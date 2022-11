J’ai été condamné à une amende de 550 £ par le conseil pour avoir donné des décharges sauvages… mais il m’est physiquement impossible d’être coupable

Un HOMME a été étonné lorsqu’il a été condamné à une amende de 550 £ par un conseil local pour avoir donné des décharges, car il lui était “physiquement impossible” de l’avoir fait.

Ben Cormack a été accusé par le Newham Council d’avoir jeté des ordures dans la rue à deux reprises en octobre.

Le conseil affirme que Ben a été vu en train de donner des décharges, malgré ses affirmations selon lesquelles il était en France à l’époque Crédit : Ben Cormack

Cependant, il a été stupéfait par les allégations car il se trouvait à 640 milles au moment des infractions présumées.

L’ancien résident de Newham avait, en fait, déménagé à Bordeaux dans le sud de la France pour vivre avec sa petite amie, et était hors du pays lorsque le prétendu déversement de mouches a eu lieu.

Il n’a découvert les amendes qu’après être revenu dans sa maison d’East London, qu’il possède toujours, pour ramasser des choses à emporter avec lui de l’autre côté de la Manche.

Il a déclaré au Local Democracy Reporting Service: “Je dois aller au Royaume-Uni de temps en temps, en partie parce que j’ai déménagé et que ma famille vit là-bas. Je viens de recevoir ces lettres disant:” nous vous infligeons une amende pour vol -pourboire’.

“C’est étonnant. Il m’aurait été physiquement impossible d’être près de Newham lorsque ces infractions se sont produites.”

Bien qu’il ait fourni la preuve qu’il n’était pas au Royaume-Uni entre le 10 et le 27 octobre, y compris les billets d’avion et son visa, Ben dit que le conseil ne bougera pas.

Il a poursuivi: “Je comprends que les décharges sauvages sont un gros problème à Newham, mais il y a des ordures à chaque coin de rue. Je pense qu’il est important de régler ce problème.

“Mais, d’un autre côté, je n’étais pas dans le pays et il n’y a absolument aucun moyen que ce soit moi.

“Je ne vais pas vous mentir, c’est assez effrayant. J’espère que je peux faire quelque chose à ce sujet, c’est juste une situation horrible et ils ne m’écoutent tout simplement pas. C’est une somme d’argent exorbitante”

Dans les deux cas, les agents du conseil affirment avoir vu Ben jeter des cartons dans la rue.

Les amendes auraient été envoyées à Ben le 9 novembre, ce qui signifie qu’il doit payer 550 £ car il n’a pas payé dans le délai de 10 jours pour une amende réduite.

Le non-paiement pourrait le voir traduit en justice pour des accusations criminelles.

Malgré cela, l’expatrié indigné dit qu’il ne paiera pas et se battra bec et ongles contre le conseil.

Il a fulminé: “C’est plutôt bien pour moi parce que j’ai un bon réseau de soutien et j’ai un peu d’argent de côté en cas d’urgence.

“Donc, si le pire arrive au pire, je peux y faire face, mais beaucoup de gens ne sont pas dans une position privilégiée. Nous traversons une crise du coût de la vie – beaucoup de gens dans l’est de Londres sont dans la pauvreté.”

Il a ajouté que l’épreuve l’avait laissé “très en colère” et a qualifié le conseil et son entrepreneur de “extrêmement contraires à l’éthique”.

Un porte-parole du Newham Council a déclaré: “Avec un peu moins de 35 000 incidents de pointe de mouche signalés en 2021, qui ont coûté plus d’un million de livres sterling à nettoyer, nous nous engageons à traquer ceux qui jettent des ordures dans les rues de Newham.

“Plus tôt cette année, le conseil a nommé Kingdom Local Authority Support pour s’attaquer au problème des déchets dans les rues de Newham. L’entrepreneur ajoute des capacités à l’équipe interne du conseil, offrant une présence plus visible dans les rues de Newham.

“Les résidents ont clairement indiqué au conseil que ce qu’ils veulent voir, c’est un arrondissement plus propre et plus intelligent. Le conseil de Newham s’est engagé à dépenser 40 millions de livres sterling au cours des 4 prochaines années pour garder les rues et les quartiers propres et réduire de 50 pour cent.”

Un porte-parole de UK Local Authority Support a déclaré: “Comme il s’agit de deux cas en cours, nous ne serions pas en mesure de commenter pour le moment.”