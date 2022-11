J’ai été coincé dans mon salon pendant 12 mois car la mairie ne me trouvera pas de nouvelle maison, je suis à bout de souffle

Une maman de cinq enfants affirme qu’elle est restée coincée dans son salon pendant 12 mois parce que le conseil ne lui trouvera pas de nouvelle maison.

Sarah Allen, 42 ans, s’est fait amputer la jambe gauche en novembre de l’année dernière et a dû dormir, aller aux toilettes, se baigner et manger dans son salon Kent depuis.

Sarah Allen dort, mange, se lave et va aux toilettes dans son salon depuis 12 mois Crédit : Steve Finn

La maman de cinq enfants attend que son conseil lui trouve un nouveau foyer depuis que sa jambe a été amputée en novembre de l’année dernière Crédit : Steve Finn

Et si elle veut quitter la pièce, son mari doit la soulever, ainsi que son fauteuil roulant, hors de la maison – puis revenir à nouveau.

Sarah vit dans le logement Orbit et habite chez elle depuis 15 ans.

C’est au conseil du district de Thanet de lui trouver une nouvelle maison – ou d’adapter la sienne à ses nouveaux besoins.

Mais après presque un an, rien n’a été fait.

Sarah a déclaré en exclusivité à The Sun Online : “Quand ma jambe a été amputée pour la première fois, je me suis dit ‘Sarah, tu as perdu une jambe, pas ta vie’, mais dernièrement, j’ai l’impression d’avoir aussi perdu la vie.

« J’ai toujours été une personne positive, mais je n’en peux plus. L’eau courante ou la douche me manquent.

« Je ne peux rien faire. Je vis essentiellement dans le salon.

Sarah a perdu sa jambe après une complication lorsqu’elle a donné naissance à son plus jeune fils.

Un ergothérapeute a été envoyé pour évaluer sa maison, avant qu’elle puisse sortir de l’hôpital, pour voir si elle répondait à ses nouveaux besoins d’accessibilité.

Il a été constaté que la maison à deux étages de Sarah – avec des portes trop étroites et des coins trop pointus pour un fauteuil roulant – ne lui convenait pas.

Orbit et le conseil ont été mis au courant.

Mais, dit-elle : « Ils ne changeraient rien ».

Sarah a dit qu’elle avait demandé une rampe et a affirmé que les organisations “ne feraient même pas ça”.

‘PAS D’INTIMITÉ’

La mère ne peut entrer et sortir de la maison qu’avec l’aide de son mari, qui s’occupe de lui à plein temps.

Elle a dit : « Mon mari me soulève, moi et le fauteuil roulant à l’intérieur.

Sarah a un lit d’hôpital dans lequel elle dort et des toilettes à l’air libre sur lesquelles elle peut se soulever.

Elle n’a pas accès à l’eau courante et dit qu’elle n’a pas pris de bain ni de douche depuis que sa jambe a été amputée – bien qu’elle se lave quand ses enfants sont sortis.

Elle a dit : « Tout est à l’étage. Je n’ai aucune intimité. Quelque chose doit arriver.

Comme le mari de Sarah est son soignant, il ne peut pas travailler et ils vivent des allocations.

Elle a ajouté: “Il doit prendre soin de moi et des enfants.”

Ses cinq enfants ont entre un et vingt ans, dont des jumeaux de quatre ans.

Elle a déclaré: “Cela a été un processus pour toute la famille.”

‘ME DESCENDRE’

Ils avaient envisagé des locations privées mais auraient besoin d’une caution, ce que Sarah dit que la famille ne peut pas se permettre.

Maintenant, elle se sent juste coincée, ajoutant: “Cela me déprime à la minute – je suis généralement une personne assez heureuse.”

Orbit a déclaré qu’il incombait au conseil de trouver un nouveau foyer à Sarah, tandis que le conseil ne commenterait pas publiquement les cas individuels.

Orbit a déclaré à The Sun Online: «Les demandes de relogement ou d’adaptations majeures de la propriété doivent être faites par l’intermédiaire de l’autorité locale.

“Nous avons communiqué cela à la cliente et la soutenons dans sa candidature.”

Le conseil du district de Thanet a déclaré à The Sun Online : « Nous ne sommes pas en mesure de commenter les cas individuels, cependant, le conseil est chargé de faciliter les transferts effectués par les locataires de logements sociaux qui répondent aux critères énoncés dans la politique d’attribution du conseil du district de Thanet.

“Cela inclut les personnes qui ont besoin d’un hébergement spécialisé ou adapté.

«Les propriétaires ou les locataires qui ont besoin d’adaptations à une propriété, à la suite d’une évaluation par un ergothérapeute de KCC, doivent demander une subvention pour les installations pour handicapés.

“Les locataires doivent également parler à leurs propriétaires de toute demande. Des informations sur ces subventions et sur la manière de les demander se trouvent sur notre site Web.

“Des subventions sont accordées aux propriétaires ou aux locataires pour aider à fournir des adaptations essentielles pour leur permettre d’utiliser ou d’accéder à leur logement.

“La subvention maximale accordée est de 30 000 £ et le financement ne peut être accordé que pour des travaux spécifiquement recommandés par un ergothérapeute.

“Là où les gens doivent déménager, nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe d’ergothérapie du Kent County Council et veillons à ce que tout logement proposé aux locataires ayant des besoins supplémentaires leur convienne.”