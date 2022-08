J’ai été banni de TOUS les Sainsbury’s du pays pour cause de stationnement – je n’ai rien fait de mal

Un HOMME a raconté comment il a été banni de tous les Sainsbury’s du pays pour une petite rangée de parkings.

Garry Frost, 62 ans, affirme que la chaîne de supermarchés l’a giflé avec l’interdiction après avoir souligné que le personnel se garait illégalement.

Garry Frost avec la lettre l’interdisant de tous les magasins Sainsbury’s du pays Crédit : MEN Media

Il s’est plaint du stationnement du personnel devant la section locale de Sainsbury à Middleton Crédit : MEN Media

Il dit qu’il prétend “n’avoir rien fait de mal” – tandis que Sainsbury affirme qu’il a utilisé “un comportement menaçant, abusif ou violent”.

Le menuisier dit qu’il visitait le magasin de Middleton Park Avenue à Leeds lorsqu’il a remarqué que des voitures avaient été laissées dans les baies de l’autre côté de la route toute la journée.

Ceci malgré la politique de non-retour d’une heure appliquée par le conseil municipal de Leeds, entre 8h et 18h du lundi au samedi.

Il a appris que les voitures appartenaient au personnel – qui n’était pas content quand il a souligné que cela empêchait les personnes handicapées de se rendre dans les magasins locaux.

Il a déclaré à Leeds Live: «Je n’ai pas été discourtois, je n’ai pas été impoli ou agressif. J’ai simplement souligné que c’était moralement incorrect ce qu’ils faisaient.

“Ils ont été assez impolis à ce sujet et ont dit” nous ferons ce que nous voulons – bla bla bla “”

À peine une semaine plus tard, il prenait son petit-déjeuner dans un café de l’autre côté de la route, l’un des membres du personnel de Sainsbury’s s’est « exalté ».

Elle a remis à Garry une lettre disant qu’il était « banni de la vie » de tous les magasins Sainsburys.

Il a dit : « J’ai ouvert la lettre et je n’arrivais pas à y croire. J’ai d’abord cru que c’était une blague et on en a bien rigolé.

« Mais ils sont sérieux. Il dit que si j’entre dans un, ils appelleront la police et je serai traité comme un intrus.

La lettre de l’équipe de perte totale et de sécurité de Sainsbury se lit comme suit : “Cher Garry Frost,

“Je confirme que l’invitation à entrer et à faire du shopping dans tous les magasins Sainsbury’s, y compris les parkings, est définitivement retirée en raison de l’incident dans lequel vous avez été impliqué. Si vous entrez dans l’un de nos locaux, vous serez traité comme un intrus et le la police sera appelée au besoin.

« Nous ne tolérons aucun comportement menaçant, abusif ou violent. Dans ces circonstances, nous avons l’obligation légale de protéger nos collègues et clients d’un tel comportement, que ce soit en face à face, au téléphone ou dans la correspondance.

“Cela inclut la discrétion de ne pas servir un client qui, à son avis, lui cause de l’inquiétude ou de la détresse.”

Garry fait maintenant appel de la décision, qu’il juge «totalement exagérée».

Il a déclaré: «Le personnel ne fait que bafouer la loi et cela est toléré par le gérant du magasin.

Leur stationnement gêne les gens qui ont vraiment besoin de ces espaces, c’est juste être inactif, pour le plaisir de le faire.

Lorsqu’il est entré en contact avec le siège social pour faire annuler la décision, on lui a dit qu’elle serait appliquée à la suite d’une enquête interne sur la question.

Un porte-parole de Sainsbury a déclaré: “Nous ne tolérons pas les abus ou les comportements menaçants envers nos collègues et sommes en contact avec Garry pour l’expliquer.”