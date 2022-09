J’ai été déconcerté après avoir trouvé un mystérieux frais caché sur ma facture de restaurant – c’est tout à fait légal

Un DINER a été déconcerté après avoir été contraint de débourser pour une mystérieuse charge cachée inscrite sur sa facture de restaurant.

L’amateur de nourriture a mangé un morceau au Bavarian Bier Cafe, dans le Queensland, en Australie, mais a été confus par le coût supplémentaire.

Le client était troublé par les frais supplémentaires sur sa facture Crédit : Reddit

Ils avaient commandé une salade, du schnitzel, deux cheeseburgers et une bière pour un total de 112,35 $ (66,16 £) – mais ont trouvé des frais de service de 5,35 $ (3,26 £) ajoutés.

Confus, le restaurant a partagé une photo du reçu sur Reddit et a demandé des conseils aux autres utilisateurs.

Ils ont dit: “Quelqu’un peut-il expliquer ce que sont les frais de service de l’industrie de 5,35 $? Je n’ai jamais vu ce joyau caché auparavant?”

Certains ont indiqué qu’il pourrait s’agir d’un “pourboire obligatoire”, tandis que d’autres ont suggéré qu’il pourrait s’agir d’un débit de carte de crédit.

Mais d’autres ont frappé au restaurant pour avoir ajouté les frais.

L’un d’eux a déclaré : « Je n’aime pas être à ** t et je suis toujours heureux de payer mon chemin plus un pourboire pour un bon service, mais si on me montre un menu avec des prix et qu’à la fin on me donne un un supplément caché sur la facture, alors je ne vais pas aimer ça.”

Un autre a ajouté: “Cela ressemble à une autre façon pour Bavarian Bier Cafe d’arnaquer les gens avec leur nourriture et leurs boissons hors de prix.”

Le magasin d’alimentation a un certain nombre de suppléments répertoriés dans une petite police au bas de ses menus.

Il comprend les frais de carte de crédit transférés aux clients, des frais de 10% pour les groupes de dix, des frais de 10% le dimanche et de 15% ajoutés chaque jour férié.

Même entre le lundi et le samedi, les clients reçoivent des frais de service de 5 %.

Les sites du Queensland sont autorisés à ajouter des suppléments tant qu’ils sont clairement affichés aux clients auparavant, selon le bureau du commerce équitable de l’État.

Cela survient après qu’un bar en Espagne a suscité l’indignation après avoir facturé les clients pour chaque visite d’un serveur à leur table – et même les avoir fait payer pour l’utilisation de couverts.

Le Barreau Impérial de Zamora a ajouté les suppléments à la facture de Galey Hermoso à son insu.

M. Hermoso a raconté qu’après avoir terminé son repas, il était non seulement facturé 20 cents supplémentaires (17 pence) chaque fois que le serveur se rendait à sa table – mais également un euro supplémentaire (0,85 £) pour l’utilisation des couverts.

Pendant ce temps, un touriste en Grèce a été stupéfait après avoir été facturé près de 600 € (510 £) pour seulement deux boissons et collations.

Et un vacancier a révélé l’erreur d’argent de voyage que vous ne devriez jamais commettre – et comment l’éviter.