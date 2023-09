J’ai été emmené au milieu de la nuit. La vie telle que je la connaissais s’est terminée

J’avais 17 ans lorsque j’ai entendu un bruit venant d’en bas. Je dormais dans ma chambre, mon téléphone près de la tête. Je l’ai ramassé, j’ai vu qu’il était 4 heures du matin, je l’ai reposé et je me suis retourné pour m’endormir.

Puis les lumières se sont allumées. Il y avait deux étrangers debout devant moi ; un homme et une femme.

« Nous sommes là pour vous emmener », ont-ils dit.

Sarah Stusek est créatrice de contenu et auteure.

Sarah Stusek



Au début, j’étais complètement gelé ; Je ne pouvais pas dire un mot. Puis, alors qu’ils s’approchaient et me retenaient physiquement, j’ai commencé à crier. Je pensais que j’étais kidnappé.

J’étais paniqué, je criais en essayant de les combattre, mais personne ne venait m’aider. Nous avions deux gros chiens en bas, mais la maison était complètement silencieuse.

Ils ne me laissaient pas quitter le lit au cas où je saisirais une arme et demanderais où étaient mes vêtements. C’était en novembre donc il faisait frais dehors. J’aurais besoin de pantalons de survêtement pour le voyage.

Alors qu’ils essayaient de me mettre un sweat-shirt sur la tête et un pantalon sur les jambes, ils m’ont dit que j’avais le choix. Je pourrais aller à l’aéroport et être civil et calme, ou je pourrais continuer à crier et conduire avec eux pendant plus de 30 heures à travers le pays.

J’ai choisi l’aéroport; au moins il y aurait des gens là-bas qui pourraient m’aider. Les deux inconnus ont posé une main sur mon épaule et m’ont fait descendre les escaliers jusqu’à l’extérieur.

Il faisait encore nuit dehors. Personne n’était réveillé. Ils m’ont mis sur le siège arrière de leur voiture, qui avait une porte séparant l’avant de l’arrière et aucune poignée à l’intérieur de la porte.

Je ne me souviens pas exactement de ce qu’ils ont dit pour me faire comprendre ce qui se passait, mais ils m’ont dit quelque chose que seuls mes parents savaient pour que je leur fasse confiance.

Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait, car je n’avais jamais entendu parler de « thérapie » en pleine nature auparavant. Je n’ai jamais été prévenu, ni même eu la moindre idée que ce genre de choses se produisait dans le monde.

Quand je suis arrivé à l’aéroport, j’ai parlé à la Transportation Security Administration (TSA). Je suppose que mes parents avaient pris cette décision à la dernière minute, car mon billet venait tout juste d’être acheté. Dans les années qui ont suivi le 11 septembre, cela a rendu la TSA méfiante et m’a obligé à me signaler pour des raisons de sécurité supplémentaires.

J’ai été emmené dans une chambre privée avec un agent de la TSA et je leur ai raconté tout ce qui s’était passé. Ils semblaient compréhensifs et après avoir quitté la pièce pendant une minute, ils m’ont dit que j’étais libre de partir.

Je pensais que cela signifiait que je pouvais rentrer chez moi, mais en réalité, cela signifiait simplement que j’étais libre de partir avec mes ravisseurs. Je ne pouvais pas croire que j’étais vraiment coincé avec ces gens.

C’était très tôt le matin. L’aéroport était vraiment vide et je ne savais toujours pas où j’allais. J’ai suivi ces deux personnes jusqu’à la porte, où j’ai découvert que je me rendais à Bozeman, dans le Montana, un endroit dont je n’avais jamais entendu parler auparavant.

Je suppose que je n’étais pas considéré comme une grande menace parce que l’homme – dont j’ai appris plus tard qu’il avait été embauché par une entreprise externe spécifiquement pour me transporter vers le programme – m’a laissé avec la femme.

Quand nous étions dans l’avion, je sanglotais continuellement. La téléporteuse essayait de me parler et de me réconforter, mais je ne lui faisais manifestement pas confiance et je ne voulais en aucun cas l’apaiser.

J’étais très ému et je n’avais toujours aucune idée de ce qui se passait. J’étais en mode combat ou vol. Je ne pouvais rien faire d’autre que d’essayer de trouver un moyen d’échapper à ces gens une fois que nous avions atterri. Je concoctais constamment un plan dans ma tête.

À 17 ans, Sarah a été enlevée de chez elle au milieu de la nuit et emmenée dans un programme de traitement en milieu sauvage dans le Montana.

Sarah Stusek



Après avoir atterri dans le Montana, j’ai été emmené au camp de base d’un programme de traitement en milieu sauvage. J’essayais constamment de m’enfuir, alors ils m’ont mis sous surveillance anti-suicide, ce qui signifiait qu’un membre du personnel me mettait une bâche dans mon sac de couchage et dormait de chaque côté de moi pour essayer de me retenir la nuit.

Au bout d’une semaine, j’ai reçu une lettre de mes parents confirmant que c’était eux qui m’avaient envoyé suivre ce programme de modification du comportement.

« Je sais que vous devez être en colère contre nous, et c’est compréhensible », peut-on lire. « Nous voulons que vous sachiez que nous avons eu du mal à prendre cette décision. Ce n’était pas une décision facile, mais en fin de compte, nous savions que vous aviez besoin de conseils. Nous vous avons envoyé ici parce que nous vous aimons tellement. Nous voulons vous donner de la distance. des bouleversements de votre vie pour vous donner une nouvelle perspective.

J’avais déjà compris que c’était probablement leur décision, mais c’était toujours difficile d’en être sûr.

Ayant grandi dans le Maryland, j’étais un enfant acteur et, alors que j’étais au lycée, j’ai déménagé à New York pour fréquenter une école professionnelle pour enfants qui ont un emploi.

C’était très indulgent et nous pouvions largement partir quand nous voulions aller travailler. J’en profitais un peu et je séchais l’école, alors mes parents m’ont ramené à la maison.

À cette époque, j’étais habitué à être très indépendant et je faisais toujours ce que je voulais ; aller et venir à ma guise et me faufiler pour fumer de l’herbe. Mes parents et moi n’avons jamais su nous parler avec respect, donc nous nous disputions beaucoup.

Sous la suggestion de mon thérapeute de l’époque, ils ont décidé que la meilleure façon de traiter avec moi était de m’envoyer dans un camp de thérapie en pleine nature. J’ai été envoyé dans le même programme que les toxicomanes et les pyromanes de la méthamphétamine pour avoir fumé de temps en temps de l’herbe, répondu et claqué la porte.

Pendant les deux premières semaines, j’étais sous surveillance anti-suicide. D’après mon expérience, il n’y avait qu’un seul enfant de garde à la fois, donc j’y étais jusqu’à ce que quelqu’un de pire arrive.

Pendant mes deux mois au camp, nous dormions dans la neige, nous réveillions avec le soleil et faisions de la gymnastique pour réchauffer nos corps gelés. Nous avons rempli nos bouteilles d’eau Nalgene avec des gouttes d’iode et de l’eau du ruisseau, puis nous avons collecté des bâtons pour faire un feu.

Le processus était incroyablement complexe et si nous ne parvenions pas à allumer un feu, nous n’avions pas de repas chaud ce matin-là. Nous emballions nos bâches puis marchions pendant des heures dans la neige. Des kilomètres et des kilomètres chaque jour, à moins qu’il n’y ait une énorme tempête.

Nous avons mangé des déjeuners froids composés de mélanges montagnards ou de barres de pemmican, avec une bouchée de viande froide ou de fromage. Le soir, nous installions à nouveau notre campement et allumions un autre feu pour notre repas du soir. Après le dîner, nous discutions de nos journées et disions comment les leçons que nous avions apprises se rapportaient à notre vie.

Au début, j’acceptais tout et suivais l’exemple de tout le monde. Tout cela ressemblait à un rêve.

Sarah, photographiée avec l’acteur Robert Downey Jr., était actrice lorsqu’elle était enfant.

Sarah Stusek



Nous n’avons jamais eu la moindre idée de l’heure ou du jour. Il n’y avait ni horloges, ni calendriers, ni miroirs. Mais un jour, nous faisions une randonnée et tout d’un coup nous sommes tombés sur une cabane au milieu des bois, avec de la fumée qui sortait de la cheminée.

J’ai regardé l’un des membres du personnel, qui vient de dire : « Joyeux Thanksgiving ».

À l’intérieur, il y avait une casserole de chili, que nous n’avions pas besoin de cuisiner nous-mêmes, et nous avons pu dormir à l’intérieur par terre cette nuit-là, ce qui était une bonne surprise.

Quelques semaines plus tard, nous sommes retournés au chalet pour fêter Noël. Nous avons joué à White Elephant avec les cadeaux minuscules et très fonctionnels qui nous ont été offerts et avons pu nous laver pour la première fois depuis des semaines.

On nous a donné chacun un seau d’eau froide et nous avons été autorisés à le mettre sur la cuisinière pour le réchauffer avant de le verser sur nos têtes.

Pendant que nous nous lavions, nous avons pu rester à l’intérieur de la cabine pour nous sécher car il faisait un froid glacial dehors et ils ne voulaient pas que nous ayons des engelures. Pendant que les filles se séchaient, nous nous sommes tressés les cheveux – l’un de mes seuls souvenirs heureux de tout le programme.

Mais tout d’un coup, nous avons entendu des cris venant de l’extérieur, là où les garçons prenaient leur douche. Les membres du personnel nous ont crié dessus alors que nous courions dehors pour voir ce qui se passait. Nous avons trouvé les garçons, à moitié nus, disant que le personnel essayait de les fouiller à nu.

Nous avions tous été fouillés avant d’arriver, mais il a été affirmé qu’un garçon avait trouvé des champignons dehors et les avait gardés sur lui. Même si nous avions tous déjà subi diverses fouilles, pour une raison quelconque, cela ressemblait à une violation directe.

En tant que groupe, nous avions l’impression que nous pouvions enfin nous battre contre les membres du personnel. Dis-leur que c’est faux. Mais évidemment, nous avons perdu, et tous ont fini par être fouillés à nu.

Je ne crois pas que le camp lui-même était violent, et comparé à d’autres histoires d’horreur que j’ai entendues sur ces institutions, je me sens très chanceux. Mais en réfléchissant à mon expérience d’adulte, je me rends compte que ce traitement dans son ensemble n’était pas correct.

La plupart des enfants du camp sont passés directement du programme à une sorte d’établissement de longue durée, mais comme j’étais moins indiscipliné que mes camarades, j’ai été autorisé à rentrer à la maison.

Mes parents sont venus à ma cérémonie de remise des diplômes, qui avait lieu au camp de base, et ont dû y rester pour la soirée. Ils pouvaient à peine supporter d’y dormir une nuit et étaient impatients de retourner à l’hôtel.

Le lendemain, ils m’ont ramené à l’hôtel où ils logeaient. Je me souviens d’être monté dans la voiture, d’avoir vu un feu rouge pour la première fois et de m’être évanoui. Je n’avais rien vu de normal depuis des semaines ; c’était bouleversant pour moi de revenir dans la société.

J’ai presque été contraint de revenir à la normale ; Je n’ai pas eu le choix de m’adapter lentement. Après avoir été ramené à la vie, j’ai même commencé à remettre en question mes expériences. Était-ce vraiment réel ?

Aujourd’hui, 16 ans plus tard, j’ai toujours peur qu’il m’arrive quelque chose de grave, parce que quelque chose de grave m’est arrivé. Je pense constamment que quelqu’un va venir m’emmener.

Même si je crois avoir appris de précieuses leçons sur la communication et la perspective de cet endroit, il n’y a rien que je n’aurais pas pu apprendre sur YouTube. Une grande partie de la thérapie consiste à vouloir le faire soi-même, donc je ne pense pas qu’y être forcé soit très bénéfique.

Je pense qu’une grande partie de mon renvoi était pour que mes parents puissent avoir l’impression de reprendre le contrôle, et cela s’est produit. Dans le cadre de mon contrat de logement, je devais garder mon téléphone portable en bas la nuit et j’avais un couvre-feu à 20 heures.

Au début, après avoir quitté le camp, je voulais être le plus loin possible de mes parents, mais je ne savais pas non plus vraiment comment fonctionner sans eux. J’ai essayé de postuler dans des collèges très éloignés, mais j’ai fini par aller à l’école à environ huit heures d’ici.

Je crois que mes parents ont toujours fait de leur mieux et ont fait ce qu’ils pensaient devoir faire, mais cela a provoqué des problèmes de ressentiment dans notre relation. Nous avons désormais une relation sur laquelle nous travaillons chaque jour. C’est un combat, mais ce sont mes parents et je veux qu’ils soient dans ma vie.

J’ai vu personnellement des personnes avec qui j’ai participé au programme, qui étaient suicidaires et déprimées, et qui ont vu leur vie sauvée en étant dans la nature et en ayant des amis naturels. Mais il est absolument nécessaire de mettre en place des lois qui protègent les droits des enfants.

Oui, il y avait des amis qui ont participé volontairement à un programme comme celui-ci parce qu’ils avaient l’impression qu’ils n’avaient pas d’autre choix et qu’ils voulaient s’améliorer, mais cela doit être volontaire.

Les deux autres options sont que vos parents ou votre tuteur vous incitent à y aller ou qu’ils embauchent des personnes pour venir vous emmener, et je ne pense pas qu’aucune de ces deux options ne soit saine à long terme.

Sarah Stusek est un créateur et auteur de contenu. Son premier roman, Trois rivièresest disponible à partir du 12 septembre 2023.

