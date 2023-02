J’ai été attaqué par un énorme hibou qui m’a ouvert le cuir chevelu – les gens sont terrifiés à l’idée de quitter leur maison

Un hibou terrorise une ville en s’attaquant aux retraités, aux enfants et aux animaux domestiques.

Le grand-duc d’Amérique canadien a bombardé les habitants, laissant certains trop peur de quitter leurs maisons.

Et on pense qu’il devient de plus en plus vicieux alors qu’il protège son territoire à la recherche d’un compagnon.

Liz Hodgkins, 74 ans, fait partie de ceux qui ont été attaqués par l’oiseau dingue.

Elle dit que cela s’est abattu sur elle dans son allée à Sedgley, dans les West Midlands, la laissant avec de profondes coupures au cuir chevelu.

La grand-mère de cinq enfants a déclaré: «Le hibou était dans l’arbre et je lui ai fait signe et lui ai dit bonjour.

“Alors que je revenais, j’ai senti ce gros coup à l’arrière de ma tête.

« Mon voisin a dit qu’il avait été attaqué alors qu’il sortait le chien.

“Ça a vraiment l’air méchant.”

Rachel Teague, 36 ans, maman de deux enfants, a déclaré: «C’est devenu un peu psychopathe et les gens en sont en fait assez terrifiés.

“C’est fou qu’un hibou canadien fasse des ravages dans le Black Country.

«Nous ne voyons généralement des oiseaux comme celui-ci qu’au zoo de Dudley.

« Nous ne voulons pas vilipender le pauvre, il affiche simplement son comportement naturel.

“Mais il doit être attrapé et personne ne fait rien à ce sujet.”

Il a également été signalé qu’un garçon de 13 ans avait été blessé ainsi que de petits chiens ciblés.

Le grand-duc d’Amérique peut atteindre 2 pieds avec une envergure de 5 pieds.

Ils mangent des mammifères de petite et moyenne taille comme les lapins, les canards, les souris et les campagnols.

Mais ce n’est pas une espèce indigène, donc celle de Sedgley a probablement échappé à la captivité.

Barbara Royle, propriétaire du Registre international des oiseaux, pense que le hibou devient territorial parce que c’est la saison de reproduction.