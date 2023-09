J’ai été empoisonné par Poutine DEUX FOIS avec une toxine nerveuse – tout mon corps est devenu engourdi mais je n’arrêterai jamais de combattre Vlad

Un courageux militant russe a juré de ne jamais cesser de lutter contre le régime de Poutine, bien qu’il ait été empoisonné à deux reprises avec des toxines nerveuses après avoir fui la Russie.

Natalia Arno, fondatrice de la Fondation Russie Libre, a fait face à des décennies de menaces, de harcèlement et de surveillance de la part des services de sécurité russes – et a finalement été contrainte de quitter son pays d’origine sous la menace d’une arme.

Natalia Arno, fondatrice de la Free Russia Foundation, fait face à des décennies de surveillance de la part des autorités russes. Crédit : Ian Whittaker

Les services de sécurité de Vladimir Poutine opèrent dans le monde entier Crédit : Reuters

Cette femme de 47 ans voyageait à travers l’Europe en mai lorsqu’elle a été empoisonnée par une toxine nerveuse inconnue, la laissant paralysée de douleur.

Elle a parlé au Sun pour notre nouveau documentaire Foreign Agents – qui sort demain sur notre chaîne YouTube après 16h.

Foreign Agents racontera la vie de ceux qui ont été contraints de fuir la Russie à cause du régime brutal de Vlad.

« Le régime du Kremlin est meurtrier. Les opérations transnationales comme celle-ci sont un outil clé pour eux », a déclaré Natalia au Sun.

« Le Kremlin a de très longues tentacules en Occident. L’ennemi est trop puissant. Nous devrions être plus intelligents. »

Le 2 mai, Natalia est retournée à sa chambre d’hôtel à Prague à 19h30 après un événement privé et a trouvé la porte entrouverte – et a immédiatement pensé qu’un agent du FSB l’attendait.

Elle a tout retrouvé tel qu’elle l’avait laissé – mais a remarqué une odeur « étrange » semblable à un parfum.

La réception de l’hôtel lui a dit que la femme de ménage avait probablement laissé la porte ouverte et qu’elle examinerait la situation pour elle.

Natalia s’est endormie pendant quelques heures et s’est réveillée avec une douleur atroce, en particulier au niveau des dents et de la langue.

Pensant qu’elle souffrait d’un problème dentaire, elle a pris des analgésiques.

Mais quelques heures plus tard, la douleur s’est aggravée et a commencé à se propager dans tout son corps alors que sa vision se brouillait et que ses bras et ses jambes devenaient engourdis.

Natalia a attendu de voir un médecin et a pris un vol pour rentrer aux États-Unis, où elle a été transportée d’urgence à l’hôpital.

« Je ne voulais pas prendre d’analgésiques pour pouvoir passer des tests clairs », a-t-elle déclaré.

« Les membres de mon équipe m’ont conseillé de faire des tests pour détecter les métaux lourds et d’autres types de poisons possibles. »

Après l’ouverture d’une enquête, le FBI a exclu l’utilisation d’agents neurotoxiques développés par l’Union soviétique, mais ses médecins et son neurologue ont confirmé qu’elle avait été empoisonnée par des « toxines nerveuses ».

Les médecins ont diagnostiqué à Natalia une neuropathie – un type de lésion nerveuse – qui, selon eux, n’est pas due à une cause naturelle et est très probablement causée par un empoisonnement.

« J’ai été surprise par la méthode d’empoisonnement qu’ils ont utilisée, mais je n’ai pas été surprise d’être prise pour cible par le Kremlin », a-t-elle déclaré.

« C’est effrayant, mais quand on se bat pour une cause, c’est notre vie, pas notre carrière. C’est une mission pour nous. »

Natalia a déclaré qu’être prise pour cible est pour elle un « insigne d’honneur » et qu’elle ne laissera jamais le Kremlin la faire taire.

« Si le Kremlin nous cible, nous faisons beaucoup de choses efficaces. Nous sommes les pires ennemis du régime du Kremlin », a-t-elle déclaré.

« Mais nous pensons moins à la sécurité physique. Nous pensions que si nous fuyions la Russie, nous serions plus en sécurité.

« Mais malheureusement, les agents et les réseaux du Kremlin peuvent nous atteindre même dans ces pays. Nous devrions être plus disciplinés et mieux préparés. »

Son cas fait toujours l’objet d’une enquête de la part des forces de l’ordre américaines.

Et ce n’est pas la première fois que Natalia est prise pour cible.

En juillet 2021, elle assistait à un événement à Vilnius, en Lituanie, lorsqu’elle a remarqué une odeur de parfum similaire dans sa chambre – et a ensuite eu de la fièvre et une éruption cutanée.

Le régime du Kremlin est meurtrier. Les opérations transnationales comme celle-ci constituent pour eux un outil clé Natalia Arno

Elle est harcelée depuis des années par les services de sécurité russes, qui l’ont finalement forcée à quitter le pays avec son fils.

« Je voyageais partout Russie… nous discutions de la manière de rendre la Russie meilleure. C’était quelque chose que la Russie n’aimait pas », a-t-elle déclaré au Sun.

« Je savais que tous mes emails étaient lus, toutes mes conversations téléphoniques enregistrées, ils me poursuivaient toujours.

« J’allais à l’épicerie, à la salle de sport, il y en avait partout. Ils m’ont dit qu’ils savaient de quelle couleur de sous-vêtements je portais parce qu’ils avaient des insectes dans ma salle de bain.

« C’était des années et des années de surveillance. Je ne m’inquiétais pas pour ma sécurité personnelle mais j’ai un fils et ils savaient tout sur mon fils.

« En Russie, il y avait des moments où j’étais mis de force dans une voiture, même près de l’ambassade américaine. Il y avait des moments où j’avais peur.

« J’étais habitué à ce genre d’intimidation. Je n’ai pas été surpris quand j’ai vu les gars dans mon immeuble.

« Ils m’ont dit que j’avais 48 heures pour partir, sinon je serais en prison pour très longtemps.

« J’ai été menacé et j’ai eu le choix : être en prison pendant 20 ans ou avoir 48 heures pour faire mes valises et partir. J’ai donc choisi la liberté. Je suis heureux d’être toujours dans ce combat 10 ans plus tard. »

Cela s’est produit en 2012 et Natalia a quitté la Russie pour commencer une nouvelle vie aux États-Unis.

La Fondation Russie Libre soutient des militants, des journalistes et des organisations pro-démocratie russes.

Il s’efforce également actuellement de libérer les prisonniers de guerre ukrainiens de la captivité russe et de défendre les intérêts des Russes, des Biélorusses et des Kazakhs vivant en exil.

Le vice-président de Natalia, Vladimir Kara-Murza, a également été visé, ayant été empoisonné à deux reprises au Novitchok alors qu’il traversait la Russie.

Et en avril, Kara-Murza a été condamnée à 25 ans de prison après avoir été arrêtée pour avoir dénoncé la guerre en Ukraine sur MSNBC.

Les critiques du Kremlin ont longtemps été ciblés au-delà des frontières de la Russie, avec des agents de sécurité atteignant le sol occidental.

L’ancien agent double russe Sergueï Skripal a été empoisonné par l’agent neurotoxique Novitchok à Salisbury au Royaume-Uni en mars 2018.

Et l’empoisonnement et la mort d’Alexandre Litvinenko en 2006 ont fait la une des journaux du monde entier.