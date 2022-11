J’ai été critiqué pour des photos de mes enfants “bodybuilders déchirés” – les trolls m’ont rendu malade, dit la star de la country Jessie James Decker

La star de COUNTRY, Jessie James Decker, a été stupéfaite après avoir été critiquée pour des photos de ses enfants “bodybuilders déchirés”.

La chanteuse country américaine de 34 ans a riposté aux trolls qui l’ont accusée d’avoir fait du photoshop sur ses jeunes enfants.

Jessie a partagé une douce photo de ses enfants en vacances au Mexique Crédit : Instagram/@jessiejamesdecker

Jessie a riposté aux trolls l’accusant d’avoir photographié la photo de ses enfants Crédit : Instagram/@jessiejamesdecker

La maman a partagé un joyeux cliché de Vivianne, 8 ans, Eric Jr, 7 ans et Forrest, 4 ans, profitant d’une escapade de Thanksgiving au Mexique.

“Style Vacation Decker”, a-t-elle sous-titré le message des enfants en maillot de bain.

Alors que des milliers de fans ont félicité les enfants de Jessie pour leur corps “fort”, certains ont qualifié leur physique d'”étrange” et ont accusé le chanteur d’avoir fortement modifié les photos.

Jessie a riposté aux trolls en écrivant : « D’une mère à l’autre.

“S’il vous plaît, ne qualifiez pas l’apparence de mes enfants d’étrange simplement parce qu’ils ne ressemblent pas à ce que vous pensez qu’ils devraient ? C’est méchant️.”

En réponse à un autre commentaire, elle a écrit: “C’est un monde triste dans lequel nous vivons aujourd’hui quand nous avons des enfants en bonne santé, super actifs, qui font du sport [and] se muscler naturellement est ‘bizarre’.”

La fière maman a attribué le pack de six de sa fille à son amour de la gymnastique.

“Elle adore ça et y met tout son cœur”, a déclaré Jessie.

De nombreux fans et autres célébrités ont été émerveillés par le physique des enfants.

La chanteuse Kelly Rowland a commenté: “Ces abdos sur ces bébés, quand même !!! Je dois intensifier mon jeu! Lol.”

Selma Blair a écrit: “J’adore ces sourires. La force. Donc dans leur corps. Des objectifs amusants.”

Et Julian Edelman a dit: “Comme c’est foutu ces petits muffins au goujon.”

Les enfants de Jessie ne sont pas les seuls enfants forts à impressionner les fans.

Un enfant de huit ans est devenu une sensation de musculation sur Internet et a été surnommé “le garçon le plus fort du monde” – et semble maintenant méconnaissable neuf ans plus tard.

Un autre enfant de huit ans a également stupéfié le monde avec son physique de bodybuilder après que des images de son petit cadre avec un abdomen en huit sont devenues virales.

Et un jeune surnommé “le bambin le plus fort du monde” qui a étonné les fans avec ses muscles incroyables et sa force pure est maintenant un enfant prodige du football.