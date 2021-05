«  J’ai été entouré par la mort  »: le père de Gaza est sauvé, émerge dans le chagrin

GAZA CITY – Riad Ishkontana avait promis à ses enfants que leur immeuble de la rue Al Wahida était sûr, mais pour Zein, son fils de 2 ans, le tonnerre des frappes aériennes parlait plus fort que ses assurances.

Les Israéliens n’avaient jamais bombardé le quartier auparavant, leur a-t-il dit. Leur quartier était confortable et tranquille selon les normes de la ville de Gaza, plein de professionnels et de magasins, rien de militaire. Les explosions étaient encore loin. Pour les apaiser tous, il a commencé à appeler chez lui «la maison de la sécurité».

M. Ishkontana, 42 ans, a également essayé de le croire, bien qu’autour d’eux le nombre de morts augmentait – non pas à quelques centimètres, mais à pas de géant, par maisons, par familles.

Il parlait encore aux enfants de leur maison de sécurité jusqu’à minuit tôt dimanche matin, quand lui et sa femme regardaient encore plus de panaches de fumée grise s’élevant de Gaza à la télévision. Elle est allée coucher les cinq enfants. Malgré toutes ses tentatives pour les réconforter, la famille se sentait plus en sécurité de dormir tous ensemble dans la chambre des garçons au milieu de l’appartement du troisième étage.