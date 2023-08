J’ai été accusé d’avoir jeté mon petit ami à 100 pieds à mort depuis le balcon d’un hôtel en Turquie – ça a été un cauchemar vivant

Une touriste BRITANNIQUE accusée d’avoir jeté son petit ami à 100 pieds à mort depuis le balcon de leur hôtel en Turquie a été acquittée de son meurtre.

Kayley Myers, 32 ans, a été libérée de prison après avoir remporté un combat de 16 mois pour effacer son nom, et est maintenant rentrée au Royaume-Uni – et a insisté : « Je ne l’ai pas tué. »

Kayley Myers a été accusée d’avoir jeté son petit ami à 100 pieds à mort depuis le balcon de leur hôtel en Turquie a été acquittée de son meurtre Crédit : NNP

Kayley a été accusée d’avoir jeté Reece Pegram, 22 ans, de 5 pieds 5 pouces depuis le balcon du troisième étage lors d’une dispute ivre lors de leur première journée complète dans la station.

Reece Pegram, 22 ans, a été retrouvé mort à Antalya, en Turquie

Elle a été arrêtée par la police turque en mars de l’année dernière après que son petit ami, Reece Pegram, 22 ans, a été retrouvé mort à Antalya.

L’ancienne représentante commerciale risquait une peine de 25 ans de prison pour meurtre alors qu’elle luttait contre le système judiciaire turc « coupable jusqu’à preuve du contraire ».

Soulagée, Kayley, qui a décrit son calvaire comme « un cauchemar vivant », est maintenant enfermée dans une adresse secrète alors qu’elle fait face à un nouveau combat pour que son innocence soit acceptée au Royaume-Uni.

Dans une interview exclusive, elle a déclaré au Sun : « Quand le juge a dit que j’avais été acquittée et que je pouvais rentrer chez moi, j’ai fondu en larmes et j’ai dit ‘Merci’.

«Cela me pèse depuis 16 mois. J’ai traversé l’enfer et ce n’est pas encore fini.

« Je veux juste que les gens sachent la vérité. J’ai été décrit comme une personne violente et vicieuse et je ne suis ni l’un ni l’autre.

« Tout ce dont je suis coupable, c’est d’avoir eu une dispute avec mon petit ami en vacances.

« Je ne l’ai pas tué. Je ne l’ai pas jeté du balcon. Je ne suis pas un horrible meurtrier. Je ne pouvais pas faire ça à quelqu’un.

« Personne ne sait ce qui s’est passé – seulement Reece. Mais les preuves indiquaient ce que c’était – un horrible accident.

« Je changerais de place avec lui en un clin d’œil si je le pouvais. Il avait tant à vivre.

« Il me manque tous les jours. Il etait mon meilleur ami.

« Je ne peux pas imaginer la douleur que traverse sa famille et je ne veux rien ajouter à cela, mais j’ai besoin que les gens sachent que je ne l’ai pas fait. »

Kayley, de Newcastle, a protesté de son innocence tout au long de ses comparutions devant le tribunal.

Elle a dit qu’il aurait été physiquement impossible pour quelqu’un pesant 10e de jeter 11e Reece par-dessus le balcon.

Un rapport d’autopsie a également révélé des traces d’alcool et de cocaïne dans son sang et a conclu qu’il était tombé les pieds en premier, ce qui est incompatible avec le fait d’avoir été poussé par-dessus les balustrades.

Lors d’une audience le mois dernier, un juge a conclu : « Il n’y a aucune preuve définitive et convaincante suffisante pour la punir du crime, sans aucun doute.

« L’accusé est acquitté de l’infraction fautive. »

Kayley essaie maintenant de recoller les morceaux de sa vie brisée.

Elle a révélé: « Ma vie s’est arrêtée pendant 16 mois. J’ai tout perdu : mon travail, ma maison, mes amis et ma famille.

« Il y aura toujours des gens qui penseront que je l’ai fait, je ne peux rien faire pour changer cela. Je dois vivre avec ça pour le reste de ma vie. Je sais que ça ne partira jamais.

« Mais je ne veux pas que cela détermine mon avenir. Je veux retrouver ma vie.

« Pour le moment, tout ce que j’ai, c’est un sac de vêtements. Je suis simplement passé d’une prison à l’autre. Je ne peux pas trouver de travail parce qu’au moment où vous cherchez mon nom sur Google, les détails de mon arrestation et de la mort de Reece apparaissent.

« J’ai peur que les gens me reconnaissent dans la rue et je regarde constamment par-dessus mon épaule. Je ne veux tout simplement pas vivre ma vie dans la peur.

Kayley et le père d’un Reece se sont envolés pour une semaine de vacances dans un hôtel cinq étoiles.

C’était censé marquer un nouveau départ dans leur relation d’un an et Kayley prévoyait de fêter son anniversaire quelques jours plus tard.

Mais ils ont passé leur première journée complète à boire de la vodka avant que Kayley ne rentre seule dans la chambre d’hôtel pour dormir. Reece a été raccompagné par des membres du personnel de l’hôtel à 20 heures, mais le couple a commencé à se disputer sur sa prétendue infidélité.

Kayley dit qu’un verre a été brisé pendant la dispute et qu’elle s’est coupée la main en ramassant les morceaux. Des traces de sang ont été retrouvées dans la chambre d’hôtel. Elle est allée dans la salle de bain pour se nettoyer et a ensuite entendu un bruit sourd.

L’ancien coiffeur a déclaré: « Je pensais que c’était la porte qui claquait derrière lui. Je pensais qu’il était sorti pour trouver plus de boisson.

« Je lui ai envoyé des SMS pour lui dire que j’en avais fini avec lui mais, au bout d’un moment, je me suis inquiété et lui ai demandé de me faire savoir où il se trouvait.

«Je suis allé à la réception et ils m’ont enveloppé la main avant de me ramener dans la chambre.

«Je n’ai jamais quitté notre chambre d’hôtel après ce moment-là. Je suis juste allé dormir. Mais au petit matin, elle a été réveillée par des policiers qui lui ont ordonné de se rhabiller avant de l’emmener au nick local.

Après 12 heures, un interprète est arrivé et lui a dit que Reece avait été retrouvé mort sous le balcon et qu’elle était soupçonnée de l’avoir tué.

Elle a raconté avoir été placée en garde à vue : « Ils m’ont dit de me rhabiller et m’ont emmenée.

« À ce moment-là, je ne savais pas que j’étais arrêté. Je n’avais aucune idée de ce qui s’était passé.

«Je pensais sincèrement que Reece avait été arrêté pour ivresse et désordre et j’étais emmené au poste de police.

« Pas une minute je n’ai pensé que ce serait le résultat.

« J’ai envoyé un message à ses amis en disant » Je pense que Reece a été arrêté « .

« J’étais au poste de police pendant 12 heures pour demander un interprète.

« J’avais vu son téléphone sur la table et j’avais supposé qu’il était dans une autre pièce. »

Elle a poursuivi : « Je n’arrivais pas à y croire quand elle m’a dit qu’il était mort.

« J’ai juste pensé, ‘Ce n’est pas en train d’arriver’. Tout s’est arrêté.

« J’ai pensé aux derniers mots que je lui ai dit, que je le détestais et que je ne voulais pas être avec lui. J’ai dit que j’en avais fini avec lui.

« J’aurais aimé que mes derniers mots soient des mots d’amour, pas de colère.

« Dans la phrase suivante, le traducteur a dit: » Vous l’avez tué « . »

En Turquie, les accusés sont coupables jusqu’à preuve du contraire et Kayley a été déférée devant un juge avant de passer les sept mois suivants derrière les barreaux.

Elle se souvient : « Ils m’ont conduite en prison cette nuit-là. Je n’arrêtais pas de penser, ‘C’est un cauchemar.’

« Je n’ai jamais mis les pieds dans une prison de ma vie. Je n’avais personne. On m’a dit qu’un avocat reviendrait me voir dans sept jours. Je n’ai rien entendu pendant six semaines.

« Chaque partie de la documentation était en turc. Je n’avais aucune idée de ce qui se passait.

Elle a obtenu une libération conditionnelle pour « failles dans le dossier de l’accusation » en octobre de l’année dernière, mais a dû rester dans le pays.

Kayley a ajouté: «Je n’avais aucune aide de personne, j’étais à des milliers de kilomètres de chez moi dans un pays étranger et je ne comprenais pas la langue. J’ai dû me battre pour me maintenir en vie.

Elle a finalement été acquittée le mois dernier et autorisée à rentrer chez elle pour reconstruire sa vie.

Le couple s’était envolé pour Antalya et s’était enregistré à l’hôtel cinq étoiles Side Star Elegance le 11 mars 2022.

La nuit suivante, Reece a été retrouvé mort au pied de l’immeuble du couple

À 3 heures du matin, la police a fait irruption dans leur chambre d’hôtel et a arrêté Kayley. Elle a finalement été transférée à la prison d’Alanya ce soir-là

Kayley n’a pas comparu devant le tribunal pour la première fois jusqu’au 22 juin, date à laquelle son affaire a été ajournée

Le 7 octobre de l’année dernière, elle a été temporairement libérée de prison avant un rapport d’autopsie complet, mais elle a dû rester dans le pays.

Un rapport d’autopsie a également révélé des traces d’alcool et de cocaïne dans le sang de Reece et a conclu qu’il était tombé les pieds en premier – incompatible avec le fait d’avoir été poussé par-dessus les balustrades

Le voyage était censé marquer un nouveau départ dans leur relation d’un an et Kayley prévoyait de fêter son anniversaire quelques jours plus tard. Crédit : NNP

En janvier de cette année, Kayley a de nouveau comparu devant le tribunal, mais l’affaire a de nouveau été ajournée en raison d’un retard judiciaire.

Il a ensuite été de nouveau ajourné en mars en raison de problèmes techniques.

En juin, un procureur a requis une peine de 25 ans de prison.

Mais le 17 juillet, un juge a acquitté Kayley du meurtre et a ordonné sa libération, lui permettant de rentrer chez elle et d’essayer de reconstruire sa vie.