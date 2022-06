J’ai essayé un siège d’avion à deux étages

Note de l’éditeur – Monthly Ticket est une série de CNN Travel qui met en lumière certains des sujets les plus fascinants du monde du voyage. En juin, nous nous envolerons pour découvrir les derniers développements en matière d’intérieurs d’avions, y compris les personnes qui travaillent à changer notre façon de voler.

Hambourg (CNN) — L’économie de vol pendant une période prolongée est une expérience généralement endurée plutôt qu’appréciée, mais un concepteur de siège d’avion estime que sa conception pourrait révolutionner les voyages à petit budget.

Le concept de siège d’avion Chaise Longue d’Alejandro Núñez Vicente a débuté à petite échelle l’année dernière, en tant que projet universitaire pour le jeune homme de 21 ans. Une nomination aux Crystal Cabin Awards 2021 – un des plus grands prix de l’industrie aéronautique – a rapidement suivi, et le design a fait l’objet d’une vague d’attention en ligne à la suite d’un article de CNN Travel.

Depuis lors, Núñez Vicente fait des vagues dans le monde de l’aviation. Il a interrompu sa maîtrise pour poursuivre le projet à plein temps. Il est en pourparlers avec de grandes compagnies aériennes et des fabricants de sièges. Il a obtenu des investissements importants qui ont permis au projet de se développer.

Mais alors que certains s’émerveillent devant l’innovation de Núñez Vicente, d’autres reculent, préoccupés par la claustrophobie et convaincus que s’asseoir sous quelqu’un d’autre serait pire, pas mieux, que la configuration actuelle de l’économie des avions.

« Je grandis plus en écoutant les critiques et en écoutant les mauvais commentaires qu’en écoutant les bons commentaires et les fleurs qu’ils me lancent », déclare Núñez Vicente, s’adressant à CNN Travel à Hambourg, en Allemagne, où il présente son design. au salon Aircraft Interiors 2022 (AIX).

Son design est destiné au voyageur de tous les jours, alors Núñez Vicente dit qu’il est impatient d’entendre ce que les voyageurs potentiels ont à dire, positif ou négatif.

« Mon but ici est de changer les sièges en classe économique pour le mieux de l’humanité, ou pour toutes les personnes qui ne peuvent pas se permettre de payer des billets plus chers », dit-il.

Núñez Vicente devrait recevoir encore plus de commentaires cette semaine. AIX est l’un des plus grands salons de l’aviation au monde, et il présente le premier prototype grandeur nature de sa conception.

CNN Travel s’est arrêté pour avoir un avant-goût de ce que cela pourrait être de voler sur un siège d’avion à deux étages.

Tester le concept

Le siège d’avion Chaise Longue exposé à AIX 2022 Hambourg. Rue Francesca/CNN

Tout d’abord, le niveau supérieur. Núñez Vicente a conçu le prototype avec deux marches en forme d’échelle que les voyageurs peuvent utiliser pour accéder au niveau supérieur. C’est un peu précaire, mais une fois là-haut, le siège est spacieux et confortable, et il y a beaucoup de place pour étirer mes jambes. Les prototypes de sièges ne bougent pas, mais ils sont chacun installés dans des positions différentes pour indiquer comment ils pourraient s’incliner.

Le design de Núñez Vicente supprime la cabine aérienne. Au lieu de cela, il a conçu un espace entre les niveaux supérieur et inférieur pour que les voyageurs puissent ranger leurs bagages en cabine.

Dans les vastes halls résonnants du centre de conférence Hamburg Messe, il est difficile d’imaginer ce que ce serait réellement d’être si près du plafond de la cabine. Núñez Vicente estime qu’il y aurait environ 1,5 mètre séparant le passager assis du haut de l’avion. Il soutient que même si un voyageur ne peut pas se tenir debout dans cet espace, beaucoup ne peuvent déjà pas se tenir debout dans les rangées économiques régulières – bien que, vraisemblablement, ces voyageurs plus grands seront encore plus écrasés par cette conception.

Ensuite, essayez la rangée de sièges du bas. La frustration de Núñez Vicente face au manque d’espace pour les jambes a été à l’origine de la conception, et en n’ayant pas de siège au même niveau devant moi, cela me permet d’étirer mes jambes, et il y a un repose-pieds pour plus de confort.

Pourtant, parce que l’autre niveau de sièges est directement au-dessus de moi et dans ma ligne de vue, cela me semble assez claustrophobe. Mais si les espaces restreints ne vous dérangent pas et que vous prévoyez simplement de dormir tout le vol, cela pourrait être une solution efficace.

Prochaines étapes

Les espaces en forme de cocon disposent d’un pied pour que les passagers puissent se dégourdir les jambes. Rue Francesca/CNN

Le siège Chaise Longue a été initialement envisagé pour l’avion Flying-V, un nouveau concept d’avion actuellement en développement à l’Université de technologie de Delft, l’alma mater de Núñez Vicente.

Maintenant, il estime que la conception pourrait être mise en œuvre dans un Boeing 747, un Airbus A330 ou tout autre avion gros porteur de taille moyenne à grande.

Núñez Vicente est ambitieux et convaincu que son design pourrait devenir une réalité, mais il reconnaît également que les idées de sièges d’avion inhabituelles ne passent pas souvent du concept à la réalité. C’est un long processus, et les règles et réglementations strictes de l’industrie peuvent devenir des obstacles.

De plus, le siège économique de l’avion n’a pas vraiment changé depuis des décennies, même s’il y a eu de nombreux concepts réinventés lancés par les designers.

« L’une des phrases que j’entends souvent, c’est ‘Si ce n’est pas cassé, pourquoi le changer ?' », admet Núñez Vicente. « Donc, si les passagers voyagent toujours dans les pires sièges en classe économique, pourquoi allons-nous leur donner une meilleure option ? Cela rapporte de l’argent. C’est l’objectif de la compagnie aérienne en fin de compte, pas d’améliorer votre vol. »

Pourtant, le concepteur de sièges travaille déjà sur la prochaine étape de son processus, pour concevoir la structure pour qu’elle soit plus légère que son itération actuelle.

Il espère s’associer à une compagnie aérienne ou à un fabricant de sièges pour y parvenir.

« En ce moment, nous montrons au marché ce que nous avons. Et nous laissons le marché venir nous dire ce que nous devons faire ensuite », dit-il.

Núñez Vicente collabore peut-être maintenant avec des experts de l’industrie avec des années d’expérience, mais le projet a commencé dans sa chambre dans la maison de ses parents, et sa famille reste une grande partie du processus.

Il est à AIX avec ses parents en remorque – ils ont conduit le prototype Chaise Longue dans une camionnette à travers l’Europe et l’ont aidé à installer le siège in situ.

« Bien sûr, au début, personne ne s’attendait à ce que cela devienne si important au point où nous en sommes aujourd’hui. Mais ils savaient tous que j’allais pouvoir faire quelque chose », déclare Núñez Vicente.

« Si vous me l’aviez demandé avant, j’aurais dit que ce n’est peut-être qu’un projet universitaire. Si vous me le demandiez maintenant, après tout ce dur [work], après tous les efforts de beaucoup, beaucoup de gens – je dirais que maintenant c’est plus une réalité. Nous le voyons comme l’avenir de la classe économique. »