ridicule. J’ai commandé un dîner et ça s’est passé comme ça et je me plaignais – ce n’est pas de ma faute.

“Je l’ai laissé là – je serais retourné dîner pour l’essayer à l’intérieur mais je ne peux pas maintenant, j’ai été interdit, donc je n’y retournerai pas.”

Le Sun a contacté The Hope and Union pour commentaires.

