J’ai essayé Zone, le casque futuriste purificateur d’air de Dyson

Dans un mouvement qui en surprendra sans aucun doute beaucoup, Dyson travaille sur une paire d’écouteurs supra-auriculaires depuis six ans.

Oui, vous avez bien lu, des écouteurs.

Bien sûr, ce ne sont pas n’importe quels vieux écouteurs, Dyson utilisant sa technologie de purification d’air haut de gamme pour apporter la purification de l’air extérieur aux utilisateurs pour la toute première fois. C’est donc la première incursion de Dyson dans le monde de l’audio et des appareils portables, et c’est avec un produit qui est le premier du genre. Dyson classique, ai-je raison ?

Bien qu’il soit facile de le rejeter comme une idée « là-bas » ou même un gadget, j’ai été très impressionné par le matériel proposé après l’avoir utilisé lors d’une session pratique à huis clos au siège de Dyson.

Technologie Dyson, mais miniature

Surnommé Dyson Zone, le casque purificateur d’air unique en son genre cherche à lutter contre l’augmentation des niveaux de bruit et de pollution, en particulier dans les grandes villes où jusqu’à 97 % de la population vit avec des niveaux malsains de pollution de l’air, avec un design intuitif emballé plein de premières Dyson.

L’idée est simple; il y a des compresseurs et des filtres intégrés dans chaque oreillette qui aspirent et filtrent activement l’air, et cet air est ensuite acheminé hors des boîtes vers votre visage via une visière qui s’enclenche sur les écouteurs à l’aide d’aimants.

Bien sûr, l’exécution était tout sauf simple, Dyson remarquant que beaucoup de la R&D a été consacrée à la technologie intégrée aux canettes, en particulier en ce qui concerne la purification de l’air et les compresseurs. En fait, les canettes sont en développement actif depuis plus de 6 ans, avec quelques changements notables entre un premier prototype que j’ai utilisé en mars et la version presque complète que j’ai utilisée début décembre.

Lewis Peintre / Fondeur

Les filtres utilisés dans les canettes utilisent un nouveau processus de fabrication qui utilise un média filtrant électrostatique pour charger négativement les filtres à double couche, attirant activement les particules et autres polluants dans l’air vers les filtres. Dyson affirme que cela peut filtrer 99% des particules dans l’air jusqu’à 0,1 micron, et cela inclut les gaz nocifs tels que le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre et l’ozone au niveau du sol, non filtrés avec des filtres à particules traditionnels.

Il devrait également empêcher le porteur d’attraper le COVID-19 si des particules sont présentes dans l’air. Dyson ne l’a pas testé spécifiquement avec le virus lui-même, mais il l’a testé avec le virus H1N1 presque identique avec d’excellents résultats.

Le travail du compresseur est d’aspirer l’air, et il est décrit comme le moteur le plus petit et le plus finement équilibré de l’entreprise. Malgré leurs petites dimensions, les compresseurs – un dans chaque oreillette – peuvent aspirer un impressionnant 2,5 L d’air par seconde à son maximum de 9 750 tr/min.

Mais non seulement ils sont petits et puissants, mais ils doivent également être presque silencieux en fonctionnement, étant si proches des oreilles.

Dyson y est parvenu avec une turbine équilibrée (le contraire d’une hélice) qui réduit le mouvement, et le système est suspendu dans les oreillettes – plutôt que d’être fixé directement – pour réduire les vibrations au minimum.

Alors que je pouvais encore entendre le léger bourdonnement des moteurs en rotation lorsque je portais les canettes sans audio, il était instantanément noyé lorsque la musique était jouée.

Tom William Chapman / Dyson

Respirer plus confortablement

Tout cet air agréable et purifié est délivré à votre visage via la visière Clean Air Delivery sans contact de Dyson – accrocheur, non ? La visière a l’air un peu étrange lorsqu’elle est portée, et ce sera probablement le facteur le plus important que les acheteurs potentiels devront surmonter, mais Dyson est convaincu que les attitudes changent avec l’exigence de masques au cours des dernières années.

Pourtant, ça a l’air d’un minuscule un peu comme Bane.

Visuels mis à part, la visière fonctionne très bien, canalisant l’air des canettes vers votre visage avec un couvercle en filet afin de ne pas souffler directement de l’air dans votre nez et votre bouche. Ce serait inconfortable, dit Dyson. Au lieu de cela, la couverture en maille crée un «panache» d’air pur autour de la bouche et du nez sans qu’il soit nécessaire d’entrer directement en contact avec la peau.

La quantité d’air nécessaire variera probablement en fonction de ce que vous faites, et Dyson a inclus des capteurs qui détecteront ce qui se passe et ajusteront le débit entre faible, moyen et élevé en fonction de votre admission d’air. Il convient de noter, cependant, qu’il n’est pas conçu pour l’exercice, et ce sera probablement une déception pour les coureurs et les cyclistes.

Si vous êtes assis sur le tube, le flux d’air sera plus lent que si vous vous promeniez dans Oxford Street, en partie dans le but d’optimiser la durée de vie de la batterie, qui varie de 1,5 heure à 4,5 heures avec la purification de l’air activée.

La visière peut sembler rigide, mais elle est étonnamment flexible et, à l’aide d’aimants pour s’enclencher, elle est facile à mettre et à enlever à tout moment. Il dispose même d’un mode conversation, activé en tirant la visière de votre bouche. Cela éteindra non seulement les ventilateurs pour économiser la batterie pendant que vous discutez, mais cela activera également un mode Transparence pour faciliter l’écoute de votre environnement.

Audio haut de gamme

En plus d’être un système de purification de l’air extérieur, le Dyson Zone est une paire d’écouteurs – et des écouteurs très haut de gamme, avec toutes les cloches et les sifflets des écouteurs sans fil phares.

Les écouteurs Zone sont dotés de haut-parleurs en néodyme de 40 mm, 16 ohms – développés en interne par Dyson, bien sûr – avec une plage impressionnante de 6 Hz à 21 kHz, ce qui se traduit par une expérience audio immersive que la société décrit comme un niveau de production audio. Bien que mon temps de travail ait été limité, j’ai été impressionné par des voix nettes qui ne sont pas affectées par les basses profondes et puissantes proposées.

Ces basses peuvent être poussées plus loin en activant l’égaliseur Bass Boost, disponible via l’application Dyson Zone, permettant des basses exceptionnelles qui ne troublent pas le reste de la gamme de fréquences.

Ce qui est plus impressionnant, c’est la suppression active du bruit. Les écouteurs Zone contiennent pas moins de 11 micros mesurant le bruit environnemental, moteur et intra-auriculaire, avec des alimentations connectées à un système ANC qui annule les bruits graves comme le grondement du tube. Deux d’entre eux se doublent de micros à formation de faisceau, vous permettant également de prendre des appels à l’aide du casque, avec un micro supplémentaire dans la visière pour une meilleure prise en main.

Dyson

Bien que ce soit assez impressionnant, la Zone offre également une atténuation passive impressionnante, qui annule les bruits aigus comme le clic-clac d’un clavier — une zone où la plupart des écouteurs ANC ont tendance à tomber.

C’est un incroyable assouplissement de l’environnement de plus de 30 dB en moyenne, ce qui a vraiment un effet notable sur ce que vous pouvez capter – même si je serais intéressé de voir comment cela se passe dans le métro de Londres particulièrement bruyant, plutôt que dans une réunion silencieuse pièces.

Il y a quelques mises en garde ; la suppression du bruit n’est pas réglable comme le populaire WH-1000XM4 de Sony, et bien qu’un égaliseur soit disponible via l’application Dyson Link, vous êtes limité à trois modes prédéfinis. Mais, compte tenu de l’expérience globale proposée, ceux-ci semblent négligeables.

Si vous souhaitez simplement utiliser la Zone comme un casque ordinaire, la durée de vie de la batterie s’étend jusqu’à 50 heures, mais une fois que le casque a besoin d’une recharge, il faudra près de trois heures pour passer de plat à plein.

Ajoutez d’autres fonctionnalités haut de gamme, notamment la surveillance en temps réel de la qualité de l’air, une ventilation des voyages précédents et un étui rigide sophistiqué pour le stockage, et vous avez une perspective intrigante pour ceux qui sont conscients du problème croissant de la pollution de l’air et du bruit. .

Tom William Chapman / Dyson

Dyson a confirmé en décembre que les écouteurs seront commercialisés à partir de 749 £ au Royaume-Uni, les prix américains restant à confirmer. La société a également confirmé que les écouteurs seraient mis en vente en 2023, d’abord en Chine en janvier, suivis des États-Unis, du Royaume-Uni et d’autres régions en mars 2023. Les écouteurs sont exceptionnellement chers, étant donné que les écouteurs Sony WH-1000XM5 extrêmement populaires entrent en à moitié prix et même les AirPods Max d’Apple coûtent 200 £ de moins, mais ce sera sans aucun doute une option tentante pour certains.

Néanmoins, si vous souhaitez vraiment réduire votre exposition à l’air pollué et au bruit lors de vos déplacements quotidiens, la zone Dyson est votre seul véritable choix – pour le moment, en tout cas.

Nous avons discuté du concept de Dyson Zone et des réflexions pratiques de Lewis lors d’un récent épisode de notre podcast hebdomadaire Fast Charge, que vous pouvez regarder ci-dessous :