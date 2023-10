J’ai été emprisonné à tort pendant 13 mois pour le meurtre horrible de Rachel Nickell – je veux rencontrer sa famille

Un HOMME emprisonné à tort pour l’un des meurtres les plus tristement célèbres de Grande-Bretagne dit qu’il cherche désespérément à rencontrer la famille de la victime.

Colin Stagg, 60 ans, a passé 13 mois en prison après avoir été piégé dans une opération « piège à miel » par la police enquêtant sur le meurtre horrible de Rachel Nickell.

Rachel Nickell a été tuée en juillet 1992

Le suspect injustement accusé, Colin Stagg, a reçu une indemnité de 706 000 £

Le tueur Robert Napper a avoué en 2008

Il souhaite désormais rencontrer face à face ses proches survivants pour lui exprimer sa sympathie – et dit comprendre leur colère « mal dirigée » à son égard depuis tant d’années.

Rachel a été poignardée 49 fois à l’âge de 23 ans seulement devant son fils de deux ans à Wimbledon Common en juillet 1992.

Jusqu’à ce que Robert Napper soit identifié comme son véritable assassin en 2008 – Colin a déclaré que la famille de Rachel continuait de le tenir avec colère et mépris – croyant qu’il avait été innocenté de son meurtre pour un simple détail technique.

Colin, qui est maintenant sans abri et vit dans un logement temporaire après avoir gaspillé son indemnité de 700 000 £ du ministère de l’Intérieur, dit qu’il veut simplement vivre une vie tranquille, à l’abri des projecteurs.

Mais il a déclaré qu’une chose qu’il souhaitait désespérément faire avant cela était d’exprimer sa profonde tristesse à ses proches – dans une démarche qu’il espère pouvoir enfin mettre un terme aux deux parties.

Il a déclaré: « J’ai toujours eu une incroyable sympathie pour la famille depuis que cela s’est produit pour la première fois. Cela m’a vraiment déprimé, ils ont pensé que j’étais encore coupable pendant si longtemps et ne m’en sont sortis que sur un détail technique.

« Je voulais juste les secouer et leur dire ‘Je n’ai pas fait ça’. Je n’aurais jamais pu le faire, ce n’est pas dans ma nature.

« En y repensant – ils savent maintenant que je suis innocent – mais j’aimerais quand même rencontrer Andre (le partenaire de Rachel à l’époque) et son fils. Je leur serrerais simplement la main et leur dirais que je suis vraiment désolé pour tout ce qui s’est passé. à leur famille.

« Les gens disent que j’en ai assez souffert, mais c’est bien pire pour eux. C’est une chose tellement horrible qui s’est produite. »

Colin a déclaré qu’il y avait eu des premières rumeurs selon lesquelles une réunion était organisée il y a quelques mois, mais qu’elle avait échoué.

Il a ajouté : « Je ne sais pas pourquoi cela a échoué. Mais j’aimerais leur présenter cette offre publiquement. Je suis certainement partant, mais seulement tant qu’ils sont satisfaits. Je ne vais pas le forcer, mais je le ferais. j’aimerai les rencontrer.

« Je ne veux pas tout reparler. C’était il y a longtemps, mais je voudrais leur dire que j’ai toujours été de leur côté. J’ai toujours eu beaucoup de respect et de sympathie pour eux.

« Je sais qu’ils ne se remettront jamais de ce qui s’est passé, mais j’espère juste qu’ils pourront avancer. »

PERCÉE DE L’ADN

Colin a été libéré en septembre 1994, lorsque le juge Ognall a statué que la police avait fait preuve d’un « zèle excessif » en tentant de l’incriminer par « une conduite trompeuse des plus grossières ».

Il a exclu toutes les preuves de provocation policière et l’accusation n’a eu d’autre choix que d’abandonner l’affaire.

Mais Colin a déclaré que même après avoir été innocenté, il avait dû faire face à des doutes persistants quant à sa culpabilité, jusqu’à ce qu’une découverte de l’ADN ait permis de condamner Napper du meurtre en 2008.

Le public défavorable avis non seulement il lui a coûté des emplois car il était jugé « presque inemployable », mais il a également conduit à des abus personnels de la part de nombreuses personnes qui pensaient encore qu’il était responsable.

Il a ajouté : « Je ne blâme pas du tout sa famille de croire que j’étais coupable. Ils étaient au centre de tout cela plus que moi. Évidemment, pour moi, il est normal qu’ils ne réfléchissent pas à moi. Je comprends que .

« À l’époque, ils croyaient que j’étais coupable et n’avaient dû ressentir que de la colère et de la haine à mon égard. Ils savent maintenant, depuis qu’ils ont attrapé le vrai gars, que leur haine était mal orientée.

« Je pense que la colère est maintenant redirigée vers la police – parce qu’elle leur donnait de fausses informations. La police croyait que j’étais coupable à 100 pour cent et s’en est tirée sur un détail technique – ils savent maintenant que la police avait complètement tort, et la colère et la haine devraient être davantage orienté vers eux. »

Colin Stag avait été victime d’une provocation policière et il a été acquitté à Old Bailey.

Rachel et son fils Alex quelques semaines seulement avant sa mort en 1992

« Je pense qu’une fois qu’ils me rencontreront, ils réaliseront que je ne suis pas ce type qui a été décrit dans la presse au fil des années. Je suis une personne très décontractée, je déteste toute forme de confrontation et de violence.

« Je pense que rencontrer la famille pour leur exprimer mon chagrin pourrait m’amener à tourner la page – et peut-être que cela pourrait aider la famille à me rencontrer également. Je veux juste vivre une vie calme et paisible. Passer mon temps à lire, écrire et écouter. à la musique – étant un type de gars de tous les jours. »

Colin a déclaré qu’il se battait pour reconstruire sa vie, mais qu’il s’est retrouvé sans abri en avril de cette année lorsque son partenaire l’a expulsé de la maison à Farnborough dans laquelle il vivait depuis 2016.

Il réside actuellement dans un logement temporaire à Aldershot et a déclaré qu’il espère être relogé d’ici la fin de l’année.

Il a déclaré : « J’essaie juste de survivre. Je suis ici depuis deux mois ; c’est très calme ici et cela pourrait être pire.

« Je suis sur la liste d’attente du conseil local, j’espère donc avoir quelque chose avant la fin de l’année.

« Personne ne sait qui je suis ici – ils me connaissent seulement sous le nom de Colin. Personne ne m’a jamais demandé et je m’entends bien avec les gens. »

Colin a reçu 706 000 £ pour tenir compte de ses opportunités d’emploi manquées – mais a déclaré qu’il « ne peut pas croire » qu’il a déjà surmonté tout cela.

Il a ajouté : « J’ai aidé beaucoup de gens – mon ex-partenaire, ma famille et mes amis. Je leur ai acheté des voitures à chacun. Mais certaines personnes que je pensais être des amis m’ont tourné le dos lorsque l’argent s’est tari.

« J’y pense encore. J’ai toujours été bon avec l’argent, mais je n’arrive pas à croire que j’ai réussi à m’en sortir si vite.

« Je ne menais pas la grande vie. Je ne partais pas en vacances exotiques ou quoi que ce soit du genre. J’ai acheté une voiture décente et j’ai vécu comme je le faisais. Mes factures étaient toujours payées – mais j’ai été déçu par des personnes en qui j’avais confiance. .

« Une fois que l’argent a été épuisé, j’ai essayé de les appeler pour voir comment ils allaient – et ils étaient toujours occupés. D’autres personnes m’ont dit qu’elles ne voulaient plus me parler.

« Cela fait mal après toute l’aide que je leur ai apportée au fil des années. »

‘TRISTESSE’

En repensant à cette période de sa vie, Colin a déclaré que cela ne semblait pas réel.

Il a ajouté : « Tant de choses se sont passées depuis. Avant que tout cela n’arrive, j’étais juste un jeune homme normal de tous les jours. J’étais juste timide – je ne fréquentais personne et je restais seul. Je passais juste du temps à lire. , écrire, écouter de la musique.

« Comme à cette époque le chômage était assez élevé, j’avais du mal à trouver un emploi. Je postulais et je n’arrivais nulle part – et je pensais que le reste de ma vie serait comme ça.

« Puis quand cela s’est produit, c’est à travers moi que j’ai été mis sous les projecteurs – et ma vie n’a plus jamais été la même depuis.

« J’ai l’impression que c’est arrivé à quelqu’un d’autre. Un programme apparaît à ce sujet et j’ai l’impression de voir cela arriver à quelqu’un d’autre.

« Je vois un peu et je me demande ‘quand est-ce arrivé’, mais cela me rafraîchit la mémoire.

« Mais j’essaie généralement de regarder vers l’avant et de ne pas regarder en arrière.

« Je ressens de la tristesse en sachant que j’ai vécu tout cela, mais je ne m’y attarde pas. Je me relève, je prépare un café et je sors. Je suis une personne très différente maintenant et tout cela appartient au passé. »

Mais il a également déclaré que sa « représentation » dans la récente série dramatique Deceit avait conduit certains à « l’éviter », car il a déclaré qu’il estimait qu’il était décrit à tort comme « effrayant et bizarre ».

Je ne blâme pas du tout sa famille de croire que j’étais coupable. Ils étaient au centre de tout cela plus que moi. Colin Stagg

Il a ajouté : « Ils m’ont complètement dépeint ; ils ont fait en sorte que je sois glauque, sombre et lugubre – je ne suis pas du tout comme ça. Les gens croient toujours que l’acteur est comme moi, mais c’est exactement ainsi qu’il a été dépeint.

« Il y avait certaines personnes qui pensaient après coup que j’étais vraiment effrayant et ne voulaient rien avoir à faire avec moi. J’ai essayé d’expliquer que c’était juste un drame et pas ce que je suis vraiment.

« Certains se sont retournés contre moi après avoir vu le programme. »

Colin a déclaré que la pire période pour lui a été de rester en prison pendant 13 mois en attendant son procès, car il était tenu éloigné de son chien.

Il a ajouté : « J’ai toujours été une personne extérieure – et rester enfermé et séparé de mon seul ami à l’époque – mon chien – était difficile. J’avais peur de ne plus jamais le revoir. »

Et il a dit que la chose la plus difficile dans le fait d’être sans abri était de ne pas avoir à tout moment son chien actuel, Taz – un croisement chihuahua-Yorkie – avec lui.

Il a ajouté : « L’endroit où je me trouve maintenant, je peux parfois l’avoir avec moi le week-end.

« Mais être ici et loin de lui, c’est un peu un flash-back d’être en prison.

SANS-ABRI

Il n’y a nulle part où aller et rien ici – et avec Taz pas avec moi, je me sens un peu piégé. »

Et il a dit que malgré ce qu’ils lui avaient fait, tout ressentiment qu’il avait envers la police avait disparu.

Il a ajouté : « C’était évidemment une époque très différente. La police est désormais plus mesurée dans ses enquêtes.

« À l’époque, j’étais très en colère, mais j’ai plus de respect pour la police d’aujourd’hui. »

Colin a déclaré que son ex-partenaire l’avait laissé emménager avec elle en 2016, mais affirme qu’elle l’avait expulsé en avril.

Il a ajouté : « J’étais juste assis là, en train de prendre une tasse de café – puis tout d’un coup, elle a dit ‘J’en ai marre que tu sois toujours là – je veux que tu partes dans deux semaines.’

« Cela a été un choc pour moi, je contribuais au loyer, aux charges et à toute la nourriture.

Colin a déclaré qu’il avait eu quelques emplois, mais qu’ils duraient rarement – et son dernier chez Tesco Express a été saboté lorsque les photographes de journaux ont découvert où il travaillait.

La famille de Rachel Nickell assassinée, son partenaire Andre et son fils Alex