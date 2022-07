J’ai été attaqué par un requin et cela m’a sauvé du cancer – si je pouvais trouver le prédateur, je lui ferais un câlin

Un HOMME a révélé comment avoir été attaqué par un requin alors qu’il nageait l’a sauvé du cancer.

Eugene Finney est allé nager avec son fils, sa fille et sa petite amie au large de Huntington Beach, en Californie, en juillet 2015 lorsqu’il a été blessé par le requin.

Le requin a laissé une égratignure sur Eugene Finney (photo) d’environ un pied de long sur le haut du dos Crédit : CNN / WBZ

Les médecins ont découvert la tumeur rénale après avoir passé un scanner pour des douleurs thoraciques Crédit : CNN / WBZ

Alors qu’il était dans l’eau avec sa fille, Eugene se souvient qu’il a senti quelque chose “s’écraser” dans son dos, l’incitant à nager vers le rivage, rapporte le Washington Post.

“Je dirais que c’est comme être frappé par une tonne de briques, ou comme un coup de fouet cervical d’une voiture, mais ce n’est pas ça”, a-t-il expliqué.

“Je n’ai jamais été frappé comme ça auparavant.”

De retour auprès de sa petite amie et de son fils sur le rivage, Eugene saignait d’une coupure d’environ un pied de long sur la partie supérieure de son dos.

Ce n’est que le lendemain qu’Eugene et sa famille ont réalisé que c’était très probablement un requin qui lui avait fait cela en tant que surfeur, puis ont rapporté aux informations locales qu’ils avaient heurté un grand requin blanc qui se cachait dans les eaux.

Cependant, peu de temps après, Eugene a commencé à ressentir des douleurs à la poitrine, des problèmes respiratoires et d’autres maux et douleurs que lui et sa famille supposaient être dus à l’attaque de requin.

Ils se sont immédiatement rendus aux urgences pour que les médecins trouvent à la place une petite tumeur cancéreuse sur le rein droit d’Eugene.

Heureusement, il était encore très petit et le personnel médical a pu emmener Eugene en chirurgie et enlever toute trace de la tumeur ainsi que seulement 20 % de son rein.

Eugene pense que Mère Nature lui a envoyé un signe en se faisant écraser par le requin quelques jours auparavant, provoquant son voyage à l’hôpital.

“J’ai reçu un message de Mère Nature”, a déclaré Eugene au Washington Post.

« C’est ce qui a déclenché cette série d’événements qui m’ont amenée à l’hôpital pour m’en informer.

“Sinon, je ne serais jamais entré et ils ne l’auraient pas attrapé”, a-t-il expliqué.

«J’aurais les symptômes d’un cancer de stade quatre.

“J’aurais commencé à perdre du poids et à tomber malade et à ce moment-là, il aurait été trop tard”, a ajouté Eugene.

En fin de compte, Eugene aimerait juste comment ce requin particulier qui lui a brisé un peu de gratitude.

“Si je pouvais trouver ce requin et lui faire un câlin, je le ferais.”