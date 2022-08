J’ai été dévasté après que mon fils se soit suicidé à seulement 22 ans – mon “instinct de mère” m’a dit que quelque chose n’allait pas

Une mère DÉVASTÉE a déclaré que son “instinct de mère” lui avait dit que quelque chose n’allait pas avant de perdre son fils de 22 ans par suicide.

Tyler Robertson s’est tragiquement suicidé alors qu’il travaillait à Londres comme électricien.

Nicola Robertson a été dévastée après que son fils de 22 ans se soit suicidé Crédit : NCJ MEDIA

Nicola a dit que son “instinct de mère” lui avait dit que quelque chose n’allait pas Crédit : NCJ MEDIA

Sa mère, Nicola Robertson, 42 ans, a déclaré qu’elle savait que quelque chose n’allait pas lorsqu’elle n’a pas pu le contacter au téléphone.

Elle a dit que son patron s’était rendu à l’appartement où il séjournait à Camden et avait découvert qu’il était décédé.

Les flics sont ensuite arrivés au domicile familial de Hebburn, dans le sud de Tyneside, et ont annoncé à Nicola et à son père Lee, 50 ans, la nouvelle déchirante.

Nicola, qui est également maman de Skye, 21 ans, et Libby, 18 ans, a déclaré: “Je ne sais pas si c’était l’instinct d’une mère, mais j’ai eu le sentiment de ne pas pouvoir le contacter et il n’avait pas ‘ ça m’a téléphoné.

“Tyler était toujours extraverti, insouciant et il a toujours été le clown de la classe.

“Il était effronté et il ferait n’importe quoi pour n’importe qui.

“Je savais qu’il n’allait pas bien depuis quelques semaines. Je pouvais le dire à son humeur et à ses manières. Il n’était pas lui-même.”

Tyler s’est suicidé en juillet 2020 après avoir courageusement lutté contre ses problèmes de santé mentale.

Nicola a déclaré que son fils avait eu des difficultés au cours des mois précédant son voyage à Londres pour le travail.

Elle a dit que son humeur était mauvaise et qu’il lui avait avoué qu’il avait tenté de mettre fin à ses jours.

À une occasion, il a été emmené à l’hôpital du district de South Tyneside à South Shields après avoir appelé la police et leur avoir demandé de l’aide.

Nicola a déclaré: “Il était extrêmement sensible. Il a pris les choses en compte et elles ont joué dans son esprit, mais il ne l’a pas laissé entendre.

“Vers le mois de mai, j’ai vu le changement en lui. La première fois que j’ai su que quelque chose n’allait vraiment pas, c’est quand il cherchait ses clés de voiture pour le travail et qu’il ne les trouvait pas.

“J’ai dit ‘Tu es inutile toi, tu perds toujours quelque chose !’. Il a dit ‘Je sais que je suis inutile, j’ai essayé de me pendre et ça n’a pas marché’.

“J’ai essayé d’appeler les médecins et de lui demander de l’aide. Il est sorti un soir et il a appelé la police et il a dit ‘J’ai besoin d’aide, je ne peux plus vivre dans sa vie’.

“Nous avons appelé la police et signalé sa disparition et ils ont dit” nous avons déjà reçu un appel de sa part “.

“La police l’a trouvé à 7 heures le lendemain matin et l’a emmené à l’hôpital.

“Il avait l’habitude d’aller au Morgan’s Gym à Pelaw. C’était un vrai fanatique de gym, il était au gymnase tous les jours.

“Ce n’est qu’après sa mort que j’ai découvert qu’il avait envoyé un message au propriétaire disant” Ne pouvez-vous pas simplement me faufiler par la porte arrière parce que j’ai l’impression d’en avoir besoin maintenant “.

“Le gymnase l’a beaucoup aidé. Je pense qu’il avait du mal parce qu’il ne pouvait pas y aller. Il devait l’être sinon il n’aurait pas envoyé ce message au propriétaire du gymnase.”

Nicola a déclaré que Tyler avait été payé de son travail d’électricien en raison de la pandémie de covid-19.

Elle a dit qu’on lui avait proposé de travailler à Londres et qu’il s’était donc rendu dans la capitale pour le travail.

Nicola a déclaré que Tyler avait déjà travaillé avec son père Lee et que son humeur semblait s’améliorer.

Elle a dit que le lundi suivant, le 13 juillet, il lui avait dit qu’il allait boire quelques pintes avec un garçon du travail.

Elle a dit: “Je lui ai dit de regarder ce qu’il faisait et je lui parlerai mardi.”

Cependant, elle n’a pas pu entrer en contact avec son fils le lendemain.

Nicola a déclaré: “Venez mercredi, je savais pertinemment qu’il ne reviendrait pas. J’avais un pressentiment.”

Papa Lee, qui travaille également comme électricien, a appelé le patron de Tyler et il lui a dit qu’il le rappellerait.

Elle a déclaré: “À ce stade, son patron venait littéralement de le trouver.

“De toute évidence, il ne s’était pas rendu au travail le mardi. Lorsqu’il est allé travailler le mercredi, les autres gars du travail lui ont dit que son électricien ne s’était pas présenté depuis deux jours.

“Il a fait le tour de l’appartement où habitait Tyler et celui où il l’a trouvé.

“Environ 15 minutes plus tard, la police a frappé à la porte en disant que notre fils était décédé.”

‘UN JOLI GARÇON’

Nicola a déclaré que Tyler était bien connu dans sa ville natale et que des centaines de personnes se sont rendues à ses funérailles au cimetière Hebburn.

Elle a dit avoir également reçu de nombreux messages de personnes qu’elle ne connaissait pas.

Elle a déclaré: “C’était juste un garçon adorable et il avait beaucoup d’amis. Même quand il est mort, des gens m’ont envoyé des messages du monde entier – j’ai pensé comment connaissait-il ces gens.

“Chaque fois qu’il était en vacances ou qu’il travaillait, il parlait à n’importe qui.

“Il avait une excellente relation avec son père. Son père dit toujours qu’il a perdu son meilleur ami, son fils, son collègue de travail et son partenaire de gym.

“Ils avaient l’habitude de travailler ensemble, d’aller au gymnase ensemble et d’aller au cinéma ensemble.”

Nicola a déclaré qu’elle était fière de ses filles pour la façon dont elles ont géré la mort de leur frère.

Elle a déclaré: “L’année de la mort de Tyler, j’ai essayé de les pousser à continuer leurs études.

“Ma plus jeune fille faisait ses GCSE et ma fille aînée préparait son diplôme d’enseignante. Je ne voulais pas qu’elles se débattent et abandonnent leur carrière ou les repoussent.

“Libby vient de passer son baccalauréat et elle fait des études d’infirmière en septembre et Skye a obtenu son diplôme d’institutrice. Je suis tellement fière d’eux. Ils n’en avaient pas envie, mais ils ont réussi et ils l’ont fait.”

Nicola est maintenant en train de créer un groupe de soutien appelé Suicide Affects Family & Friends Everywhere (SAFFE).

Elle a déclaré: “J’ai mes bons et mes mauvais jours, c’est pourquoi j’ai voulu créer ce groupe.

“Avec le suicide, c’est totalement différent, il n’y a pas de réponses. Tyler n’a jamais laissé de mot et il a essuyé son téléphone.

“Donc je n’ai rien du tout. Il n’était pas dans le bon état d’esprit, personne ne l’est quand ils font ça, mais rien ne l’a poussé à le faire.

“Il n’y avait pas d’alcool dans son système et pas de drogue dans son système. Quand je parle à quelqu’un qui a perdu quelqu’un par suicide, j’ai l’impression que je peux m’identifier à lui.

“J’essaie de mettre Tyler au fond de moi et de me concentrer sur les aider et cela me fait me sentir mieux. Mais quand je suis seul, c’est totalement différent.

“J’ai rencontré quelques personnes depuis que c’est arrivé qui ont été dans la même situation. Je pense qu’il est plus facile de parler à quelqu’un qui a été là et qui l’a vécu.”

Nicola prévoit d’organiser des réunions de groupe à l’église St Oswald à Hebburn et elle a également créé un groupe sur Facebook.

La première réunion aura lieu de 18h30 à 20h30 le 5 septembre. Tout le monde est le bienvenu.

Pour faire un don, rendez-vous sur https://www.gofundme.com/f/saffe-sucide-affects-familyfriends-everywhere