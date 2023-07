J’ai été condamné à une amende de 400 £ parce que ma poubelle était pleine – j’ai peur parce que je ne peux pas me permettre de la payer

UNE ÉTUDIANTE a été condamnée à une amende de centaines de livres parce que sa poubelle était pleine – et dit qu’elle n’a pas les moyens de payer.

Marta Stankiewicz a été frappée de la peine par le conseil de Stoke-on-Trent qui l’a accusée de décharge de mouches en laissant deux boîtes en carton à l’extérieur à côté de sa poubelle.

L’étudiante Marta Stankiewicz a été condamnée à une amende de 400 £ pour avoir donné des décharges à l’extérieur de son domicile Crédit : BPM

L’étudiante de deuxième année à l’université de Keele dit qu’elle ne pouvait rien faire d’autre, sans place dans la poubelle.

Mais elle fait maintenant face à une épreuve potentielle en salle d’audience si elle refuse de payer l’amende de 400 £.

L’étudiante en sciences de l’environnement, de Tunstall dans le Staffordshire, a raconté au Stoke Sentinel comment elle avait placé les deux boîtes à côté de sa poubelle vendredi avant une collecte prévue lundi.

Mais l’homme de 45 ans a été signalé pour décharge de mouches et condamné à une amende le lendemain.

Elle a déclaré: « Je nettoyais le hangar et il y avait ces deux boîtes en carton. Elles n’étaient pas grandes.

« Je les ai mis près du mur extérieur à l’arrière de la propriété.

« Il n’y avait pas de place pour eux dans les poubelles, alors je les ai juste mis à côté des poubelles.

« Le samedi, quelqu’un a appelé pour dire qu’il avait signalé les ordures – le même jour, j’ai reçu une lettre du conseil disant que j’avais donné des pourboires et que j’étais condamné à une amende de 400 £.

« Les boîtes étaient juste placées à côté du mur près de la porte dans la ruelle arrière. J’étais sur le point de les jeter – pour deux boîtes en carton, cela semble extrême. »

Et elle craint maintenant de ne pas pouvoir payer.

Marta, qui vit seule, a ajouté : « C’est excessif. Je n’ai aucun revenu, seulement le prêt étudiant.

« Je me sentais pétrifié. J’avais peur de répondre au téléphone. L’amende est vraiment hors de proportion.

« Je comprends que jeter des déchets est un problème – s’il s’agissait d’un canapé ou d’un placard, je comprendrais. Mais ce n’était que deux boîtes en carton.

« Je venais de les mettre à côté de la poubelle prête à être collectée. Je veux juste savoir pourquoi la sanction était si élevée – pourquoi ne traitent-ils pas chaque cas individuellement et n’ajustent-ils pas l’amende ? Je suis indigné. »

Pourtant, l’autorité locale a refusé de bouger, tout en insistant sur le fait que des sanctions contre les décharges sauvages sont fixées par le gouvernement.

Amjid Wazir, membre du cabinet du conseil pour l’environnement et l’application, a déclaré: « Le conseil municipal de Stoke-on-Trent adopte une approche de tolérance zéro pour tous les cas de déversement de mouches.

« Il est rappelé aux habitants de ne présenter les ordures à la collecte que le matin de leur journée de collecte.

« Tout déchet laissé à l’extérieur et non au point de collecte sera traité comme un dépôt sauvage et l’auteur sera condamné à une amende.

« Dans ce cas, les cartons auraient pu être présentés avec la collecte de recyclage et inclus dans le bac approprié. »

On pense que les décharges sauvages coûtent au pays 1 milliard de livres sterling par an.

On dit qu’un quart de tous les Britanniques ont appelé d’autres personnes en public pour jeter des ordures – les amateurs de plage étant parmi les pires contrevenants.

Quelque 34 millions de tonnes de ferraille sont déversées dans les rues chaque année, assez pour remplir 30 fois le stade de Wembley.