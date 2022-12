J’ai été éliminé de The Traitors – mais ce que les patrons de la BBC m’ont dit ensuite m’a époustouflé

Le finaliste des traîtres, Kieran Tompsett, n’aurait jamais pu prédire le voyage qu’il entreprendrait pendant son temps sur le programme à succès de la BBC.

Kieran s’est rendu jusqu’à la finale de l’émission BBC One animée par Claudia Winkleman avant de tomber au dernier obstacle.

Kieran a eu l’un des voyages les plus complexes de la série[/caption]

Cependant, son parcours vers la finale a été loin d’être fluide après avoir été brutalement exclu de la série dans le premier épisode dans le cadre d’un énorme rebondissement avant même de mettre les pieds dans le château des Highlands écossais qui accueillait les concurrents.

Après qu’il soit apparu que son rêve de gagner gros était terminé, Kieran n’aurait pas pu prédire ce qui allait suivre.

S’adressant exclusivement à The Sun, Kieran a parlé du moment où il a été renvoyé du jeu avant de découvrir qu’il reviendrait à la série plus tard.

Kieran a déclaré: «Le plus difficile a été de loin de sortir au début. J’avais travaillé pendant des mois pour y arriver, donc j’étais dévasté que ça se soit passé comme ça au tout début.

“Tout cela s’est en quelque sorte effondré pour moi.”

Bien que son chagrin n’ait pas duré trop longtemps lorsque les patrons lui ont dit qu’il reviendrait.

Kieran a ajouté : « Nous avons découvert environ une demi-heure après que nous allions revenir.

“Ils nous ont mis dans une voiture et ont dit qu’ils allaient nous ramener à l’hôtel et je suis resté assis là pendant un petit moment et un membre de l’équipe est entré et ils nous ont demandé comment nous nous sentions avant de nous dire ‘nous vous ramènent’.

“C’était un tel moment d’euphorie.”

Kieran a dû endurer une attente de six jours avant de revenir au jeu dans le cadre d’une tournure épique qui l’a vu, ainsi que son compatriote Amos, se dévoiler lors de l’une des missions les plus discutées de la série.

Il a déclaré: «Ces jours ressemblaient à des semaines. On était en plein confinement, on avait perdu des alliances dans le jeu, on ne savait pas ce qui se passait, on ne savait pas qui était sorti.

“Nous avons juste été renvoyés et ils ont dit” allez-y les gars “, et nous nous sommes dit:” woah, qu’est-ce qui se passe ici?

Après avoir été ramené, Kieran a atteint la finale après être devenu le seul joueur à avoir vécu à la fois comme un traître et comme un fidèle.

Il a raconté au Sun comment il savait que son “jeu était terminé” au moment où il est devenu un traître.

Kieran est devenu le premier des cinq à partir après avoir échoué à convaincre ses coéquipiers, mais leur a laissé un “ cadeau d’adieu ” en divulguant des indices cryptiques pour laisser entendre que Wilfred était un traître.

Les fans ont qualifié la star de “héros” après que ses commentaires aient incité les gagnants à se retourner contre Wilfred et à leur permettre de remporter le prix.

Kieran devrait retrouver ses collègues joueurs et l’animatrice de l’émission Claudia sur BBC Radio 2 demain pour discuter du résultat de l’émission.

Kieran a laissé à ses collègues joueurs des indices cryptiques sur Wilfred[/caption] Bbc

Kieran pose avec ses collègues finalistes[/caption]

La saison 1 des traîtres est disponible pour rattraper son retard sur BBC iPlayer et vous pouvez entendre les cinq finalistes avec Claudia sur BBC Radio 2 demain à partir de 10h.