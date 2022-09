UN PROPRIÉTAIRE a été condamné à une amende de 869 £ pour avoir repeint sa maison et obtenu de nouvelles fenêtres et a déclaré que le conseil de power-trip tentait de le « intimider ».

Aneel Zafar, 32 ans, se bat depuis quatre ans avec les autorités pour le relooking qu’il a donné à sa maison de Stoke-on-Trent.

Et, bien qu’il dise qu’il a déjà dépensé 15 000 £ pour le processus, il a juré de continuer à se battre – bien que cette semaine ait été poursuivi pour la deuxième fois.

Il a déclaré: “Ils ont essayé de m’intimider. À moins que je ne fasse quelque chose, je vais être poursuivi encore et encore et encore.

“Mais je ne vais pas céder. Le conseil veut que je mette des fenêtres en bois – c’est un voyage électrique.”

Aneel a acheté sa maison sur Victoria Park Road à Tunstall en 2014 et a dépensé 20 000 £ sur des fenêtres en plastique et de la peinture quatre ans plus tard.

Mais il dit qu’il ignorait qu’en 2007, la zone avait reçu le statut de “conservation” pour protéger sa “riche histoire et son caractère”.

Cela signifiait qu’une autorisation devait être accordée pour tout travail de construction, y compris l’installation de nouvelles fenêtres.

Parce qu’Aneel n’a pas postulé, il a fait face à une action du conseil.

Il a déclaré: “Mes vieilles fenêtres en bois avaient des trous et de l’air entrait dans la maison.

“Je ne pensais pas que je faisais quelque chose de mal en les remplaçant car 75% de ma route a des fenêtres en PVC. Mais le conseil m’a poursuivi.

“Quand j’ai fait changer mes fenêtres, le conseil m’a dit qu’il m’avait envoyé une lettre disant que j’avais trois mois pour faire appel. Je n’ai pas reçu cette lettre.

“Après les trois mois, le délai d’appel était écoulé.

“Puis j’ai commencé à recevoir des lettres d’exécution menaçant de me traduire en justice.”

Cette semaine, le North Staffordshire Justice Center a appris qu’Aneel avait été poursuivi pour la première fois par le conseil municipal de Stoke-on-Trent en 2020 et condamné à une amende de 268 £ après avoir omis de se conformer à un avis d’exécution émis en 2018.

Stoke-on-Trent Live a rapporté qu’il avait ensuite été poursuivi une deuxième fois après le rejet de son appel devant la Haute Cour contre l’affaire initiale.

Alors qu’Aneel a reconnu avoir enfreint l’avis d’exécution, il envisage maintenant de porter son cas devant l’Inspection de l’urbanisme.

Le procureur du Conseil, Colette Lamb, a déclaré: “En juin 2018, il a été porté à l’attention du conseil que des travaux avaient été entrepris sur la propriété; la peinture de la façade en gris foncé et l’installation de fenêtres en PVC.

“Il est situé dans une zone de conservation désignée où les directives de l’article 4 suppriment certains des droits de développement autorisés.

“Le 31 octobre 2018, le conseil a signifié un avis d’exécution de la planification exigeant le retrait des fenêtres en PVC et le rétablissement des fenêtres en bois pour remplacer celles qui avaient été installées.

“Il a également dû repeindre une section enduite du mur à l’avant avec de la peinture blanche.

“Une première période de mise en conformité a été accordée et il a été condamné le 20 janvier 2020. Une nouvelle période de mise en conformité a été autorisée.

“Le défendeur n’a pas été en mesure de se conformer à l’avis en raison de Covid et a demandé une prolongation.

“Le conseil a accepté cela et a prolongé la date jusqu’au 31 octobre 2021.

“Des visites de sites ont été effectuées le 8 novembre 2021 et le 23 février 2022 et l’avis n’avait pas été respecté.”

Justin Price-Jones, atténuant, a déclaré: “Il ne s’agit pas d’un cas où il exerce un défi délibéré.

“Il ne défiait pas simplement le tribunal ou le conseil – il a une véritable préoccupation.

“Le coût des fenêtres est important, plusieurs milliers de livres.

“Ce n’est pas quelque chose qu’il a traité à la légère à l’origine et pas quelque chose qu’il veut se tromper s’il les remet dans leur état d’origine.

“En termes de sanction financière, il est clair que si vous infligez une amende importante, cela va détourner l’attention du travail que le conseil l’oblige à effectuer.

“Je demanderais au tribunal de faire preuve de clémence.”

Aneel a ensuite été giflé avec l’amende de 869 £.