J’ai été dans la toute nouvelle maison de Big Brother et je n’arrivais pas à croire que cela ressemblait à un somptueux Airbnb, déclare l’expert TV du Sun.

LA maison Big Brother a été le théâtre de drames, de romances, de rires et de télévisions révolutionnaires – et hier, j’ai été l’un des rares chanceux à faire une tournée d’avant-spectacle avant qu’un nouveau groupe de colocataires n’emménage demain.

Comme tous les fans le savent, la maison est bien plus que quelques murs et un toit.

La maison BB, c’est bien plus que quatre murs et un toit[/caption]

De Makosi demandant un test de grossesse à la table de la tente de Stuart, en passant par la danse derrière la porte d’Alex, les légendaires diatribes de Nikki Grahame dans la salle du journal et la fausse altercation de fin de carrière de Roxanne Pallett avec Ryan Thomas – ces murs pouvaient parler.

Et maintenant, avec le retour de Big Brother grâce à un redémarrage sur ITV, tous les fans meurent d’envie de voir l’intérieur du dernier emplacement.

La nouvelle maison se trouve aux Garden Studios, au nord-ouest de Londres, avec son intérieur construit à l’intérieur d’une immense scène sonore.

J’entre par l’œil géant éclairé au néon et je suis immédiatement frappé par son ampleur : l’espace est stupéfiant.

Alors que les anciennes maisons BB étaient intentionnellement oppressives, cela ressemble au genre d’Airbnb auquel vous donneriez une évaluation cinq étoiles.

ITV devra créer du drame en faisant plus que simplement mettre les colocataires mal à l’aise.

C’est vraiment très somptueux. C’est élégant.

Et il y a une quantité ahurissante de caméras, prêtes à alimenter la tristement célèbre diffusion en direct de l’émission, que les patrons ont déclaré avoir ramenée, après avoir observé « l’obsession des gens » à regarder la file d’attente pour voir le mensonge de la reine.

Il y a un réservoir d’eau spécialement construit pour, vraisemblablement, nourrir le spa plutôt que les poulets, qu’ITV n’inclut pas cette fois-ci.

Ensuite, c’est l’heure de la salle du journal. Alors que la porte fortement insonorisée se ferme avec un bruit sourd, il est facile de voir à quel point les anciens colocataires se sont complètement déchaînés ici.

Blotti dans l’immense fauteuil réinventé, je me sens à la fois bouleversé et rassuré.

Certains détails de la maison m’ont été gardés secrets, mais je peux promettre que le très médiatisé salon à double hauteur avec mezzanine est l’objet des Grands Designs de Kevin McCloud.

Il n’y aura pas de citations de style Gemma Collins «Je suis claustrophobe, Darren», j’en suis sûr. Il y a suffisamment d’espace pour les 16 colocataires aux « accents différents » et aux « métiers ordinaires », âgés de 18 à 50 ans et plus, promis par la productrice exécutive Natalka Znak.

Sur les deux canapés et la grande table, on me dit que se dérouleront les courses hebdomadaires, les nominations et les expulsions en direct.

Dans la chambre, c’est une autre histoire.

Le Sun a pour instruction stricte de ne pas divulguer les astuces que Big Brother a dans son sac pour dormir, mais je peux partager qu’il y a plusieurs lits doubles, donc certains colocataires devront se coucher avec un inconnu.

L’engagement de l’émission en matière de durabilité est en action dans la salle de bain, où une baignoire est en équilibre sur un socle surélevé.

Peter Tierney d’ITV a déclaré cette semaine qu’il s’agissait de « la meilleure maison Big Brother britannique de tous les temps et potentiellement l’une des meilleures au monde ».

Je suis sûr que les fans le leur feront savoir, mais je suis enclin à être d’accord.

L’entrée

Les meilleurs potins ont toujours été racontés alors que les colocataires dégustaient une cigarette dans des coins désignés du jardin.[/caption] Kent Nouvelles et photos

Le jardin

Le mobilier de jardin a l’air un peu plus solide que dans les anciennes maisons BB[/caption] Canal 4

Alison Hammond et Kate Lawler cassent une table[/caption]

Le jacuzzi

Le salon

ITV

Le très tendance séjour double hauteur, avec mezzanine à un autre niveau[/caption] Scott Ramsey

Victor Ebuwa tente d’arrêter la dispute entre Jason Cowan et les filles[/caption]

La salle du journal

