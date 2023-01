J’ai été éventré par une hélice de bateau alors que je faisais de la plongée avec tuba pendant des vacances de rêve – j’ai vu mes propres entrailles

Une touriste britannique a révélé qu’elle avait été tranchée par une hélice de bateau lors de vacances de rêve.

Amor Armitage, 37 ans, a parlé de sa survie miraculeuse après avoir failli mourir dans l’horrible accident lors d’une escapade de luxe dans les Caraïbes.

Elle a dit qu’elle n’avait survécu que parce qu’un caillot de sang de deux pouces l’avait empêchée de saigner à mort en raison de ses blessures écœurantes.

L’instructeur de yoga de Basingstoke, dans le Hampshire, était en vacances sur l’île caribéenne de Cozumel, au large du Mexique.

Amor était avec son mari Chase, un cascadeur qui travaillait sur un plateau de tournage américain lorsque la catastrophe a frappé.

Elle faisait de la plongée avec tuba et de la plongée lorsqu’elle a été heurtée par une hélice alors qu’elle nageait vers le bateau.

Amor s’était envolée pour la petite île de Cozumel pour être avec son mari avant un voyage prévu en Floride avant de rentrer chez elle.

Après l’horrible incident du 17 décembre, elle a été transportée d’urgence dans un hôpital de l’île.

Elle a parlé de l’expérience terrifiante dans un récent article de blog.

Amor a déclaré qu’elle retournait au bateau après avoir commencé à avoir froid dans l’eau.

“J’ai nagé jusqu’à l’échelle du bateau, il y avait de la musique dans le bateau et le capitaine ne regardait pas dans ma direction”, a-t-elle déclaré.

“Quand je m’accroche à l’échelle, je sors un aileron, le capitaine du bateau ne me voit pas, je réalise soudain que le bateau a commencé à bouger et je suis incapable de dire quoi que ce soit, les mots ne sont tout simplement pas sortis comme peur gelée [sic] moi.

“Tout semble ralentir alors que je sens l’hélice du bateau frapper mon abdomen, mes parties génitales et mes jambes, mon corps est lourd et je vois le bateau s’éloigner de moi, de mes tripes sort un cri viscéral, demandant de l’aide, le capitaine voit moi mais je sais que je dois nager vers le bateau, alors avec des coupures sur tout le corps, j’ai réussi à nager à nouveau jusqu’à l’échelle.

“Il me dit que je dois monter l’échelle, j’ai baissé les yeux et j’ai vu mes entrailles, je sens qu’il n’y a aucune chance que je puisse me relever seul.”

Elle a ajouté: “Mon corps se sent mutilé et je ressens une douleur qui est hors de ce monde… Une fois que j’ai réussi à me relever, le capitaine aide à placer mon corps sur le sol et je commence à trembler, il appelle l’équipe de plongée et Chase arrive .”

Amor a été ramenée à terre sur le bateau et transportée d’urgence à l’hôpital où elle a subi une opération de quatre heures pour reconstruire et attacher les os et les tendons.

Elle avait besoin d’une deuxième opération pour enlever un caillot de sang et contourner une artère sectionnée en utilisant une autre veine de sa jambe.

“Il semble que lors de l’accident, j’aie eu un caillot de sang dans mon artère fémorale qui m’a empêché de perdre trop de sang à la fois pendant le transport à l’hôpital, et pendant l’opération. Sans cela, j’aurais perdu beaucoup de sang”, a-t-elle déclaré. m’a dit.

Alors qu’elle accepte sa survie “miracle”, Amor et Chase doivent maintenant accepter une autre crise urgente – une facture d’hôpital de 60 000 £.

“Le chemin de la guérison sera lent et les cours continueront sans moi pendant quelques mois, il semble que nous puissions rentrer au Royaume-Uni début janvier, nos factures d’hôpital sont énormes, nous n’avions pas d’assurance et les coûts semblent augmenter de jour », dit-elle.

Une page JustGiving a été créée ici.

