J’ai été coincé dans une petite chambre d’hôtel pendant deux SEMAINES avec mes 4 enfants en attente d’une maison du conseil – nous ne pouvons ni cuisiner ni faire la vaisselle

Une FAMILLE de cinq personnes coincée dans une minuscule chambre d’hôtel en attendant une maison du conseil a du mal à cuisiner et à faire sa lessive.

Stephen Jones, 42 ans, et ses quatre enfants partagent le peu d’espace mis à leur disposition pour les deux prochaines semaines tout en espérant que Chelsea et Kensington puissent leur trouver un logement convenable.

Stephen Jones et ses quatre enfants vivent dans une chambre d’hôtel

Le père de quatre enfants essaie de faire fonctionner le petit espace jusqu’à ce qu’il ait une nouvelle maison

Les conseils de Chelsea et de Kensington s’efforcent de trouver un logement pour la famille de cinq personnes

Le père de quatre enfants, qui souffre d’un trouble de la personnalité et de problèmes de santé mentale, séjournait dans une auberge pour personnes ayant des besoins complexes, mais une ordonnance du tribunal en juin signifiait que ses enfants venaient vivre avec lui tout au long de l’été.

Stephen dit que ses deux enfants aînés dorment dans des lits, son enfant de six ans dort avec lui sur le lit double et son plus jeune dort sur un lit gonflable.

Il a déclaré: “Ils commencent à s’agiter maintenant. Au début, c’était comme des petites vacances, mais maintenant ça les atteint.

“Il fait bouillir et nous ne pouvons pas sortir, il fait trop chaud. Alors ils essaient de se distraire, et je les gronde parce que l’hôtel nous en veut pour le bruit.”

En raison des installations limitées disponibles, Stephen dit qu’il est presque impossible d’accomplir les tâches quotidiennes.

Les couverts et les assiettes doivent être nettoyés dans le lavabo de la salle de bain, ce qui rend l’heure des repas difficile.

Comme il n’y a pas de machines à laver disponibles, le père concerné a conclu un accord avec son ex-femme pour transporter le linge de la famille jusqu’à sa maison et le faire là-bas.

Il n’a pas hâte de transporter leurs vêtements sales à travers la ville dans les transports en commun dans l’humidité.

La famille de Stephen a d’abord été transférée dans un hôtel à Fulham, mais a été transférée le 8 août.

Il a déclaré à MyLondon: “Nous n’avons pas pu nous enregistrer avant trois heures et avons dû quitter un autre à midi. [Chelsea and Kensington council] ne paierait pas le supplément de 10 £ et ils ne me laisseraient pas payer non plus [as his name wasn’t on the booking]. Nous avons dû attendre dans le hall.

“Le garçon de quatre ans ne fait que courir. Le garçon de 13 ans est évalué comme autiste et il ne peut pas rester assis longtemps et le bruit l’inquiète.”

‘FRUSTRANT’

Le papa adoré souffre d’un trouble de la personnalité ainsi que de problèmes de santé mentale.

Il a lutté avec les temps d’attente auxquels il est confronté pour obtenir des réponses du conseil.

Il a dit : “Ils ne me répondent pas… C’est ce qui est frustrant… si j’envoie un e-mail, ça devient frustrant.

“Ok, ils sont occupés. Je suis juste assis ici toute la journée à regarder mes e-mails parce que ça devient de plus en plus frustrant.”

Stephen dit qu’il est important que lui et les enfants restent dans le même arrondissement car son système de soutien est là.

Il a déclaré: “Tout est dans cet arrondissement, toute ma santé mentale est dans cet arrondissement. Je dois continuer à informer les personnes en santé mentale du changement d’adresse en cas d’urgence.

“J’y vis depuis que je suis né. Tout y est. C’est là que je suis familier.”

Un porte-parole du Kensington and Chelsea Council a déclaré: «Il s’agit d’une situation unique et le Conseil a réagi rapidement à un changement soudain de circonstances pour trouver à la famille impliquée un endroit sûr où vivre pendant que nous procédons à une évaluation complète.

«Les logements, en particulier les grandes maisons familiales, sont très rares à Londres et nous ressentons vivement cette pénurie à Kensington et Chelsea, qui est un petit arrondissement densément peuplé et cher.

“Nous prenons des mesures pour améliorer la situation, notamment en construisant 600 nouveaux logements, dont au moins la moitié seront disponibles au loyer social, en traitant les cas de fraude au logement et en luttant contre le nombre de logements vacants.”

Les logements sociaux accueillent environ 200 000 personnes qui luttent pour se maintenir à flot.

Plus de cinq millions de logements sociaux ont été construits au cours du siècle dernier – voici ce que vous devez savoir pour postuler à un logement social.