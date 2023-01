J’ai été battu, torturé et je me suis fait arracher les dents dans une prison thaïlandaise infernale – maintenant je ne peux plus travailler pendant deux mois, dit Brit

Un BRIT a été frappé à l’étranger dans une prison thaïlandaise infernale où il a été torturé et battu par des flics.

Carl Gentry-Evans, 51 ans, était en vacances à Phuket, dans le sud de la Thaïlande, lorsque sa vie a été bouleversée après avoir été pris pour cible par un gang local qui avait dopé sa boisson.

Carl est paralysé dans un fauteuil roulant après avoir été cogné à l’étranger en Thaïlande Crédit : fourni

Carl passait des vacances à Phuket avec des amis avant que ça ne tourne mal Crédit : fourni

Il a eu plus de quatre dents arrachées alors qu’il était battu par la police Crédit : fourni

Les images obtenues par The Sun Online révèlent une histoire captivante sur la façon dont l’homme innocent de Southampton a perdu à peu près tout dans l’épreuve, y compris quatre dents.

Les autorités britanniques enquêtent actuellement sur les allégations selon lesquelles il aurait été brutalement maltraité par la police thaïlandaise.

Carl a dit qu’il venait de trouver un logement à Pa Tong avant d’être drogué, agressé.

Mais quand il a essayé d’affronter les agresseurs, il s’est plutôt retrouvé dans une cellule de prison laissée à pourrir.

“En ce moment de ma vie, je suis complètement f **** d. Je ne sais pas quoi faire”, a-t-il déclaré à The Sun Online.

Côtes brisées, membres meurtris, infections septiques, poignets gravement enflés ne font que commencer à brosser un tableau de ce qu’il a enduré.

Avant d’être enfermé, Carl s’est retrouvé dans un délire frénétique de deux jours après avoir prétendument dopé sa boisson.

Les escrocs locaux impliqués dans le montage ont volé ses cartes bancaires et l’ont vidé de tout ce qu’il valait, environ 6 800 £.

Plus de 48 heures plus tard, Carl est revenu à un état normal et a trouvé des achats bizarres sur son relevé bancaire.

Il a utilisé les noms des magasins pour revenir sur ses pas jusqu’à son logement d’origine.

À son arrivée, il a été accueilli par des flics, qui l’ont jeté dans un fourgon de police et l’ont emmené en prison.

Pendant le trajet, Carl a déclaré que quatre policiers avec des poteaux métalliques l’avaient battu, tandis que l’officier en chef lui avait roué de coups au visage.

Il a dit : « Je pensais que je pouvais le supporter, mais ils ont continué à me battre, me cassant les dents et me noircissant les deux yeux.

“À ce moment-là, j’ai cessé de résister, réalisant que ma vie était en jeu.”

Lorsque Carl est arrivé au poste de police de Pa Tong, il a été enfermé pour de fausses accusations de cocaïne.

Selon des critiques sur Google, la police de Pa Tong a un historique mouvementé de corruption présumée.

De nombreuses accusations concernent des officiers ciblant des étrangers et exigeant des pots-de-vin excessifs.

Le Britannique battu a déclaré que ce qui s’était déroulé ensuite était horrible.

Il a déclaré: “J’ai immédiatement demandé à faire un test pour prouver que je n’avais pas de cocaïne dans mon système ou en ma possession.

“Ils ont refusé et m’ont jeté dans une minuscule cellule pleine d’excréments et de vieux déchets.”

Le poste de police notoire de Pa Tong où Carl a été enfermé Crédit : fourni

Pa Tong est une station balnéaire sur la côte ouest de l’île de Phuket et un point chaud pour les touristes. Crédit : Getty

Il a été laissé dans l’enfer pendant la nuit et s’est vu refuser de la nourriture et de l’eau.

Carl a déclaré que la police s’était moquée de ses demandes d’assistance médicale ou de téléphoner à l’ambassade britannique.

Il a dit: “J’étais captif sans aucun droit.”

“J’ai trouvé un briquet, que j’ai utilisé pour mettre le feu à des ordures et j’ai crié à l’aide dans l’espoir d’attirer l’attention d’un étranger à l’extérieur de la prison.”

Suite à l’acte de désespoir, sept agents se sont précipités dans sa cellule pour annuler la situation.

Il a déclaré: “Ils ont mis des chaînes autour de mon cou et l’ont attaché de chaque côté de la cellule et m’ont menotté si fort que cela a coupé la circulation dans mes bras.

“Ils ont continué à me battre pendant environ cinq heures.

“La torture et l’humiliation étaient horribles.”

Finalement, il y a eu un peu de répit, mais Carl a dit qu’il s’était souillé pendant la situation traumatisante.

Il a déclaré: “J’avais la diarrhée, c’était humiliant.

“J’ai été laissé là, enchaîné, tout ensanglanté et coupé, les pieds immergés dans les excréments, ce qui les a fait pourrir.

“J’ai paniqué, je n’ai pas de casier judiciaire et je n’ai jamais été interrogé.

“Je pensais que j’allais me faire tuer.”

Les conditions de torture ont duré au moins sept jours.

Finalement, Carl a été autorisé à téléphoner à sa sœur en Nouvelle-Zélande, qui est venue à son secours.

Elle a alerté l’ambassade et lui a viré 800 £ qui ont payé sa libération et des soins médicaux immédiats.

Aucune accusation officielle n’a été portée contre le Britannique.

Carl a déclaré: “J’étais en mode survie, c’était horrible – je veux dire que ce sont la police, ils sont censés vous protéger.”

Après sa sortie de l’hôpital, un ami lui a prêté de l’argent pour acheter des vêtements.

Il a utilisé le reste pour prendre un taxi pour récupérer ses affaires, puis se rendre au poste de police de Phuket pour signaler ce qui venait de se passer.

De là, il a été envoyé au poste de police touristique.

Il a pris contact avec l’ambassade du Royaume-Uni en Thaïlande, qui n’a pas été d’une grande aide.

Il a rapporté qu’il s’était fait voler 7 000 £, avait été emprisonné à tort et torturé par la police locale.

Le Sun a contacté l’ambassade pour commenter les affirmations de M. Gentry-Evans.

Un porte-parole du Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement a déclaré que des enquêtes étaient en cours.

Le porte-parole a déclaré: “Nous avons soutenu un Britannique en Thaïlande.

“Nous prenons très au sérieux toute allégation de mauvais traitements et faisons part de nos inquiétudes aux autorités.”

Carl a ensuite été de nouveau transporté à l’hôpital après que ses blessures se soient aggravées.

Sans l’aide des responsables de l’ambassade, sa sœur l’a réservé sur le prochain vol pour Birmingham.

Maintenant au Royaume-Uni, l’homme se retrouve sans abri sans argent et est lié par des béquilles.

Les médecins ont déclaré qu’il ne pourrait pas reprendre son travail pratique de protection passive contre les incendies en raison de ses blessures.

Carl a dit qu’il était impuissant.

Il a déclaré: “Les médecins ont dit qu’il faudrait au moins deux mois pour récupérer.

“Je ne peux toujours pas voir de mon œil droit qui a été arraché par un policier et qui est toujours infecté.

“Mon visage est tellement meurtri que je ne peux pas manger. En public, je suis tellement paranoïaque, je suis une épave nerveuse… Je suis nerveux dès qu’une ombre est près de moi – j’ai besoin d’aide.”

Cependant, il a dit qu’une chose était certaine – il voulait que les personnes impliquées soient tenues responsables.

“La police doit payer pour ce qu’elle a fait, il faut que justice soit faite.”

Après avoir reçu des soins médicaux, Carl a été emmené aux urgences en raison de blessures graves qu’il a subies en prison Crédit : fourni

Les cicatrices des menottes peuvent être vues autour des poignets de Carl Crédit : fourni

L’homme a souffert d’infections septiques aux pieds, les faisant gonfler comme des ballons Crédit : fourni

Carl avec un responsable de l’aéroport thaïlandais, quelques instants avant son renvoi au Royaume-Uni Crédit : fourni