J’ai été attaqué par un requin taureau – j’ai vu un mur de dents me charger et s’enfoncer dans mon bras comme un couteau dans du beurre

UN PÊCHEUR SOUS-MARINE s’est souvenu du moment terrifiant où il a été attaqué par un requin taureau décrivant comment un “mur de dents s’est enfoncé dans son bras comme du beurre”.

Robbie Peck s’est battu pour sa vie après la rencontre effrayante au large de la côte de Pilbara en Australie occidentale, l’a laissé avec son bras pendant.

Robbie s’est battu pour sa vie après l’attaque Crédit : 7News

Il a rappelé le moment terrifiant où le requin a enfoncé ses dents dans son bras Crédit : 7News

Le père de trois enfants a été transporté d’urgence à l’hôpital avec des blessures graves Crédit : 9News

Le père de trois enfants profitait de sa dernière journée sur son bateau avant de le vendre, avec son beau-frère Clive, son ami Ben et son fils de quatre ans.

Robbie, un chasseur sous-marin expérimenté, a nagé dans l’espoir d’assurer la fin de la journée lorsque le prédateur a frappé.

Se souvenant de l’épreuve traumatisante, il a déclaré à 7News: “Je me souviens de m’être retourné en regardant par-dessus ma gauche et tout ce que je vois n’est qu’une bouche géante grande ouverte, un mur de dents venant vers moi à pleine charge.”

Bien qu’il ne se souvienne pas de ses actes exacts dans les instants suivants, il pense qu’il a essayé de combattre le requin en utilisant son bras lorsque sa main gauche “s’est retrouvée dans la gorge du requin”.

“Je me souviens que les dents s’enfonçaient dans mon bras et c’était comme un couteau chaud dans du beurre”, a-t-il déclaré.

“Vous savez, quand un chien joue avec un jouet, comment il secoue la tête ? C’est ce que faisait le requin.”

Les instincts se sont manifestés alors qu’il était à 42 pieds sous l’eau et savait qu’il devait agir rapidement.

Il a ajouté: “Tout ce que je pouvais faire, c’était crier dessus … cela a en fait fait un peu peur au requin … et je crois qu’il l’a forcé à lâcher prise.”

À ce moment, Robbie a pensé “J’ai beaucoup de raisons de vivre” et est retourné à la surface.

Il a déclaré: “J’ai mis ma main droite sur mon bras. Je n’oublierai jamais cette sensation de ma main s’enfonçant dans ma chair … Je savais que j’étais dans une situation très grave.”

Heureusement, ses deux amis ont réussi à le sortir rapidement de l’eau et ont utilisé une ceinture de poids comme garrot et un fusil à harpon comme attelle pour garder son bras intact jusqu’à ce qu’ils arrivent sur le rivage.

Robbie a déclaré que sa principale pensée à l’époque était son fils.

Il a déclaré: “Je n’arrêtais pas de penser que je ne voulais pas mourir ici devant mon fils de quatre ans, je ne peux pas lui faire subir ça. J’étais déterminé à ne pas le faire et je devais survivre pour ma famille.”

Les services d’urgence ont rencontré le groupe à Richardson’s Boat Ramp près de Port Hedland.

Robbie a ensuite été transféré au Royal Perth Hospital, où il a passé près de deux semaines à subir plusieurs interventions chirurgicales.

Le chasseur sous-marin expérimenté espérait attraper un dernier poisson

Robbie a passé 12 jours à l’hôpital pour subir plusieurs interventions chirurgicales Crédit : 9News

L’épouse de Robbie, Emily, s’est souvenue du moment terrifiant où elle a été informée de l’incident de mort imminente de son mari.

Elle a déclaré à 7News: “Juste cette sensation de naufrage dans votre intestin et je jure que tout le sang vient de s’écouler de mon visage.

“Ce n’est pas un appel téléphonique que vous voulez recevoir. Vous vous attendez au pire tout de suite quand vous entendez une attaque de requin.

“C’était son dernier voyage sur le bateau, le dernier poisson de la journée et c’est arrivé.”

Des tests ADN ont confirmé plus tard que les blessures de Robbie avaient été causées par un requin taureau de 10 pieds.

Robbie, qui a eu de nombreuses rencontres avec des requins dans le passé, admet qu’il se souviendra de celle-ci.

Même s’il souffre toujours, il se considère chanceux de ne pas avoir perdu son bras lors de l’attaque.

Il a déclaré: “Cela a changé ma vie … J’avais déjà embrassé mon bras au revoir, pour être honnête.

“Il s’agissait même de toucher et d’aller là-bas pour survivre, donc tout ce qui est en plus est un bonus et ce sera probablement ainsi pour le reste de ma vie.”