J’ai été abandonné dans une cabine téléphonique par ma mère quand j’étais bébé – maintenant je suis un ingénieur à succès, déclare la star de Long Lost Family

Un HOMME qui a été laissé dans une cabine téléphonique par sa mère est devenu un ingénieur à succès.

Les téléspectateurs d’ITV ont été laissés en larmes lundi soir lors de la diffusion d’un tout nouvel épisode de Long Lost Family.

TVI

Un homme qui a été laissé dans une cabine téléphonique par sa mère est devenu un ingénieur à succès[/caption] TVI

Les téléspectateurs de Long Lost Family ont été émus lorsqu’un homme a appris qu’il avait toute une famille aux États-Unis[/caption]

Davina McCall et Nicky Campbell reviennent dans la série alors que Chris, 55 ans, cherchait désespérément à en savoir plus sur sa famille.

Il a révélé comment sa mère l’avait abandonné dans une cabine téléphonique alors qu’il était bébé et n’était jamais revenue.

Chris a été adopté et a raconté comment il avait eu une enfance amusante et aimante.

Le père de deux enfants est maintenant un ingénieur à succès – cependant, il cherchait désespérément des informations sur sa mère biologique.

L’équipe de Long Lost Family s’est mise au travail et a finalement appris comment Chris avait trois autres frères et sœurs.

Sa mère a été forcée de retourner aux États-Unis mais a dû abandonner son nouveau-né car son mari, qui n’était pas son père, ne l’aurait jamais accepté.

Davina McCall a été chargée d’annoncer à Chris que sa mère était malheureusement décédée en 2008.

Cependant, l’équipe avait réussi à retrouver son père et ses frères et sœurs.

Suite aux révélations, Chris a dit à Davina : « Je voulais des réponses et tu me les as données par camion ! »

Après avoir entendu parler de son fils, Dominic, 80 ans, a révélé qu’il « mourait d’envie de le rencontrer ».

Mais bien que Chris ait pu rencontrer sa famille perdue depuis longtemps, les téléspectateurs ont eu le cœur brisé et en larmes au début de sa vie.

S’adressant aux médias sociaux, l’un d’eux a déclaré: « Je ne peux pas regarder la famille Long Lost sans pleurer maintenant. »

Un deuxième a écrit: « Dieu l’aime, trop d’informations à assimiler. »

« C’est tellement déchirant, la mère de Chris a dû traverser tellement de choses », a déclaré un troisième.

Alors qu’un quatrième a commenté: « Je ne peux pas m’empêcher de continuer à brailler sur ce programme. »

Long Lost Family est disponible en streaming sur ITVX.

TVI

L’équipe avait réussi à retrouver le père et les frères et sœurs de Chris[/caption]