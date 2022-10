J’ai été enrôlé pour combattre dans la guerre génocidaire de Poutine et mes amis ont déjà été tués – je cherche désespérément à m’enfuir au Royaume-Uni

Un JEUNE conscrit russe appelé à combattre dans la guerre “génocidaire” de Poutine a parlé de sa tentative désespérée d’esquiver la conscription et de s’enfuir au Royaume-Uni.

Vadim, 22 ans, de Kaliningrad en Russie, a reçu ses papiers il y a plusieurs jours et a reçu l’ordre de se présenter à son bureau d’enrôlement local le 4 octobre.

Vadim dit qu’il craint pour sa vie après avoir été enrôlé dans l’armée de Poutine et qu’il a des jours pour essayer d’échapper au repêchage Crédit : Instagram

Vadim dit que ses amis ont déjà été tués en première ligne Crédit : Instagram

S’adressant exclusivement à The Sun, Vadim dit qu’il fera tout ce qu’il peut pour échapper à l’envoi en Ukraine et devenir de la “chair à canon” et veut même se rendre au Royaume-Uni.

Il craint de subir le même sort que ses amis qui ont déjà pris les armes et ont été tués après seulement deux semaines au front.

Il a déclaré au Sun : “Mon ami, il avait 21 ans, Eduard, je ne savais pas qu’il était en Ukraine.

“Il a été envoyé dans la zone de guerre, et deux semaines plus tard, il a été tué par une mine.

Il a ajouté: “Mon plan est de faire tout ce que je peux pour éviter d’être mobilisé.

“Je ferai littéralement tout, y compris me faire entrer dans un hôpital psychiatrique.

“Je ne veux pas faire la guerre, et être au Royaume-Uni me permettrait de l’éviter.

“Je ne tuerai pas d’Ukrainiens. Je ne veux pas tuer.”

Le jeune, qui a étudié comme technicien en radiation mais travaille maintenant dans un bar, n’a jamais effectué que le service militaire obligatoire de 12 mois.

Et dit qu’il a été classé dans la catégorie de condition physique la plus élevée malgré une blessure au genou et qu’il sera désormais envoyé en première ligne.

Il a déclaré: “Je n’ai aucune formation militaire. Je ne sais pas tirer.

“J’ai fait du sport, mais j’ai une blessure au genou et je n’ai même pas pu marcher pendant longtemps. Mon genou me fait très mal.

“Après avoir couru, la douleur est encore plus forte – mais la dernière fois que j’étais au bureau d’enregistrement et d’enrôlement militaire, j’avais 17 ans.

“Ils ont fermé les yeux sur ça [injury] et m’a donné la plus haute catégorie de condition physique.”

La semaine dernière, Poutine a annoncé la mobilisation de 300 000 soldats russes dans le but de sauver sa tentative chaotique d’envahir l’Ukraine voisine.

En février, les troupes russes ont traversé la frontière avec l’intention de s’emparer de Kyiv, mais ont depuis été repoussées par les forces héroïques du président Zelensky.

Les responsables américains estiment qu’environ 500 soldats russes sont tués chaque jour dans la contre-attaque éclair de l’Ukraine alors qu’ils se battent pour reprendre la partie orientale du pays.

Le nombre de soldats diminuant rapidement, Poutine a été contraint d’appeler des conscrits dans toute la Russie, ce qui a provoqué une énorme réaction.

Des images montraient les Russes appelés se battant et se saoulant dans des casernes et tandis que d’autres incendiaient des bureaux d’enrôlement pour éviter le brouillon.

Les conscrits n’ont reçu aucune formation avant d’être transportés sur la ligne de front et remis des fusils rouillés et des chars vieux de 60 ans.

Des conscrits russes ont été arrêtés et envoyés dans des camps d’entraînement militaires avant de rejoindre la ligne de front en Ukraine Crédit : EPA

Beaucoup ont tenté d’esquiver le projet en utilisant des échappatoires, mais la plupart ont échoué Crédit : EPA

Vadim, qui a montré ses propres papiers d’enrôlement au Sun, dit que personne ne peut échapper à la rafle effrayante de conscrits de Vlad.

Il dit que les troupes ont même balayé les parkings pour distribuer des brouillons de lettres aux Russes en fuite.

Il a déclaré: “Ma mère dit que je devrais aller m’inscrire au bureau d’enrôlement parce qu’elle a peur que si je ne le fais pas, je sois emprisonné.

“Mais si je le fais, cela signifiera être envoyé en première ligne.

“Il y a beaucoup de mes amis, des collègues qui quittent leurs lieux d’inscription pour qu’on ne les retrouve pas.

“Aujourd’hui, nous avons vu une vidéo sur Instagram – les militaires sont venus à l’endroit où les voitures sont enregistrées auprès de la police de la circulation.

“Tout le parking s’est vidé instantanément, tout le monde s’est enfui, car ils sont venus là pour donner des convocations.

“Dans les nouvelles locales, un gars âgé de 22 ans et selon ses documents, il est schizophrène. Pourtant, il a été convoqué.”

Le Kremlin a dû faire face à une résistance féroce de la part de son propre peuple qui estime que la guerre en Ukraine est injustifiée.

Dans tous les cas, c’est une mort certaine. Je ne tuerai pas. Ce sont mes frères, je ne les tuerai pas. vadim

Cette semaine, Poutine a annoncé l’annexion de quatre régions ukrainiennes capturées – Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia.

L’accaparement des terres, considéré comme le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale, signale une nouvelle phase terrifiante dans sa guerre de sept mois.

Le dirigeant russe a juré de “défendre notre terre par tous les moyens” – et a déclaré que les habitants des régions ukrainiennes volées sont “nos citoyens pour toujours”.

Vadim a déclaré : “Je crois fermement que les hostilités vont continuer et que les gens seront envoyés au front.

“Dès qu’il n’y aura plus de chair à canon en première ligne, ils nous appelleront, ceux qui n’ont aucune formation.

“Il me reste trois jours avant d’aller au commissariat.”

Il promet maintenant de faire tout ce qu’il peut pour éviter d’être traîné au front et de laisser derrière lui sa mère et son jeune frère.

Il dit qu’il va maintenant essayer de se rendre au Royaume-Uni parce qu’il “ne veut pas tuer”.

“Et je sais que si je ne le fais pas, je serai tué ou ils m’emprisonneront.

“De toute façon, c’est une mort certaine. Je ne tuerai pas. Ce sont mes frères, je ne les tuerai pas.”

Un homme conscrit a ouvert le feu sur un centre d’enrôlement dans la ville d’Ustllimsk, Irkoutsk en Sibérie, en Russie, lundi Crédit : Avalon.red