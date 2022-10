J’ai été condamné à une amende de 100 £ par les conseillers municipaux pour avoir fait du vélo à travers la ville… Je préfère aller en PRISON plutôt que de payer

Un PENSIONNÉ qui a été condamné à une amende de 100 £ par des employés du conseil pour avoir fait du vélo à travers la ville dit qu’il préférerait aller en prison plutôt que de payer.

Barrie Enderby, 82 ans, venait de quitter sa banque le 6 octobre lorsqu’il a été arrêté par un officier du conseil de Grimsby.

Barrie Enderby dit qu’il préfère aller en prison plutôt que de payer une amende de 100 £ Crédit : MEN Media

Il a été condamné à une amende de 100 £, émise dans le cadre de l’ordonnance de protection des espaces publics, pour avoir traversé le centre-ville.

Le programme a été introduit en 2019 pour faire face aux comportements nuisibles dans le centre-ville, tels que le vélo dans la zone piétonne et l’alcool dans la rue.

Environ 1 000 amendes ont jusqu’à présent été infligées dans le cadre de l’initiative qui a été prolongée jusqu’en 2025.

Cependant, Barrie a refusé de payer l’amende, affirmant qu’il n’en avait pas eu depuis 40 ans qu’il faisait du vélo dans la ville.

Il a expliqué: “Je faisais du vélo à travers la ville jeudi dernier, le 6 octobre, j’ai verrouillé mon vélo et je suis entré dans une banque de la rue Victoria.

“Quand je suis sorti, l’un des officiers du conseil m’a arrêté et m’a dit que je serais condamné à une amende de 100 £ pour l’avoir conduit dans la rue.

“Je fais du vélo ici depuis 40 ans et je n’ai jamais reçu d’amende.

“Quand il me l’a donné, je lui ai dit:” Mets-le dans ton cul “. Je suis plus ennuyé parce que mon vélo est ce qui me permet de continuer.”

Il a ajouté: “Quand il m’a dit que ce serait 100 £, j’étais assez frustré, je n’avais jamais eu de problème sur mon vélo auparavant.

“J’ai vu toutes sortes de choses se passer dans la ville par le passé et ils ont choisi de me donner un billet.”

« PLUTÔT ALLER EN PRISON »

Le manque de signalisation a irrité Barrie après avoir reçu l’amende.

Il a déclaré: “J’ai demandé où était le panneau indiquant que vous ne pouviez pas faire de vélo ici et il a pointé le béton.

“Je ne pouvais pas y croire, tu ne chercherais pas les règles là-bas, ça m’énervait encore plus.

“S’il m’avait juste demandé de ne pas faire de vélo, j’aurais compris et arrêté par respect, mais je n’en ai jamais eu l’occasion.”

Barrie dit qu’il préférerait faire face à n’importe quelle forme de punition plutôt que de payer l’amende.

Il a déclaré: “Je ne le paierai pas, je préfère aller en prison plutôt que de leur donner 100 £.

“Je n’ai pas 100 £ de rechange à leur donner, c’est sûr. Je ne vois pas pourquoi je devrais être pénalisé, mais tous ces gens qui accélèrent en scooter ne semblent pas être punis.

“À mon avis, ils sont bien pires qu’un cycliste. Si je suis honnête, je me sens mal fait et je m’inquiète maintenant de savoir où je peux et ne peux pas aller sur mon vélo.

Cllr Ron Shepherd, titulaire du portefeuille pour Safer and Stronger Communities, a déclaré: “Si quelqu’un estime qu’il a reçu à tort un avis de pénalité fixe (FPN), il peut le contester, les détails sont sur le billet.

“Les commerçants, les entreprises et les personnes travaillant dans le centre-ville se plaignent souvent des nuisances cyclables dans la zone piétonne.”