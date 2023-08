« J’ai été dans une forme assez difficile »: Magnus Carlsen révèle qu’il a eu une intoxication alimentaire avant la finale de la Coupe du monde d’échecs

Le quintuple champion du monde Magnus Carlsen a révélé qu’il avait souffert d’une intoxication alimentaire à la suite de son affrontement en demi-finale lors de la Coupe du monde d’échecs FIDE 2023 en cours à Bakou (Azerbaïdjan). Carlsen vise à remporter sa première coupe du monde d’échecs avec le premier match de son affrontement final avec l’Indien R Praggnanandhaa se terminant par un match nul mardi.

S’adressant à la FIDE après le match, Carlsen a déclaré qu’une journée de repos aurait dû être avantageuse pour lui, mais ce n’était pas le cas car il était dans une forme difficile après sa victoire sur Nijat Abasov.

« Normalement, j’aurais probablement un peu d’avantage en ayant une journée de repos alors qu’il (Praggnanandhaa) a dû jouer un tie-break difficile hier, mais j’ai été dans une forme assez difficile ces derniers jours. J’ai été empoisonné après le match contre Abasov. Je n’ai pas pu manger ces deux derniers jours. Cela signifiait également que j’étais vraiment calme car je n’avais pas l’énergie d’être nerveux », a déclaré Carlsen.

Carlsen a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que Praggnanandhaa commence par c4 et a dû prendre un certain temps avant de s’installer.

«Pragg bouge un peu avec ses ouvertures. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre. Je ne me suis pas préparé pour c4 (le premier coup joué par Pragg). Ensuite, j’ai commencé à jouer des mouvements de bon sens », a déclaré le Norvégien.

Le joueur de 18 ans, jouant avec des pièces blanches, a produit un spectacle solide contre l’actuel n ° 1 mondial et a accepté un match nul après 35 coups.

Praggnanandhaa est entré en finale par le superbe numéro 3 mondial Fabiano Caruana 3,5-2,5 et est devenu le deuxième Indien à atteindre la finale de la coupe du monde après le légendaire Viswanathan Anand et s’est qualifié pour le tournoi des candidats en 2024.

Le deuxième match se jouera aujourd’hui.

« Ce sera un combat. Il (Prag) poussera certainement très fort. Je vais essayer de me reposer et de me ressourcer, je pense que c’est le mieux que je puisse faire », a déclaré Carlsen.