J’ai été complètement brisé après les Jeux olympiques de Rio, voir un psychologue aidé: Mirabai Chanu

L’haltérophile indienne Mirabai Chanu, détentrice du record du monde, a révélé jeudi qu’elle était «complètement brisée» après l’échec des Jeux olympiques de Rio 2016 et que parler à un psychologue l’a aidée à se remettre sur les rails.

Chanu a eu une sortie décevante aux Jeux de Rio 2016. Elle n’avait pas réussi à enregistrer une levée légale dans l’une de ses trois tentatives en clean and jerk et n’a donc pas pu obtenir un total général dans les 48 kg femmes.

Parlant lors d’une interaction médiatique virtuelle, facilitée par l’Autorité des sports de l’Inde (SAI), Chanu a souligné la nécessité pour les athlètes d’avoir accès à des psychologues.

«Les joueurs ont beaucoup besoin d’un psychologue. Parfois, nous nous sentons vraiment ennuyeux, nous n’avons pas envie de nous entraîner ou si nous nous blessons pendant l’entraînement, nous nous sentons déprimés. A cette époque, un psychologue aide beaucoup. Ils nous motivent », a déclaré Chanu.

«Après avoir échoué aux Jeux olympiques de Rio, j’étais complètement brisé. J’avais des aspirations à gagner une médaille mais je n’ai pas pu le faire. Alors, j’ai continué à penser ‘après avoir travaillé si dur pourquoi ai-je échoué.’

La médaillée d’or des Championnats du monde 2017, âgée de 26 ans, a déclaré qu’elle avait pu revenir à son état normal après avoir consulté un psychologue.

«Il y avait beaucoup de questions dans mon esprit. Ensuite, j’ai parlé au psychologue de SAI. Ils m’ont dit que c’était mes premiers Jeux olympiques, donc il y avait plus de pression, les attentes étaient vraiment élevées et c’était tout ce que j’avais ressenti », a-t-elle déclaré.

«Je leur ai parlé de ce que je pouvais faire. Après cela, lentement, j’ai pu revenir et bien faire, a ajouté Chanu.

Le petit Manipuri a fait un retour en force depuis lors, remportant la médaille d’or aux Championnats du monde 2017 et aux Jeux du Commonwealth 2018. Plus tôt ce mois-ci, elle a remporté une médaille de bronze aux Championnats d’Asie tout en battant le record du monde propre et sec dans la catégorie des 49 kg.

Elle a dit qu’elle avait évolué en tant qu’haltérophile depuis les derniers Jeux olympiques, changeant et peaufinant les techniques.

«Il y a eu des changements dans l’entraînement après les Jeux olympiques de Rio. Nous avons travaillé sur toutes mes faiblesses et essayé de les perfectionner. J’étais faible en clean and jerk mais j’ai travaillé dessus », a déclaré Chanu, qui a soulevé 119 kg en clean and jerk pour établir une nouvelle marque mondiale.

A moins de trois mois des Jeux de Tokyo, Chanu veut s’entraîner aux USA. Elle était là l’année dernière pour travailler avec l’ancien haltérophile devenu physiothérapeute et entraîneur de force et de conditionnement, le Dr Aaron Horschig, un passage qui lui a énormément profité.

«Mon plan est d’aller aux États-Unis parce que mon épaule est parfois mal à l’aise. J’ai demandé le TOPS et la fédération. Cela n’a pas été confirmé à cause du COVID-19 pour le moment.

«J’ai vu beaucoup de progrès après avoir travaillé avec lui. Il me fait faire beaucoup d’exercices de rééducation, pas seulement pour mes problèmes d’épaule et de dos. Cela m’a aidé à me concentrer sur divers mouvements. «

L’une des principales raisons pour lesquelles Chanu souhaite retourner aux États-Unis est de travailler sur son problème d’épaule qui l’a gênée.

«Mon épaule se serre parfois et cela gêne mon arraché. Il manque quelque chose dans ma technique d’arraché, c’est pourquoi je ne suis pas si génial. Je travaille là-dessus pour le mettre à égalité avec mon clean and jerk. «

