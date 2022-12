J’ai été écrasé par DEUX rames de métro et j’ai subi d’horribles blessures – personne n’a entendu mes cris pendant 15 minutes

UNE FEMME qui a subi d’horribles blessures après avoir été renversée par deux rames de métro a déclaré que personne ne l’avait entendue crier pendant 15 minutes.

Sarah de Lagarde, 44 ans, rentrait chez elle après le travail le 30 septembre lorsqu’elle a perdu pied et est tombée dans l’espace entre le train et le bord du quai.

Sarah de Lagarde, 44 ans, est tombée entre le bord d’un quai de métro et un train Crédit : LinkedIn – Sarah Lagarde

Elle a été écrasée par deux tubes distincts mais a réussi à survivre dans un miracle Crédit : LinkedIn – Sarah Lagarde

Aujourd’hui, Sarah a raconté son histoire sur Good Morning Britain 1 crédit

Sarah, de Camden, au nord de Londres, était allongée sur les rails de la gare de High Barnet où elle appelait à l’aide sans que personne ne s’en rende compte.

Au cours de l’incident d’horreur, elle a été heurtée par un tube quittant la gare avant d’être renversée par un autre qui arrivait.

Et la mère blessée affirme qu’elle “aurait pu mourir au moins dix fois” la nuit de son accident.

S’exprimant trois mois après l’accident, Sarah a déclaré à Good Morning Britain que bien que ce soit “une chose terrible à arriver”, elle se sentait “tellement privilégiée et reconnaissante que je sois en vie”.

La maman de deux enfants a dit: «Je vais bien. Je me sens bien, je veux dire évidemment que c’est une chose terrible qui arrive à quelqu’un mais je suis tellement privilégié et reconnaissant d’être en vie.

“Cette nuit-là, on m’a dit que j’aurais pu mourir au moins dix fois, c’était un vrai accident, mais une fois que vous avez survécu à cela, j’étais absolument excité d’être en vie.

“La joie est là donc si vous y réfléchissez ma famille aurait pu passer Noël sans moi, le fait que je sois en vie et que je sois ici est incroyable.

“Tout a un éclat supplémentaire.”

Sarah rentrait du travail mais s’est endormie dans le train et a raté son arrêt à Camden – au lieu de cela, elle s’est réveillée au bout de la ligne à High Barnet.

Se précipitant pour attraper le tube, elle glissa sur le sol mouillé et tomba dans l’espace entre le train et le bord du quai.

Sarah a dit qu’elle était restée “ensanglantée et mutilée” lorsque le train l’a heurtée alors qu’il quittait la gare.

Elle avait déjà perdu beaucoup de sang avant d’être écrasée à nouveau par un autre Tube qui s’est arrêté sur la plate-forme.

Au bout de 15 minutes, quelqu’un l’a entendue crier au secours et les secours ont été appelés.

Elle a été transportée en ambulance aérienne au Royal London, Whitechapel, avant d’être transférée dans une unité spécialisée où son bras et sa jambe ont été amputés.

Sarah a révélé qu’alors qu’elle était allongée sur les rails, elle pensait: “Je ne devrais pas être ici, ce n’est pas censé arriver. Je dois rentrer chez moi pour voir ma famille. Cette pensée à propos de ma famille m’a permis de continuer.”

La mère a déclaré que ses deux enfants lui ont donné force et résilience alors qu’elle se remet de ses blessures qui ont changé sa vie.

Elle a ajouté: “J’ai dû leur faire une promesse quand mon enfant de huit ans pleurait, en me parlant sur facetime, j’ai dû promettre que je serai à la maison pour Noël.”

Sarah collecte des fonds pour un bras prothétique avancé capable d’agir sur les signaux cérébraux et a collecté plus de 278 000 £.

Mais elle a partagé un message d’espoir sur GMB, en disant: “La vie est si précieuse et un accident comme celui-ci aurait pu arriver à n’importe qui.

“C’est le truc et ça vous fait réaliser à quel point votre vie est précaire et au lieu de vous soucier des petites choses de la vie, nous devrions nous concentrer sur les choses qui comptent vraiment et pour moi, c’était dire” J’aime ma famille, j’aime mon mari , j’aime mes enfants” et ce sentiment devrait l’emporter sur tout le reste, alors ne vous inquiétez pas pour les petites choses.”

Sarah a finalement reçu son congé de l’hôpital vendredi dernier et tout argent supplémentaire recueilli grâce à sa collecte de fonds ira à l’hôpital et à l’ambulance aérienne.

Sur sa page de collecte de fonds, organisée par son mari Jeremy de Lagarde, Sarah a écrit : « 2022 était en passe d’être la meilleure année de ma vie… J’appréciais mon travail, je suis partie à l’aventure en plein air avec mes enfants et j’ai escaladé le Kilimandjaro en août, puis environ un mois plus tard, mon année a pris une tournure sombre.

“MAIS je suis vivant et tellement reconnaissant de célébrer Noël avec ma famille. Je vous remercie pour votre soutien et vos aimables encouragements.

“L’année prochaine sera une toute nouvelle aventure, avec, espérons-le, de nouveaux membres artificiels qui fonctionnent bien ! Je vous souhaite à tous une fabuleuse fin d’année, restez en bonne santé et heureux.”