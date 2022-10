J’ai été dénoncé pour esclavage par la réfugiée ukrainienne que j’ai accueillie parce que je lui ai demandé de faire la VAISSELLE… J’étais dévasté

Une maman a révélé qu’elle avait été signalée pour esclavage par la réfugiée ukrainienne qu’elle a accueillie après lui avoir demandé de l’aider à faire la vaisselle.

Hannah Debenham, 42 ans, a été interrogée par des flics dans un poste de police – qu’elle a surnommé : “Le pire jour de ma vie”.

Hannah Debenham faisait l’objet d’une enquête après avoir été signalée pour esclavage Crédit : Facebook

Hannah a trouvé le réfugié ukrainien via un site Web de fille au pair Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Elle a été accusée d’avoir utilisé la réfugiée comme “une esclave et une assistante maternelle à plein temps pour peu ou pas de salaire sous le déguisement de l’aider dans le programme d’installation ukrainien”.

La mère a été “dévastée” par la fausse accusation portée trois semaines seulement après avoir invité la réfugiée chez elle.

Hannah, de Uckfield, Sussex, a trouvé le réfugié – qui ne peut pas être nommé pour des raisons juridiques – via un site Web au pair.

La femme de 36 ans – une professeure d’anglais – a accepté de garder la fille de 10 ans d’Hannah pendant deux à trois jours par semaine en échange d’un logement et d’un salaire hebdomadaire de 200 £.

Leur arrangement a d’abord fonctionné, mais a rapidement tourné au vinaigre quand Hannah lui a demandé de nettoyer après elle-même.

Elle a déclaré à MailOnline: “Les deux premières semaines, la période de la lune de miel, se sont bien passées.

“Mais ils ne se sont pas débarrassés d’eux-mêmes, la quantité de vaisselle à faire a rapidement doublé.

“La mère utilisait un nouveau verre à chaque fois qu’elle recevait un verre d’eau ou de boisson, par exemple.

“Je lui ai expliqué qu’elle avait besoin d’aider davantage, nous lui avons même montré comment utiliser le lave-vaisselle.

“Je comprends qu’elle était dans une situation terrible après avoir fui son pays et après avoir perdu des amis à la guerre, mais les choses ne se sont pas améliorées.”

Hannah a raconté la dévastation causée par la fausse accusation.

“C’était juste dévastateur. Nous voulions juste aider.

“Si j’avais été inculpé, j’aurais dû le déclarer et cela aurait été un obstacle permanent à ma carrière.”

La femme ukrainienne a déclaré qu’elle était “forcée de travailler presque tous les jours, s’occupant des enfants et censée nettoyer et ranger la maison”, selon un rapport.

Mais l’affaire a été abandonnée lorsqu’aucune preuve n’a été trouvée.

Un porte-parole de la police de Sussex a déclaré: “La police de Sussex a reçu un rapport le 20 juillet indiquant qu’une personne était tenue d’effectuer un travail forcé ou obligatoire.

“L’informateur était une femme avec une jeune fille qui était arrivée au Royaume-Uni dans le cadre du programme Homes for Ukraine.

“Le 26 juillet, une femme d’Uckfield, qui avait proposé d’héberger le couple, a été invitée à assister à un entretien volontaire au poste de police d’Eastbourne avec son avocat le 16 août. Elle n’a pas été arrêtée.

“À la suite de cet entretien, l’informateur a été approché à plusieurs reprises pour fournir une déclaration complète, mais n’était pas disposé à aider à des enquêtes supplémentaires ou à fournir un compte rendu officiel.

“En conséquence, il a été jugé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour engager des poursuites et aucune autre mesure ne serait prise.

“L’avocat de la femme a été informé le jour même de la décision.”

L’inspecteur-détective en chef Gavin Patch a déclaré: “Cette enquête a été accélérée le plus rapidement possible, mais compte tenu de la nature des allégations qui ont été faites, il était important que les deux parties aient la possibilité de fournir leurs récits de ce qui s’était passé et d’autres agences impliquées. consulté.

“Dans ce cas, il n’y avait pas suffisamment de preuves pour poursuivre, mais nous prenons très au sérieux toute allégation de cette nature et il est important qu’elle fasse l’objet d’une enquête appropriée.”