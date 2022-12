J’ai été assommé après une horrible attaque alors que j’étais au Winter Wonderland de Londres – je n’y retournerai jamais

Une JEUNE femme a été “traumatisée” après qu’elle et ses amis aient été victimes d’une attaque brutale lors d’une soirée à Winter Wonderland.

Rhianne Gallagher est sortie avec un groupe d’une dizaine d’amis à l’attraction de Hyde Park le 3 décembre lorsqu’elle dit qu’ils ont été attaqués.

Rhianne a déclaré qu’elle et ses amis avaient été attaqués par deux hommes et une femme à Winter Wonderland

Elle a subi une commotion cérébrale et des ecchymoses au crâne Crédit : Rhianne Gallagher

Le groupe, tous âgés d’une vingtaine d’années, aurait été attaqué par deux hommes et une femme dans la cinquantaine lors d’une dispute dans le village bavarois.

Rhianne, 24 ans, a affirmé qu’elle avait reçu un coup de poing inconscient et laissé une commotion cérébrale, tandis qu’une des autres filles est allée à l’hôpital avec une fracture présumée du crâne et que d’autres ont subi de vilaines coupures au visage.

Les blessures l’ont empêchée de travailler pendant une semaine et lui ont fait craindre de ne pas pouvoir s’occuper correctement de sa petite fille car elle se sentait constamment nauséeuse à cause de sa blessure à la tête.

Une autre de ses amies a apparemment dû s’absenter du travail et prendre des antibiotiques après que des coupures sur son visage se soient infectées.

Les agresseurs présumés faisaient partie d’un groupe de “chahuteurs” assis près des filles avant le début de la bagarre.

Rhianne, de Surrey, a déclaré avoir été confrontée à l’agresseuse, qui était “vraiment agressive” et “essayait de commencer quelque chose”, après qu’un des jeunes du groupe ait eu une courte conversation avec la fille de la femme.

Après cela, il y a eu des bousculades, avant que les deux hommes n’entrent apparemment et ne s’en prennent aux jeunes femmes et à un membre du public qui tentait de calmer la situation.

Rhianne a déclaré à The Sun Online : “J’ai été assommée pendant environ huit secondes, mais il m’a fallu environ huit minutes pour me relever.

“Une de mes amies a eu une coupure au visage et ses cils se sont arrachés.

“J’ai demandé de l’aide à la sécurité mais le gars m’a juste regardé fixement et a haussé les épaules”

Elle a ensuite critiqué Winter Wonderland pour “manque de sécurité” et a déclaré que l’épreuve avait laissé les femmes “traumatisées”.

Elle a ajouté: “Comment cela se passe-t-il quelque part comme Winter Wonderland, qui est censé être familial.

“Nous sommes toujours nerveux autour des grands groupes.”

L’esthéticienne a également fustigé la police pour son inaction, bien qu’elle ait déclaré que le groupe leur avait fourni des photos “claires comme le jour” et une vidéo des agresseurs.

Elle a fulminé: “Vous vous attendez à ce que la police vous aide … ils n’ont rien fait.”

Rhianne a affirmé que lorsqu’elle a appelé pour vérifier l’état d’avancement de l’affaire, le Met n’avait aucune trace du rapport et le groupe n’a pas eu de nouvelles des flics depuis.

Pendant ce temps, Winter Wonderland a apparemment envoyé à toutes les filles une réponse “couper-coller” disant que c’était une affaire de police et leur offrant une entrée gratuite l’année prochaine, bien que Rhianne ait dit qu’elle n’irait plus jamais.

Elle a ajouté: “La réponse de Winter Wonderland n’a pas été formidable … il semble qu’ils ne le prennent pas très au sérieux.”

Son traumatisme n’a été qu’aggravé par le fait qu’une vidéo de l’attaque a été partagée sur Twitter par “des centaines de personnes trouvant cela drôle”, ce qui, selon elle, aurait dû inciter davantage la police à intervenir.

Elle a terminé en disant : “Aucun de nous ne peut y croire.

“Je n’arrive pas à croire que des jeunes filles se font attaquer… Personne ne nous aidait.”

Un porte-parole de Hyde Park Winter Wonderland a déclaré: “Nous prenons un incident comme celui-ci très au sérieux et sommes extrêmement bouleversés par ce qui s’est passé. La sécurité de nos visiteurs est notre priorité et nous nous engageons à offrir une expérience sûre et agréable à nos clients.

“Depuis que nous avons signalé l’incident à la police lorsqu’il s’est produit, nous restons en contact avec eux et les victimes et nous les aidons dans leurs enquêtes en cours.

“Nous maintenons nos mesures et procédures de sécurité sous évaluation constante et avons revu et mis à jour les protocoles de l’équipe de sécurité à la suite de cet incident.”

Un porte-parole de la Met Police a déclaré: “La police a été appelée par la sécurité à Winter Wonderland vers 21 heures le samedi 3 décembre pour signaler un groupe de femmes blessées à la suite d’une bagarre.

“Les agents se sont rendus sur place et ont trouvé un groupe de femmes, âgées d’une vingtaine d’années, souffrant de diverses blessures. Aucune des blessures ne mettait leur vie en danger ou ne changeait leur vie.

“Les femmes ont dit aux policiers qu’elles avaient été attaquées par deux femmes et un homme vers 20h30.

“Aucune arrestation n’a été effectuée. Les enquêtes se poursuivent.”

Une de ses amies a subi des coupures au visage Crédit : Rhianne Gallagher