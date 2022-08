J’ai été attaqué par une tortue de mer qui m’a entraîné en nageant dans un hotspot touristique – j’ai cru que j’allais mourir

Une touriste HORRIFIÉE a déclaré qu’elle pensait qu’elle allait se noyer lorsqu’une tortue de mer l’a attaquée alors qu’elle nageait en vacances.

Lidia Bazarova, 64 ans, n’était qu’à 10 pieds du rivage lorsque la créature a enfoncé son bec pointu dans son dos puis l’a traînée sous l’eau.

Lidia Bazarova a été attaquée par une tortue pendant ses vacances 1 crédit : East2West

Lidia a été mordue et entraînée par la créature 1 crédit : East2West

Les bleus infligés par la tortue 1 crédit : East2West

Le retraité russe a dû être hospitalisé après l’attaque terrifiante dans une station balnéaire en Turquie.

“Je ne m’attendais à rien, j’étais vraiment près du rivage – à environ 3 ou 4 mètres – quand je me suis juste retournée sur le dos et allongée comme ça”, a-t-elle déclaré.

“Puis quelque chose m’a attrapé le dos. C’était vraiment effrayant.

“Je ne savais pas ce qui m’a soudainement attrapé.”

« Je battais l’eau avec mes bras, je me noyais.

“La créature m’a laissé partir pour m’attraper avec une morsure encore plus forte.

“Je ne sais pas combien de temps ça a duré.”

La touriste a serré sa fille Kamila dans ses bras pour la réconforter en expliquant : “Heureusement, un sauveteur m’a vue.

“Il s’est précipité vers moi et a commencé à crier après [the creature].

“Je suppose que cela a attiré l’attention sur le sauveteur.”

Libérée de l’emprise de l’énorme tortue de mer, elle s’est dirigée vers la plage dans un état de choc profond, et le sauveteur a ensuite combattu la bête pour finalement l’effrayer.

“J’ai couru vers le rivage”, a déclaré Lidia.

« Je ne sais pas comment il allait, mais son bras est cassé. Je combattais ma douleur et ma peur.

Lidia, d’Ekaterinbourg, a subi des blessures aux fesses, à la hanche, aux jambes et aux doigts à cause de son bec pointu et de sa mâchoire puissante.

Elle avait du mal à s’asseoir confortablement après sa bataille avec la tortue de mer.

Elle est venue à cet endroit tous les deux jours dans la station balnéaire de Güzeolaba, a-t-elle dit, mais plus maintenant.

“Je ne suis pas sûre de pouvoir un jour reprendre la mer”, a déclaré Lidia à l’agence de presse IHA.

Le héros sauveteur a été nommé sauveteur Mustafa Sarı, et les rapports disent qu’il a été mordu à l’épaule.

La tortue caouanne – appelée Caretta Caretta – est carnivore et peut peser autant qu’une vache laitière.

Les fesses de la femme étaient gravement contusionnées, ont indiqué des informations à Antalya.

“Nous remercions le sauveteur”, a déclaré Kamila.

« Sans lui, peut-être que le résultat aurait été mauvais.

« Il y a eu des cas similaires avant.

« Il a mordu une femme et un homme avant ma mère.

« Nous voulons qu’un avertissement soit publié concernant ce danger.

“C’est terrible que nous n’allions plus dans la mer.”

L’expert turc, le professeur Mehmet Gökoğlu, a déclaré que les tortues étaient susceptibles d’attaquer les humains qui se trouvaient dans leur “espace de vie”.

“Il y a des cas de morsure dans les eaux peu profondes”, a-t-il déclaré.

Un rapport indique qu’il y a eu 11 attaques de tortues distinctes au cours des deux dernières semaines.

Lidia réconfortée par sa fille 1 crédit : East2West