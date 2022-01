J’ai été élevé dans la pauvreté après avoir été échangé à la naissance

Un GARÇON qui a été élevé dans la pauvreté après avoir été échangé à la naissance a abandonné sa « maman » qui l’a élevé pour vivre avec sa vraie famille.

Fyodor Spinu s’est toujours senti comme l’intrus à la maison.

Fiodor Spinu avec sa partenaire Alina. Fyodor avait été échangé à la naissance et n’est pas retourné chez sa « maman » depuis qu’il l’a découvert Crédit : Facebook

Viktoria Bulmaga a toujours soupçonné qu’il y avait quelque chose d’étrange chez son fils Andrey Crédit : Facebook

Ayant grandi dans une maison pauvre en Moldavie, le jeune blond s’est toujours demandé pourquoi il ne ressemblait en rien à ses parents.

« Mes parents se disputaient toujours », a déclaré Fyodor. « Mon père a même battu ma mère. Ma mère a dit un jour que les voisins s’étaient moqués d’elle en disant que son fils ne lui ressemblait pas du tout car j’étais trop blonde.

Mais il s’est avéré que les soupçons de Fyodor n’étaient pas faux et des années plus tard, il a découvert qu’il avait été échangé à la naissance et que ses vrais parents vivaient dans un village voisin.

Quand il les a finalement rencontrés, il est resté 18 mois et a décidé qu’il ne retournerait pas en Russie où lui et sa « maman » Maria vivaient depuis quelques années.

Fyodor se souvient encore d’avoir reçu un appel de son père biologique Nikolay, qui lui a annoncé la nouvelle.

« Il était environ 3 heures du matin », a déclaré Fyodor. « Un homme a appelé. Il a dit que nous avions un ami commun. Puis il m’a demandé si je ressemblais à mon père et à ma mère. Je lui ai dit quelque chose de grossier en réponse. J’ai demandé ‘Qui es-tu et pourquoi appelles-tu à une heure pareille ?

Nikolay a expliqué comment Fyodor avait été échangé à la naissance.

« Quand il a entendu cela, sa voix a changé », a déclaré Nikolay. « J’ai réalisé que mon fils pleurait. »

« ÇA S’EST SOUDAINEMENT NOUS INSCRIT »

Cette histoire tordue a commencé 20 ans plus tôt lorsque Viktoria Bulmaga a donné naissance à un fils Andrey dans une maternité en Moldavie.

Parce qu’Andrey a subi une petite blessure lors de l’accouchement, les médecins l’ont amené chez sa mère sans méfiance, Viktoria, tout emballé.

« J’ai regardé la porte et une pensée étrange m’est venue, se pourrait-il qu’ils m’aient amené un autre bébé ? » dit Viktoria en réfléchissant au travail.

Mais la mère de trois enfants a laissé tomber ses soupçons et a cessé de demander pourquoi Andrey semblait différent de ses autres enfants.

Tout ce qu’elle voulait, c’était qu’Andrey soit heureux, bien nourri, habillé et soigné.

Son mari Nikolay a traité tous ses fils de la même manière et n’a jamais joué les favoris.

Quand son fils n’avait que deux ans, il dessina sur le mur une image de trois cygnes, deux blancs et un noir.

Ce n’est que des années plus tard qu’il réalisa que la peinture avait une signification plus profonde.

« Soudain, cela nous est apparu », a déclaré Nikolay. « Les deux cygnes blancs étaient nos plus jeunes enfants, tous deux blonds, mais il y avait ensuite le cygne noir, notre garçon aux cheveux noirs et aux yeux noirs, Andrey. »

Leur paix a été brisée lorsqu’ils ont réalisé qu’ils élevaient l’enfant de quelqu’un d’autre depuis 18 ans.

Nikolay a déclaré: «Il s’est avéré que le cygne noir n’était pas le nôtre. C’était d’un autre troupeau.

Andrey a déclaré: «Ma mère et mon père m’ont dit que je n’étais pas leur fils. Je n’y croyais pas au début et j’étais offensé et choqué. Je ne savais pas comment réagir. Je me suis enfui de chez moi.

« Mais ensuite j’ai parlé à mes amis et je me suis calmé et je suis revenu. »

Les choses ont ensuite pris une autre tournure quand Andrey a subi un test sanguin obligatoire pour obtenir un passeport.

Il s’est avéré qu’il avait le sang rare de type B alors que sa mère et son père étaient de type O et A.

Viktoria a déclaré: « Les médecins m’ont dit qu’il était impossible d’avoir un autre type de sang. »

Elle était «hantée» par l’idée que si Andrey n’était pas son fils, alors où pourrait être son vrai?

En cherchant dans de vieux documents à la maison, Viktoria a trouvé des rapports médicaux indiquant que la taille de son enfant avait en quelque sorte diminué de 56 cm à sa naissance à 52 cm un mois plus tard, lorsqu’elle l’a emmené chez le médecin pour un examen.

Andrey a également été décrit comme ayant une personnalité différente de ses frères tout en grandissant et dit être calme et introverti.

« Les gens diraient qu’il est très différent de vous et nous en avons ri », a déclaré Viktoria.

Viktoria et Nikolay ont alors ouvert une enquête privée et mis la main sur les archives de l’ancienne maternité.

Ils ont découvert le même jour qu’Andrey est né qu’une autre femme avait également donné naissance à un fils.

Viktoria a déclaré qu’elle pouvait « à peine en croire mes yeux » lorsqu’elle a vu des photos de la mère et de son fils.

Elle a assemblé les photos et c’est devenu clair pour elle.

« Andrey et l’autre père étaient comme deux pois dans une cosse », a déclaré Viktoria.

Pendant près de 16 ans, le vrai fils de Viktoria, Fyodor, vivait dans un village voisin.

Espérant retrouver son vrai fils, elle a pris une photo avec une amie qui travaillait au marché local et lui a dit que leur fils avait été transféré à l’hôpital local.

Elle lui a montré la photo et elle a affirmé qu’elle le connaissait parce qu’il était allé au marché.

Viktoria pense maintenant qu’elle peut très bien lui avoir vendu des tartes qu’elle a faites au marché.

« C’ÉTAIT MON DESTIN »

Lorsque Fyodor a eu 16 ans, son père est mort et lui et sa mère ont déménagé en Russie.

Puis, quand il avait 18 ans, un test sanguin a révélé que Maria n’était pas sa vraie mère.

Après avoir reçu l’appel tôt le matin de Nikolay, une réunion a été prévue et Fyodor a fait son retour en Moldavie.

L’histoire est devenue une grande nouvelle et a atteint un sommet à la télévision en direct lorsque les familles se sont réunies.

Mais l’histoire choquante n’était pas tout à fait terminée.

« Il est monté dans sa voiture, a détourné la tête et est parti », a déclaré Viktoria. « C’était si dur de se séparer. Nous semblions avoir trouvé notre fils, mais encore une fois, il n’était pas là. Mais nous nous sommes consolés et avons pensé qu’il reviendrait vers nous.

Puis, trois mois après la rencontre, Fiodor est allé rendre visite à ses parents biologiques pendant quelques jours pour mieux les connaître – mais il est finalement resté 18 mois.

L’autre maman, Maria Spinu, était maintenant laissée à elle-même car son fils biologique refusait d’aller la voir.

Après avoir été avec ses parents biologiques, Maria a demandé à Fedor quand il allait revenir mais il lui a dit qu’il avait « honte de quitter ses parents ».

Elle lui a demandé s’il n’avait pas « honte » après l’avoir élevé pendant 18 ans.

« Bien sûr, ça fait mal », a déclaré Maria. « Mais qu’est-ce que je peux faire? »

Maria espérait alors qu’Andrey irait vers elle et qu’ils pourraient trouver « un langage commun », mais cela n’a pas fonctionné.

La famille biologique de Fyodor lui a offert tout ce qui lui manquait dans son enfance – une vie confortable avec une famille tranquille.

Andrey s’est retrouvé dans une position difficile, devant accueillir le garçon dont il occupait le poste depuis l’enfance mais qu’il n’allait pas quitter.

Fyodor est le seul à appeler Maria de temps en temps, Andrey ne lui parlant que rarement.

« Je n’attends plus personne », a déclaré Maria. « C’est mon destin. »

Les procureurs ont tenté de retrouver les médecins responsables, mais ils avaient déjà quitté leur emploi ou pris leur retraite et personne ne pouvait se souvenir de ce qui s’était passé ce jour-là.

Nikolay Bulmaga a annoncé la nouvelle à son vrai fils Crédit : Facebook