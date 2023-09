J’ai été entraîné au fond par un grand requin blanc lors de la pire attaque de requin de tous les temps – seule ma combinaison a empêché mes organes de se répandre.

RODNEY Fox a failli mourir dans une horrible attaque de requin considérée comme l’une des pires de l’histoire au large des côtes australiennes en 1963.

Les blessures brutales étaient apparemment si graves que sa combinaison était la seule chose qui empêchait ses organes de se répandre et de le tuer.

Alors que l’expert australien des requins n’avait que 23 ans, il a été brutalement attaqué par un grand requin blanc alors qu’il pêchait sous-marine. Crédit : Instagram/@rodneyfoxsharkexpeditions

Rodney, maintenant âgé de 80 ans, a eu besoin de 462 points de suture pour survivre à l’attaque d’horreur Crédit : Alay

Il a subi des blessures brutales à la poitrine, à la main droite, au bras, au ventre et la bête lui a gravement transpercé le poumon. Crédit : GETTY

L’expert australien des requins n’avait que 23 ans lorsqu’il a été attaqué par un grand requin blanc alors qu’il pêchait sous-marine le long de la côte sud du pays.

Il a subi une perforation du diaphragme, un poumon déchiré, une omoplate percée ainsi qu’un abdomen, une cage thoracique, une rate et un estomac exposés.

Rodney, 23 ans, a eu besoin de 462 points de suture pour survivre à l’attaque d’horreur.

Le pêcheur chevronné venait de remporter un concours de pêche sous-marine en 1962 et défendait son titre l’année suivante à environ 30 milles au sud d’Adélaïde.

Aujourd’hui âgé de 80 ans, Rodney a précédemment décrit l’attaque brutale : « Cet énorme bruit sourd m’a frappé si fort à la poitrine que j’ai immédiatement pensé que c’était un train. »

« Puis j’ai pensé : « Non, je suis sous l’eau. » C’était un bruit si violent qu’il m’a arraché le pistolet de la main, le masque de mon visage, et j’ai été projeté dans l’eau plus vite que je ne pouvais nager.

« Que puis-je faire pour sortir de sa bouche ? » Ses yeux étaient probablement la chose la plus vulnérable. Mes bras étaient par-dessus, alors je lui ai crevé la tête et il a semblé s’arrêter.

Alors que Rodney nageait vers la surface, le requin le suivit.

Il a décrit la sensation de baisser les yeux pour voir la bouche du prédateur sortir d’en bas, dans un nuage de son propre sang.

« Regarder à travers l’eau rouge sang, qui est mon sang, et cette grosse tête qui sort avec la bouche grande ouverte – est la plus effrayante de toute ma mémoire, parce que je n’avais rien pour me protéger. »

Dans les instants suivants, le requin, bien que Rodney ne sache pas pourquoi, s’est éloigné à la nage après avoir avalé une bouée à laquelle il était attaché.

Fox a été entraîné avec lui jusqu’à ce que la ligne se brise.

Le pêcheur se souvient avoir atteint la surface et avoir crié à l’aide alors qu’il était traîné sur un bateau voisin et mis en sécurité.

Même maintenant, il a toujours une dent de requin incrustée dans son poignet après avoir tenté de repousser la bête.

Même si l’Australien avait encore peur des créatures pendant quelques années, il est retourné à l’eau une fois son corps récupéré.

Il parcourait la côte australienne avec son fusil sous-marin dans l’espoir d’attraper l’un des prédateurs.

Le plongeur expérimenté a ensuite travaillé sur le tournage de documentaires sur eux, c’est alors qu’il a réalisé à quel point les animaux sont importants.

« La science a prouvé que nous avons besoin des requins : ils ne sont pas très nombreux, ils n’ont pas beaucoup de petits », a-t-il déclaré.

« La nourriture qu’ils mangent est la plus lente – les faibles, les malades, ceux qui ont des virus.

« Nous devons les protéger et prendre soin d’eux. »

Il s’efforce désormais d’aider d’autres personnes à vivre des expériences sous-marines qui changent leur vie avec les animaux et a lancé les expéditions Rodney Fox, dirigées par son fils Andrew.