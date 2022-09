J’ai été abattu en Afghanistan et paralysé du cou jusqu’aux pieds – j’ai planifié le suicide mais j’ai trouvé une raison puissante de vivre

C’était vendredi 13 et la chance du soldat des forces spéciales Toby Gutteridge venait de tourner.

Une balle de gros calibre est entrée dans son cou juste en dessous de l’oreille, sectionnant sa colonne vertébrale tandis que des fragments de métal chaud se brisaient à l’intérieur de son corps.

Toby, un soldat hautement qualifié du Special Boat Squadron (SBS) a cessé de respirer instantanément.

Ses camarades l’ont ramené à la vie au milieu de la fusillade qui s’est déroulée à l’intérieur d’un complexe afghan en novembre 2009.

La balle de 7,62 a causé tant de dégâts que les médecins ont utilisé 51 agrafes métalliques pour empêcher sa tête de se détacher de son corps.

Deux semaines plus tôt, Toby avait subi une blessure à la chair après avoir reçu une balle dans l’épaule, mais il avait refusé de retourner au Royaume-Uni pour se faire soigner.

S’il avait choisi de prendre l’avion pour rentrer chez lui, sa vie aurait été totalement différente.

Il avait été prédit que Toby – l’un des soldats les plus jeunes et les plus aptes à rejoindre le SBS – deviendrait l’un des meilleurs agents du régiment d’infiltration.

Mais aujourd’hui, 13 ans plus tard, il est confiné dans un fauteuil roulant, incapable de bouger aucun de ses membres, tandis qu’un ventilateur contrôle sa respiration.

Il est allé en enfer et en est revenu, a défié la mort à de nombreuses reprises et a même planifié un suicide assisté.

Mais l’ancien soldat veut que personne ne se sente désolé pour lui.

Aujourd’hui âgé de 37 ans, il est fiancé après avoir proposé – alors que le soleil se couchait sur un restaurant de Dubaï – à sa petite amie, Savannah, une infirmière qui s’est occupée de lui.

“AUCUN HOMME LAISSÉ DERRIÈRE”

Et après avoir été à l’université, il monte une entreprise de vêtements de sports extrêmes, appelée à juste titre Bravery.

Il a également écrit un livre inspirant sur sa bataille entre la vie et la mort intitulé Never Will I Die – une devise qu’il a tatouée sur sa poitrine.

Dans sa maison et son bureau adaptés du Dorset, Toby raconte au Sun : « Cela a pris beaucoup de temps, beaucoup d’efforts et des nuits blanches.

“Il y avait beaucoup de flashbacks et de souvenirs bouleversants dont je devais me souvenir. Ce n’est pas juste un autre livre sur les forces spéciales, avec des doublures idiotes, des cris et des combats.

“Il s’agit d’affronter vos démons, d’être courageux face à la main que la vie vous a infligée et de ne jamais abandonner.”

Toby se souvient peu de cette mission nocturne de 2009 pour rassembler les insurgés talibans d’un complexe afghan près de Sangin dans la province de Helmand.

Il raconte : « J’ai avancé sous une pluie de coups de feu et je suis tombé comme un sac de patates.

“Aucun homme n’est laissé pour compte – c’est la règle cardinale. J’ai été traîné hors de l’enceinte par un compagnon et un médecin. Ils m’ont sauvé la vie.

« À leur grand étonnement, ils ont trouvé un pouls puissant mais n’avaient aucune idée de l’endroit où j’avais été abattu. Ils tâtonnaient dans l’obscurité totale.

“La blessure de sortie à l’arrière de mon cou était terrible, un gâchis de nerfs, muscles, artères, veines, ligaments et ganglions lymphatiques déchiquetés.

« La blessure d’entrée était un trou béant. Ils n’avaient pas d’autre choix que d’enfoncer leurs doigts pour essayer d’endiguer la perte de sang.

« Tout le monde dans le Special Boat Service est formé médicalement. Le travail des gars était de me maintenir en vie par tous les moyens possibles jusqu’à ce que l’hélicoptère casevac (évacuation des blessés) atterrisse 20 minutes plus tard.

« On m’a dit que je ne respirais pas, mais ils ont essayé de forcer l’air dans mes poumons. Les médecins ont travaillé sur moi alors que je gisais ensanglanté et inerte sur le sol de l’hélicoptère.

“Mon pouls a augmenté et diminué continuellement pendant le vol de 40 minutes vers une base américaine, où j’ai été déchargé sur une remorque, tracté par un quad.

“Je me souviens très bien d’un de mes camarades disant:” Nous ne le reverrons plus “, avant que l’hélicoptère ne décolle pour retourner dans la zone de combat.”

Le casque Kevlar de Toby, fissuré et ébréché après avoir pris un deuxième tour d’un AK-47 – qui a ricoché sans l’achever – est son seul souvenir de cette nuit.

Il dit : « Personne ne comprend comment j’ai survécu. J’étais jeune et en forme, mais cela ne pouvait pas entièrement expliquer pourquoi j’ai défié la logique médicale.

Les chirurgiens de l’hôpital Queen Elizabeth de Birmingham ont effectué trois opérations majeures, mais sont arrivés à contrecœur à la conclusion qu’il valait mieux désactiver le système de survie et laisser la nature suivre son cours.

Toby dit : « Derrière ces yeux fermés et cette chair apparemment gelée, je criais pour la vie – ‘J’ai besoin de vivre, je ne veux pas mourir. . . Ecoutez’.

Son frère Ben est venu à la rescousse et les a suppliés de réveiller Toby de son coma provoqué et de lui donner une chance.

Toby se souvient : « La dinde froide, après avoir été lentement sortie de mon coma, a été brutale.

« Rongé par des sueurs froides, j’ai perdu toute rationalité et j’ai succombé à la colère incontrôlable d’un toxicomane.

“Même la royauté s’en est emparée. Le prince Charles m’a fait un énorme compliment en insistant pour me voir.

“CHRONIQUEMENT DÉPRIMÉ”

« Il m’a remercié pour mon service et mon sacrifice d’une manière qui allait au-delà des formalités habituelles, mais je n’étais pas dans un très bon état d’esprit.

« Je lui ai dit que tout ce que je voulais, c’était le stylo qu’il avait utilisé pour signer le livre d’or. Il a ri et a refusé, disant que c’était un cadeau.

“Le prince Charles s’est évidemment souvenu de la demande et l’a évoquée lorsque je l’ai rencontré à nouveau, lors d’une réception au château de Windsor plusieurs années plus tard, mais l’enclos était toujours interdit.”

Toby, qui a grandi en Afrique du Sud, a passé un an dans un centre de la colonne vertébrale à Salisbury, Wilts, mais au lieu de retourner vivre avec sa famille, il est allé dans des quartiers adaptés sur une base militaire à Poole en 2011. La base était proche de le QG SBS et il était quotidiennement tourmenté par la vie qui lui restait.

Il raconte : « Pendant des années, j’ai regardé par la fenêtre, parfois huit heures par jour. J’étais chroniquement déprimé. Je ne pouvais pas dormir.

“Tout dans ma vie avait disparu. Tous partis. Et j’ai pensé : “La seule chose sur laquelle j’ai le contrôle, c’est ma propre mort”.

Toby a plongé dans l’alcoolisme, se buvant souvent jusqu’à l’oubli dans un club ouvert jusqu’à 6 heures du matin.

Toby se souvient: «J’étais à l’extérieur du club, désespérément ivre et fumant une cigarette – un acte insensé d’automutilation – lorsque la batterie de mon ventilateur s’est épuisée.

«Il a commencé à biper follement alors que le pandémonium a éclaté tout autour.

« J’aurais dû mourir mais, encore une fois, ce n’était pas mon heure.

“J’ai été sauvé par la prévoyance du personnel du club, qui avait un sac Ambu – un insufflateur conçu pour la ventilation manuelle.

“Un de mes amis l’a récupéré en un peu plus d’une minute, a fixé un masque et a commencé à pomper de l’air dans mes poumons.

“J’aurais dû implorer le pardon et exprimer une gratitude sans fin lorsque l’ordre a été rétabli, mais je m’en foutais si je vivais ou si je mourais.

«J’étais hors de mon visage, versant du poison dans mon système. J’essayais juste d’engourdir la douleur, d’émousser les sens.

À deux autres reprises, la vie de Toby a été sauvée par son chien d’assistance, dressé pour détecter le danger.

Wogan, une croix labrador à poil long, a été nommé d’après le diffuseur Sir Terry, qui avait parrainé la formation de l’animal.

‘SOULMATE À QUATRE PATTES’

Toby raconte : « Dans les deux cas, j’avais été laissé seul dans une pièce au rez-de-chaussée. Mon tube de trachéotomie s’est détaché, je ne pouvais donc plus respirer.

“Sans assistance mécanique, j’ai environ 90 secondes avant de m’évanouir et de décéder.

«Wogan a sauté sur un buzzer rouge sur le mur, qu’il a appuyé avec son nez. Les alarmes ont retenti et, heureusement, le personnel est venu à mon secours.

“Sans ses actions, je serais mort.”

Malheureusement, Wogan est décédé en 2018 après avoir mangé un rat empoisonné alors qu’il fouillait.

Toby dit: «J’essaie toujours de comprendre ce qui est arrivé à Wogan. C’était mon âme sœur à quatre pattes.

Sa capacité d’espoir s’est tellement estompée qu’il a élaboré des projets de suicide assisté. Mais après une dépression nerveuse, il s’en est remis à l’assistante sociale du SBS.

Les forces spéciales se sont arrangées pour qu’il passe trois mois au Priory Hospital de Southampton en 2014, où la vie a commencé à changer.

Toby dit : « J’ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. J’ai compris, avec beaucoup d’aide de mon thérapeute, que de mauvaises choses peuvent arriver à de bonnes personnes. J’ai dû prendre toutes les compétences en leadership et la détermination d’être un soldat, les adapter et les utiliser pour surmonter ce qui m’était arrivé.

C’est là qu’il a imaginé les plans de son entreprise Bravery, qui encourage également les jeunes à s’impliquer dans le surf, le vélo tout-terrain et le motocross. Et il est tombé amoureux de Savannah.

Il dit: «Nous avons formé une belle relation. C’est génial parce qu’elle a eu un aperçu de ma vie avant que nous soyons en couple.

Il ajoute : « Si j’avais une baguette magique, bien sûr, je me réparerais. C’est dur mais je m’en sors jour après jour en affrontant mes démons.

“On m’a donné une seconde chance dans la vie et ce serait criminel de ma part de simplement jeter ça, alors je vais en profiter au maximum.”

Never Will I Die de Toby Gutteridge (Bantam Press, 20 £) est maintenant disponible. Les affaires de Toby sont en ligne sur bravery.org.uk.

