J’ai été abusé sexuellement à partir de 11 ans mais maman m’a traité de menteur alors j’ai été placé dans un asile où j’ai été drogué et violé par un mauvais docteur

SECOUANT de peur, Carol Minto était allongée sur le matelas dans la «salle de traitement» de Derby’s Aston Hall, redoutant la piqûre de l’aiguille et les horribles abus sexuels qui s’ensuivraient.

L’adolescente, alors âgée de 15 ans, faisait partie des centaines d’enfants soupçonnés d’avoir été drogués, violés et soumis à d’horribles « traitements » expérimentaux à l’hôpital psychiatrique, entre 1954 et 1979.

Au cours de ses quatre années dans l’institution, à partir de 1969, Carol a été tranquillisée, obligée de porter une camisole de force, injectée d’un «sérum de vérité» paralysant et fréquemment violée par le médecin-chef, le Dr Kenneth Milner.

Tragiquement, l’adolescente terrifiée avait été hospitalisée après s’être enfuie de chez elle pour échapper aux abus sexuels ignobles infligés par son frère aîné, Ian – qui a utilisé des cuillères, des spatules et d’autres outils pour « expérimenter » sur elle.

« Je ne pouvais pas croire à quel point j’étais maudite », dit-elle. « Je m’enfuyais de chez moi pour échapper aux abus de mon frère et courais directement dans la fosse aux lions. »

Il faudra 40 ans avant que Carol, 67 ans, puisse se résoudre à exposer les abus généralisés qui ont eu lieu à Aston Hall, provoquant un rapport de 2018 qui détaillait 73 histoires d’abus sexuels et physiques.

Même maintenant, Carol – qui raconte son histoire dans son nouveau livre, The Asylum – lutte contre les retombées psychologiques de son épreuve et doit dormir sur un lit surélevé avec vue sur une fenêtre ouverte, au cas où elle aurait besoin de s’échapper.

« J’ai toujours l’impression que mon frère ou Milner pourraient m’attaquer », a-t-elle déclaré au Sun.

« Ce que les gens ne comprennent pas, c’est qu’il vit toujours avec moi à ce jour. C’est encore difficile d’en parler.

Agressé avec des cuillères dans une expérience écoeurante

Fille aînée d’un chauffeur de camion souvent absent et mère qui passait ses jours et ses nuits dans une salle de bingo, Carol a dû s’occuper de ses sept frères et sœurs plus jeunes, y compris des bébés jumeaux.

Les abus de Carol aux mains de son frère ont commencé alors qu’elle n’avait que 11 ans.

Un après-midi, alors qu’ils étaient seuls dans la maison, Ian l’a traînée hors du palier, l’a immobilisée sur son lit et lui a retiré sa culotte.

Il a ensuite commencé à l’agresser sexuellement avec des ustensiles de cuisine avant de la forcer à lui faire un acte sexuel.

C’était la première d’une série d’attaques qui allaient se poursuivre au cours des quatre années suivantes.

« C’était la même routine à chaque fois. Il m’attrapait sur le palier et me traînait dans sa chambre », dit-elle.

«Il a utilisé de grosses cuillères et des spatules pour m’agresser, comme s’il faisait une sorte d’expérience sur moi. C’était écoeurant.

« Ian était beaucoup plus fort et plus grand que moi et je ne pouvais pas m’éloigner de lui. »

Lorsque Carol a eu le courage de dire à sa mère ce qui se passait, après les premières agressions, elle était sous le choc.

« Elle a dit que j’étais un menteur et m’a giflé au visage », dit-elle. « Elle m’a dit » des choses comme ça n’arrivent pas dans la famille « .

« Je n’avais pas d’autre choix que de continuer. Les autres enfants étaient beaucoup plus jeunes et les jumeaux n’avaient que six semaines.

« Je ne les aurais jamais laissés à la maison parce que mon père travaillait tout le temps et ma mère sortait à 10h30 du matin et revenait à 23h le soir, sept jours par semaine. Elle n’a jamais été une mère pour moi.

Qualifié de « déviant sexuel » pour avoir parlé

Après quatre ans, Carol a commencé à s’enfuir de chez elle et les services sociaux se sont impliqués.

Mais lorsqu’elle a dit à l’assistante sociale qu’elle était maltraitée par Ian, elle a été qualifiée de « fantaisiste » et a dit qu’elle serait prise en charge si elle s’enfuyait à nouveau.

« Cela m’a semblé attrayant », dit-elle. «Je pensais ‘Je ne m’arrête pas ici. Je vais’.

« Mais ils n’essayaient pas de m’aider. Ils ont inscrit dans mon dossier médical que j’étais un « sale déviant sexuel ».

À la suite d’un autre assaut écoeurant, Carol a échappé aux griffes de son frère en sortant d’une fenêtre de la chambre, sur le toit du porche en béton et en s’enfuyant dans la nuit.

Mais sa mère et son assistante sociale ont retrouvé la jeune fille de 15 ans jusqu’à la gare routière de Derby et elle a été envoyée à Aston Hall – un hôpital psychiatrique pour enfants où plus de 100 personnes ont été soignées dans les années 1960 et 1970.

Ce devait être sa maison pour les quatre prochaines années.

Injecté avec un « sérum de vérité » paralysant avant le viol

À son arrivée, une infirmière l’a emmenée dans une pièce latérale avec un matelas au sol, où elle a reçu l’ordre de se déshabiller et de s’allonger, avant d’être ligotée dans une camisole de force.

Le Dr Milner lui a ensuite injecté un médicament, qu’il a qualifié de » sérum de vérité « , avant de lui demander de détailler les abus qu’elle avait subis à la maison.

« Tu es une vilaine fille, » lui dit-il avec un sourire effrayant, quand elle eut fini. « Tu ne devrais vraiment pas dire de tels mensonges. »

«C’était la première fois qu’on m’injectait de l’amytal de sodium», dit-elle. «Les gens le classent comme une drogue du viol et cela vous laisse paralysé du cou aux pieds.

« Je pouvais bouger un peu la tête mais j’étais au pays des coucous nuageux.

« Il pouvait faire ce qu’il voulait parce qu’il savait que je ne pouvais pas bouger ou dire ‘non’. »

Il pouvait faire ce qu’il voulait parce qu’il savait que je ne pouvais pas bouger ou dire « non ». Carol Minto

Carol n’était pas seule – chaque matin, avant le petit-déjeuner, l’une des filles était triée sur le volet pour le sinistre « traitement ».

Le Dr Milner a affirmé que ses méthodes faisaient partie de la recherche sur la « narco-analyse » – où des médicaments sont utilisés pour déterrer des souvenirs traumatisants.

Mais l’enquête ultérieure sur les allégations d’agression a révélé qu’il n’avait en aucun cas documenté ou enregistré le traitement.

En plus d’utiliser l’amytal de sodium débilitant, les filles étaient fréquemment assommées, de sorte qu’elles savaient seulement qu’elles avaient été agressées par la douleur entre leurs jambes lorsqu’elles se sont réveillées.

Ils ont également reçu des doses quotidiennes de tranquillisant Largactil pour les garder dociles et dociles.

« Nous savions que la même chose arrivait à toutes les filles, mais nous n’en avons pas parlé parce que c’était trop embarrassant », dit Carol.

« Dans la journée, nous étions tellement excités par le Largactil, qui vous faisait ressembler à un zombie, vous ne pouviez pas vraiment tenir une conversation de toute façon. »

Le Dr Milner a également effectué des tests inutiles pour les maladies sexuellement transmissibles, la gonorrhée.

« J’étais une fille de 15 ans et je n’avais jamais été avec un garçon, donc je n’avais pas la gonorrhée, mais il a fait toutes sortes de tests sur moi », dit-elle. « J’ai les papiers qui montrent ce qu’il a fait et il a effectué 20 « traitements » différents sur moi – dont je ne me souviens pas pour la plupart. »

Agonie alors que la petite fille est enlevée

Carol est sortie de l’hôpital dès l’âge de 18 ans, mais d’autres tragédies l’attendaient.

Après avoir trouvé un emploi dans une usine, elle est tombée enceinte mais ses parents ont refusé de la soutenir.

Elle a donné naissance à une fille appelée Jasmine, dans une maternité de Derby, mais le bébé a été emmené de force et mis en adoption.

« Même alors, je ne pouvais pas m’éloigner des services sociaux », dit-elle. « J’ai dû m’occuper de ma fille pendant 10 jours et le 10e jour, ils sont venus me l’enlever.

« Elle me manquait tellement. C’était l’agonie.

Fils aide à guérir les blessures

À 20 ans, Carol a finalement trouvé une tranche de bonheur lorsqu’elle a rencontré et épousé l’ouvrier d’usine Sunny Minto, et ils ont eu un fils, Karl.

Lorsque Sunny est décédé en 1993, à l’âge de 56 ans, il lui a fait promettre qu’elle se défendrait toujours – mais il lui faudra encore 17 ans avant qu’elle n’ait le courage de raconter son histoire, poussée par son fils qui la soutient.

« Je n’aime pas en parler, mais un jour, Karl m’a soudainement demandé quelle sorte d’enfance j’avais eue », dit-elle.

« Finalement, je lui ai dit la vérité. Puis un matin peu de temps après, je me suis réveillé et j’ai pensé « Je vais chercher cette salope ****** ». Je vais chercher mon frère avant qu’il ne meure.

Après avoir parlé à ses sœurs, elle a découvert que Ian avait également abusé de deux des plus jeunes et, entre elles, elles l’ont dénoncé à la police.

Ian Mackie a été condamné à cinq ans de prison en 2014, mais cela a été réduit à deux ans et demi à la suite d’un appel, au grand dégoût de Carol. Il est décédé peu après sa libération.

Au cours du procès, son traitement épouvantable à Aston Hall a été mentionné et le juge l’a exhortée à aller plus loin.

Une enquête ultérieure a vu 65 autres victimes se manifester et 114 témoins ont témoigné d’abus généralisés à l’hôpital, certains affirmant qu’ils avaient été « triés sur le volet » pour la gratification du Dr Milner.

Milner est décédé en 1975 et l’enquête a conclu que, s’il avait été en vie aujourd’hui, « Milner aurait très certainement été interrogé au sujet d’infractions sexuelles et physiques contre les enfants dont il avait la garde ».

Aujourd’hui, les cicatrices mentales causées par les agresseurs de Carol ne sont pas encore guéries et elle prend toujours des médicaments pour l’aider.

« J’aurai toujours des problèmes de santé mentale résiduels, mais j’ai fait la paix avec ça maintenant », dit-elle.

«Je suis le seul responsable ces jours-ci. J’aime penser que je suis une force avec laquelle il faut compter.

