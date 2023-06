J’ai été capitaine de la Nouvelle-Zélande lors de coupes du monde successives, maintenant je combats les incendies et j’aide les gens en tant que pilote

Lorsqu’on demande à un Néo-Zélandais qui est son héros national, il n’est peut-être pas surprenant d’entendre le nom de Richie McCaw plus de quelques fois.

Non seulement McCaw a mené la Nouvelle-Zélande à la gloire lors de coupes du monde successives, mais depuis qu’il a pris sa retraite du rugby, il aide maintenant les gens en tant que pilote.

3 McCaw est sans doute l’un des plus grands joueurs de rugby de tous les temps Crédit : Getty

Il a disputé 148 matchs tests pour les All Blacks, étant nommé capitaine dans 110 d’entre eux.

Et pour un pays aussi passionné de rugby que la Nouvelle-Zélande, ce n’est pas une mince affaire.

Pour beaucoup, il se classe comme le meilleur joueur de tous les temps, et il est difficile d’être en désaccord après avoir mené la Nouvelle-Zélande au succès de la Coupe du monde en 2011 puis en 2015.

McCaw a également été nommé joueur mondial de rugby de l’année à trois reprises avant de prendre sa retraite à l’âge de 34 ans.

Mais comme si devenir un héros sportif ne suffisait pas, McCaw a décidé qu’il avait plus à donner à la société et il s’est donc tourné vers le métier de pilote.

Parler à 98fmil a déclaré: « En plus de venir ici et là pour assister à des matchs en tant que fan, j’ai vraiment pris du recul par rapport à cela et en fait, je pilote à peu près à plein temps des hélicoptères en tant que pilote professionnel maintenant.

« Alors c’est maintenant mon nouveau concert au jour le jour et c’est très amusant. »

À l’origine, le passe-temps de McCaw dans le domaine de l’aviation était simplement à des fins commerciales, combinant un travail utilitaire et celui d’instructeur.

3 McCaw a été capitaine de la Nouvelle-Zélande 110 fois Crédit : Getty – Contributeur

3 Mais est depuis devenu pilote d’hélicoptère Crédit : Instagram/@richiemccaw

Mais la situation instable de la Nouvelle-Zélande a poussé l’ancien flanker à se lancer dans l’aide humanitaire lorsque l’île de Kaikoura a été frappée par un tremblement de terre en 2016.

Après qu’une grande partie de la ville ait été détruite, McCaw a travaillé avec des organisations caritatives pour transporter des fournitures, des ressources et du matériel de premiers secours vers et depuis l’île – ainsi que des survivants.

« J’ai emmené les pompiers juste pour m’assurer que tout le monde allait bien dans les maisons et les routes qui y étaient bloquées », a-t-il déclaré.

Mais son travail caritatif ne s’est pas arrêté là et un an plus tard, McCaw s’est porté volontaire comme pompier lors de l’incendie du jour de Noël de Canterbury en 2017.

L’incendie s’est rapidement aggravé, nécessitant 20 camions de pompiers et cinq hélicoptères pour finalement s’éteindre.

La ville d’Hororata avait été engloutie par les flammes à Noël et l’un des hélicoptères était piloté par McCaw.

Sa femme et ex-joueuse de hockey néo-zélandaise Gemma Flynn est allée sur Instagram avec les deux à côté de l’hélicoptère, en disant : « Joyeux Noël de la part de M. et Mme McClaus.

« Le Père Noël était parti combattre les incendies mais est arrivé à la maison à temps pour le thé. »

Dans les régions les plus rurales de la Nouvelle-Zélande, McCaw aide également à effectuer des gouttes de lait et a une approbation avec Fonterra, qui est responsable de près d’un tiers des exportations mondiales de produits laitiers.

En tant que producteur laitier lui-même, avec sa sœur, ce n’est qu’une autre facette d’une vie incroyable qui a consacré la plupart de son temps à aider les autres.