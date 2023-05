J’ai été avertie que ma carrière serait terminée après avoir pris de la drogue dans une émission de télévision controversée, déclare Linda Robson de Loose Women

LINDA Robson a été avertie que sa carrière de 50 ans dans le showbiz prendrait fin après s’être inscrite à une émission de télévision controversée, a-t-elle révélé.

La star de Loose Women, 65 ans, était l’une des cinq célébrités qui ont fait le tour de l’Amérique dans un bus psychédélique pour explorer la consommation de cannabis dans le cadre de la série 2018 d’ITV Gone to Pot.

Linda Robson a joué dans Gone To Pot en 2018[/caption]

Le groupe – Linda, Pam St Clement, Christopher Biggins, John Fashanu et Bobby George – a eu sa juste part de marijuana sous diverses formes lors de la tournée, ce qui a abouti à la légalisation du cannabis au Royaume-Uni.

La série a fini par être un succès retentissant auprès des critiques et des téléspectateurs, qui ont adoré voir le quintette improbable se déchaîner lors du road trip.

Mais son succès n’a pas toujours été une certitude.

Linda a été avertie par son propre agent qu’elle pourrait commettre un suicide professionnel en participant.

Dans une interview exclusive avec The Sun, Linda a expliqué : « Mon agent pensait que c’était [risky] quand on m’a demandé de faire Gone To Pot. Elle a dit ‘Je ne pense pas que tu devrais le faire. Tu es un visage de jour à la télévision, tu ne travailleras probablement plus jamais ». Mais j’ai dit: « La série que je fais est pour ITV, je fais la plupart de mon travail pour ITV de toute façon, donc je ne vois pas en quoi cela peut faire mal ».

Heureusement, les trois enfants adultes de Linda n’étaient pas d’accord.

Elle a poursuivi: «J’ai également demandé aux enfants. J’ai dit: ‘On m’a demandé de faire un programme appelé Gone To Pot où je voyage à travers l’Amérique dans un bus psychédélique et je vais prendre du cannabis. Qu’en penses-tu?’ Et ils ont dit : « Nous pensons que tu es la maman la plus cool du monde ». Je demande toujours aux enfants ce que je fais parce que ça les affecte aussi. Ils étaient pour et ils ont adoré la série.

Le programme est l’une des raisons pour lesquelles Linda s’est associée à la marque de cannabis médical Releaf pour essayer de réduire la stigmatisation autour de la drogue.

Lors du road trip, Linda a été présentée à une jeune fille dont la vie s’était énormément améliorée grâce à la consommation de cannabis médical.

Elle a déclaré: « Nous avons rencontré une jeune fille de sept ou huit ans, elle avait jusqu’à 90 crises par jour, après avoir pris du cannabis, ils l’ont mélangé à sa nourriture et ils ont réduit de 75%. »

Et plus près de chez nous, il y a des amis et des proches qui en profitent également.

Linda a déclaré : « L’un des meilleurs amis de mon mari a une très mauvaise sclérose en plaques et mon mari va le voir tous les soirs, fait ses enroulements pour lui, l’aide. Il habite à 10 minutes de chez nous et Mark va le voir tous les soirs juste pour s’assurer qu’il va bien.

« Ma sœur a eu un cancer du sein et elle prend de l’huile de cannabis sous la langue tous les jours, et cela l’a définitivement aidée. Quand elle était en chimio, elle était tellement malade, mais après avoir pris du cannabis, cela l’a également aidée à lutter contre sa maladie.

« Si j’avais quelque chose, je le prendrais certainement, à 100%, sans même m’en soucier, même si j’étais arrêté. »

L’émission a exploré la consommation de cannabis aux États-Unis[/caption]