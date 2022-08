J’ai été avalé par un hippopotame qui m’a pris le bras… c’était sinistre à l’intérieur de la bête

Un guide SAFARI qui a été sauvagement attaqué par un hippopotame a révélé comment il a survécu à être avalé par l’énorme bête.

Paul Templer dirigeait un petit safari de six personnes sur le fleuve Zambèze dans son Zimbabwe natal lorsque la rencontre qui a changé la vie s’est déroulée.

Paul faisait du canoë avec un petit safari lorsque l’hippopotame a attaqué Crédit : Reuters

Il a expliqué comment il avait survécu à être avalé par l’énorme bête Crédit : Getty

Naviguant près des célèbres chutes Victoria du pays en 1996, il a attiré l’attention lorsque l’animal a fait tomber un de ses copains de son canot.

“Alors que je pagayais vers lui, l’hippopotame venait vers moi sous l’eau et les ondulations sur le dessus ressemblaient à une torpille sous-marine traversant l’eau”, a-t-il déclaré à 7 News.

“Alors je me suis tourné vers lui et j’ai essayé de l’attraper, et c’était comme dans un film parce que nos doigts se sont presque touchés et puis tout est devenu noir.

“C’est arrivé si vite, je n’avais aucune idée de ce qui se passait.”

À ce stade, Paul s’est rendu compte qu’il était coincé dans la gorge de la bête – sans aucun moyen imminent de s’échapper.

Il a décrit l’haleine putride de l’hippopotame qui sentait « les œufs pourris » et sa gorge et sa bouche étaient « chaudes et visqueuses ».

Cependant, en pensant rapidement, Paul savait qu’il devait agiter l’animal pour qu’il le laisse partir et le cracher.

“J’étais si loin dans sa gorge, et je ne suis pas un petit gars”, a-t-il décrit la rencontre terrifiante.

“Alors j’ai réussi à saisir les défenses et à me pousser, et j’ai explosé à la surface.

Cependant, lorsque l’hippopotame finit par recracher Paul, il avala rapidement le guide du safari, mais cette fois par les pieds en premier.

Bien qu’il soit armé d’une arme de poing, Paul n’a pas pu atteindre l’arme lors de l’attaque incessante.

Il se souvient avoir vu son ami mourant dans l’eau avant d’être avalé une deuxième fois lors d’une tentative désespérée pour le sauver.

« Ses yeux étaient comme des soucoupes. Il a essayé de rester à flot mais je pense que l’adrénaline l’a littéralement submergé », a déclaré Paul.

«Alors je me suis retourné et j’ai nagé vers lui, et juste au moment où je me déplace pour attraper sa main, je suis touché par le bas.

Le guide du safari a ensuite été saccagé dans l’eau en essayant de ne pas se noyer avant que l’hippopotame ne le recrache finalement une deuxième fois.

« Je suis jusqu’à la taille dans la gorge de l’hippopotame. L’hippopotame ne fait que me tabasser », a-t-il déclaré.

“L’hippopotame me recrache et je recommence à nager.”

“ESSAYER DE DÉCHIRER UN RAGDOLL”

Mais alors qu’il nageait vers ses amis, il a vu l’hippopotame charger vers lui avec ses mâchoires grandes ouvertes.

“Cette fois, ma tête, mon cou et mes épaules sont à l’extérieur d’un côté de sa bouche, et de ma taille à l’extérieur de l’autre”, a-t-il déclaré.

«Il va juste bezerk. Je me souviens qu’à un moment donné, il m’a jeté en l’air et j’ai fait une sorte de demi-torsion folle.

“Et quand je suis tombé et qu’il m’a attrapé dans sa bouche, mais si fort que j’ai pensé qu’il allait me couper en deux”, a déclaré Paul.

“Un des clients a dit que c’était comme regarder un chien vicieux essayer de déchirer une poupée de chiffon.”

Paul a rappelé plus tard le moment où il a ensuite été traîné au fond de la rivière – sachant qu’il pourrait ne pas survivre.

Il a dit: “Je me souviens juste allongé au fond de la rivière, levant les yeux et j’étais jusqu’à la taille dans la bouche de l’hippopotame.”

« Je peux voir du vert et du bleu et la lumière du soleil à la surface de l’eau. Et quand je regarde autour de moi, je peux voir mon sang se mêler à l’eau.

BLESSURES QUI CHANGENT LA VIE

Il a finalement été secouru par l’un de ses amis alors qu’il était ramené à terre et a finalement reçu des soins à l’hôpital.

Tragiquement, son ami qui a été renversé de son canot par la bête s’est noyé.

Avec le recul, Paul a décrit l’expérience comme une “mauvaise journée au bureau”, malgré les blessures qui ont changé sa vie.

S’adressant à The Sun en 2018, il a rappelé comment il avait subi 39 morsures « majeures » et avait été forcé de se faire amputer le bras gauche par des médecins.

Mais malgré l’incident, Paul a utilisé l’attaque pour inspirer les autres en tant que conférencier motivateur vivant aux États-Unis.

Il a également survécu à un cancer et est l’heureux père de trois enfants.

L’hippopotame tue chaque année plus d’humains que tout autre animal sur le continent africain.

Le Sun a détaillé certaines des attaques les plus horribles alors que les experts l’ont qualifié d ‘«animal le plus meurtrier» de la nature.

Paul, à l’extrême gauche, avait affronté un hippopotame de taille similaire sur le fleuve Zambèze avant l’attaque 1 crédit

Paul a été contraint d’être amputé du bras gauche et a subi 29 marques de morsure majeures 1 crédit