J’ai été attaqué par un bouledogue vicieux qui m’a arraché des morceaux de chair à la jambe… la réaction du propriétaire a été encore plus terrifiante

Une fille a été violemment mutilée par un bouledogue anglais lors d’une attaque sauvage qui l’a vue perdre des morceaux de sa jambe.

Mais la jeune fille de 17 ans, horrifiée, a été encore plus choquée lorsqu’elle a vu la réaction du propriétaire du chien.

L’adolescente a été attaquée par le bouledogue anglais de son amie et laissée à l’hôpital pendant neuf jours 1 crédit

Crystal Bates a appris que le cabot fou serait à nouveau lâché sur elle si elle allait à la police, alors qu’elle saignait chez son amie.

La jeune fille, de Daventry, dans le Northamptonshire, rendait visite à son copain lorsque leur chien de famille a lancé son attaque brutale – qui a vu Crystal à l’hôpital pendant neuf jours.

Aujourd’hui âgée de 22 ans, la survivante dit qu’elle souffre toujours physiquement et mentalement.

Elle a dit au Mirror qu’elle pensait que les propriétaires savaient qu’il y avait un problème avec leur animal de compagnie, car deux barrières d’escalier étaient installées à la porte.

« Je suis entré et je me suis retourné pour fermer la porte derrière moi et lorsque je me suis retourné, le chien s’était emparé de ma jambe et ne voulait pas me lâcher », a déclaré Crystal.

« Je pense que personne ne savait quoi faire.

« Je me souviens que la mère de mon ami essayait de m’éloigner du chien. Il n’y avait aucun moyen qu’il s’en aille. Il a verrouillé sa mâchoire.

« Mais heureusement, à la fin, je pense que la mère de mon ami a dû mettre sa main dans la gueule du chien et lui ouvrir la mâchoire. »

Forte d’adrénaline à la suite d’une horrible attaque, Crystal ignorait à quel point ses blessures étaient graves.

Mais elle a affirmé que le beau-père de son compagnon l’avait forcée à sortir dans le jardin – et lui avait refusé une ambulance.

« Il nous a dit à tous que nous ne pouvions pas appeler la police », a-t-elle expliqué.

« J’ai dû quitter la propriété. Alors la mère de mon ami m’a emmenée dans le jardin à l’arrière et il a laissé le chien à la fenêtre m’aboyer dessus.

« Venir d’être attaqué par ce chien, c’est très traumatisant. »

Pour aggraver les choses, Crystal a ajouté que le propriétaire du chien avait crié: « Si vous appelez la police ou une ambulance, je laisserai ce chien sortir et il vous ramènera. »

Assis dans leur abri de jardin, absolument pétrifié, le jeune de 17 ans voulait juste rentrer chez lui.

Heureusement, son amie l’a aidée à partir et a rapidement appelé une ambulance.

Crystal a déclaré: « Ils ont mis un pull sale qu’ils ont trouvé à l’extérieur jusqu’à ce que la police arrive. »

« TELLEMENT DE CICATRICES »

La victime de l’attaque de chien ne savait pas à quel point elle avait été mordue au début.

Elle a expliqué: « C’était bizarre, je portais des leggings très fins et je pensais qu’ils allaient se déchirer.

« Il n’y avait pas de trous dans mon pantalon et il n’y avait pas de sang jusqu’à ce que je sorte – et je pouvais ressentir un peu de douleur.

« J’ai remonté mon pantalon et la chair était juste là et saignait beaucoup.

« J’avais tellement de cicatrices sur ma jambe à cause de l’attaque, je pensais juste que je ne voulais plus si je pouvais m’en empêcher. »

Elle a eu besoin de deux interventions chirurgicales, mais il lui reste encore des trous dans la jambe et des lésions nerveuses permanentes.

L’adolescent a également lutté avec des béquilles pendant des semaines tout en essayant de reprendre du muscle.

Il a fallu des années à Crystal pour accepter les marques laissées, mais maintenant elle accepte qu’elles fassent partie d’elle.

Cependant, le traumatisme émotionnel d’un événement aussi terrifiant n’a fait qu’augmenter depuis qu’elle a eu son bébé il y a quatre mois.

Elle a déclaré: « Les cicatrices mentales se sont définitivement aggravées depuis que j’ai eu mon petit garçon.

« Ils s’aggravent à mesure que je vieillis. »

Emmener son fils dans le buggy pour une promenade peut poser des problèmes s’il y a des chiens qui courent – et la possibilité d’en posséder un elle-même a été écrasée.

CONSÉQUENCES

Lorsque Crystal est sortie de l’hôpital, elle a dû faire face à la fureur du propriétaire du chien ainsi qu’à son difficile processus de guérison.

Le beau-père de son amie était tellement en colère que son chien ait été enlevé par la police qu’il a décidé de se venger.

Crystal a déclaré: « C’était très étrange. Je comprends qu’il était bouleversé d’avoir perdu son chien.

« Environ une semaine après ma sortie de l’hôpital, il a également cassé la voiture de mon beau-père. »

Environ six mois après l’incident, le chien a été détruit et Crystal a reçu une indemnité de 500 £ après avoir porté l’affaire devant les tribunaux.

Mais la victime croit toujours que l’attaque était la faute du propriétaire et « ne voulait pas que le chien soit abattu ».

« J’avais moi-même construit l’amour pour ce chien », a-t-elle ajouté.

« J’ai continué à me battre et à me battre pour eux pour lui donner une rééducation et une formation, puis le ramener à la maison. »

Cependant, une autre femme s’est présentée plus tard et a affirmé que le même chien avait mordu la lèvre de son tout-petit – et Crystal est sûre qu’une autre attaque aurait été inévitable.

Il existe actuellement quatre races de chiens interdites au Royaume-Uni, mais cette victime d’attaque de chien a déclaré : « Je ne comprends pas cela. Ce ne sont pas les races qui posent problème, à mon avis.

« Certaines personnes disent que ce chien a une nature naturelle à attaquer, mais je ne le crois pas vraiment.

« C’est la personne qui les élève dès la naissance qui a le plus d’impact. »

Pour éviter d’autres catastrophes, Crystal pense que les licences pour les propriétaires de chiens devraient devenir obligatoires.