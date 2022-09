J’ai été condamné à une amende de 120 £ car ma fille de 14 ans est «trop anxieuse» pour aller à l’école – ce n’est pas juste

Une maman bénéficiant d’allocations a été condamnée à une amende de 120 £ parce que sa fille, qui souffre de problèmes de santé mentale, n’ira pas à l’école.

Natasha Beauvois, qui reçoit Universal Credit, a eu du mal à convaincre Maisie, 14 ans, d’aller à la Pimlico Academy de Londres, mais l’adolescente dit qu’elle est “trop ​​anxieuse” pour y entrer.

Natasha a été condamnée à une amende de 120 £ parce que sa fille est «trop anxieuse» pour aller à l’école Crédit : Facebook

La jeune Maisie souffre de dépression et d’anxiété et éprouve des crises de panique à l’idée d’aller à l’école, qui, selon sa mère, sont devenues particulièrement graves depuis la pandémie.

Natasha a dit à MyLondon : “Elle ne veut pas aller à l’école. Que puis-je faire ? Elle dit juste qu’elle est désolée et qu’elle ne veut pas aller à l’école.

“C’est injuste que les parents reçoivent une amende. Je sais que vous êtes responsable de les amener à l’école, mais que faites-vous s’ils ne veulent pas y aller ? Jusqu’où va la responsabilité ?”

Elle a ajouté que l’école n’avait pas fourni de solutions à long terme et avait rejeté une demande visant à ce que Maisie soit autorisée à étudier seule quelques heures par jour.

La famille a discuté de l’enseignement à domicile ou du déménagement des écoles, tandis que Natasha a exclu d’envoyer sa fille dans une unité spécialisée.

Elle a également essayé d’emmener Maisie chez le médecin généraliste pour résoudre le problème, sans succès.

Finalement, la mère exaspérée a été traduite en justice parce qu’elle n’a pas payé l’amende que l’Académie Pimlico lui a infligée pour l’absence de Maisie.

Elle a plaidé coupable devant le City of London Magistrates Court la semaine dernière et a été condamnée à payer 163 £, combinant l’amende de 120 £ et les frais de justice.

Les coûts seront déduits de ses versements de prestations en versements de 20 £.

En la condamnant, le magistrat Jan Carr a déclaré: “Bonne chance pour que votre enfant aille à l’école, c’est tout ce que je peux dire.”

Future Academies, propriétaire de la Pimlico Academy, a été contactée pour commentaires.