J’ai été choqué après avoir trouvé quelque chose qui bougeait à l’intérieur de mon brocoli – tout le monde doit vérifier ses légumes

UNE FEMME a raconté comment elle a été repoussée à en manger cinq par jour après avoir trouvé des insectes se déplaçant à l’intérieur de son brocoli.

TikToker Tovan avertit les Britanniques de vérifier leurs légumes après avoir découvert que ses légumes avaient été infestés.

Un TikToker a trouvé des insectes vivant dans son brocolli

Elle a averti les gens de laver leurs légumes

Elle a posté une vidéo de la découverte choquante sur l’application de médias sociaux.

Il montre ce qui semble être des bouquets normaux de brocoli sur une plaque de verre.

Mais alors qu’elle zoome, les téléspectateurs peuvent voir les petites créatures qui se cachent dans la verdure.

Des Britanniques horrifiés se sont précipités vers les commentaires pour dire leur dégoût.

L’un d’eux a écrit: “J’adore que cela soit apparu sur ma page For You et j’ai littéralement mangé du brocoli pour le déjeuner aujourd’hui.”

Un autre a ajouté: “Écoutez, je me suis dit que je pourrais regarder 5 autres TikToks avant de me lever pour préparer le dîner que j’avais prévu de manger avec un côté de brocoli ET C’ÉTAIT LA CINQUIÈME VIDÉO.”

Un troisième a plaisanté: “J’aurais été à mi-chemin de tout manger avant de le remarquer.”

Cela vient après qu’une nutritionniste, également sur TikTok, a révélé son astuce secrète pour laver les fruits et légumes.

Dans sa vidéo, Kristen a révélé que laver vos fruits et légumes dans du bicarbonate de soude peut être “l’un des moyens les plus puissants d’éliminer les pesticides, les sprays toxiques et les produits chimiques utilisés pour faire pousser vos fruits et légumes”.

La semaine dernière, il a été révélé qu’un lézard avait survécu neuf jours dans le réfrigérateur d’un couple, caché dans un paquet d’épinards.

Katherine Bacon, 32 ans, a repéré le ventre du reptile pressé contre l’emballage scellé lorsqu’elle est allée préparer un repas.