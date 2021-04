Lessle, sa femme Barbara et deux petits-enfants âgés de neuf et cinq ans, ainsi que l’entrepreneur en climatisation James Lewis, ont été déclarés morts sur les lieux de la fusillade de jeudi dans la région de Rock Hill en Caroline du Sud, à 40 km de Charlotte.

L’ancien demi défensif de la NFL Adams, 32 ans, a été désigné comme le principal suspect de la fusillade et a été retrouvé dans une maison voisine après une brève chasse à l’homme, où il s’est tué par balle avec une arme de poing de calibre .45.

Une sixième victime a été transportée à l’hôpital avec ce qui a été décrit comme un « blessure grave par balle« . AP a maintenant rapporté que Robert Shook, 38 ans, est décédé après une bataille de deux jours pour sa vie dans un hôpital de Charlotte.

La famille de Shook avait déjà dit au Sun qu’il avait « perdu beaucoup de sang« et a eu un »longue route devant lui« après avoir reçu de multiples blessures par balle lors de la violente rencontre.

Il est entendu que Shook travaillait également sur l’unité de climatisation de la maison de Lesslie lorsque Adams a commencé sa fusillade vers 16 heures, heure locale.

Quelques instants après la fusillade, Shook a réussi à appeler son employeur, qui a par la suite alerté les autorités.

« L’un vient de m’appeler. Il ne peut pas parler. Il crie, ‘J’ai été abattu, j’ai été abattu’», A déclaré le superviseur de Shook aux services d’urgence.

« Et je lui demande où est l’autre. Il a dit qu’il était allongé là et qu’il ne répondait pas et qu’il avait également été abattu. «

Shook a subi une intervention chirurgicale d’urgence pour réparer des blessures à l’estomac et au côlon, mais a finalement succombé à ses blessures samedi soir.

Le shérif du comté de York, Kevin Tolson, a fait part de sa tristesse aux médias locaux à la suite du décès de Shook, en disant: « Nous avions tous espéré et prié que Robert Shook survivrait à cela.

« Nous sommes profondément, profondément attristés. «

Le motif de la fusillade n’a pas encore été annoncé, mais de nombreux rapports en ligne indiquent qu’Adams était à un moment donné un patient de Lesslie.

Il a été annoncé samedi que l’autopsie d’Adams comprendra une sonde pour déterminer s’il souffrait du trouble dégénératif du cerveau CTE – une maladie qui s’est avérée répandue chez les joueurs de la NFL, avec des symptômes comprenant des changements alarmants d’humeur et de personnalité et un tendance à un comportement de type rage.