J’ai essayé un hack TikTok pour faire la meilleure purée de pommes de terre et je n’utiliserai plus jamais d’eau salée ordinaire

Une TikToker a partagé son hack pour faire de délicieuses purées de pommes de terre : les faire bouillir dans du bouillon de poulet.

Je l’ai essayé et j’ai fait deux lots: un à partir de pommes de terre bouillies dans du bouillon et un dans de l’eau.

Les pommes de terre bouillies étaient beaucoup plus savoureuses et légèrement plus crémeuses.

Pour plus d’histoires, rendez-vous sur www.BusinessInsider.co.za.

Il y a beaucoup, beaucoup de plats sur ma liste d’aliments réconfortants, mais la purée de pommes de terre est très proche du sommet. Une seule bouchée de ce fouet crémeux et savoureux suffit à la fois pour me renvoyer dans le temps aux dîners d’enfance et me plonger en plein milieu d’un steakhouse chic.

Comme la plupart des amateurs de pommes de terre, j’ai ma propre méthode de purée éprouvée. J’utilise généralement des pommes de terre Yukon Gold et je les fais bouillir dans de l’eau salée. Je vide l’eau et ajoute du beurre, de la crème et des herbes avant de passer un pilon au tas de féculents.

Mais j’ai commencé à douter de mes habitudes de purée de pommes de terre après avoir rencontré un purée de pommes de terre savoureuse partagée par l’humoriste Jourdyn Parks en décembre 2020. La vidéo a fait le tour d’Internet début 2021 et, en novembre 2022, comptait près de 7 000 likes et plus de 300 partages.

“Je sais que vous boîte faites bouillir vos pommes de terre dans l’eau”, a déclaré Parks BuzzFeed après que son piratage soit devenu viral. “En fait, c’est probablement le moyen le plus courant. Je ne peux tout simplement pas – pour la vie de moi – comprendre pourquoi vous auriez choisir quand le bouillon et le bouillon sont des options.”

Selon Parks, la meilleure façon de faire bouillir des pommes de terre est dans un bouillon savoureux.

Sa première étape consiste à laver les pommes de terre et à les frotter avec de l’huile d’avocat. Si vous n’aimez pas laisser la peau, Parks dit que vous pouvez les peler, mais j’aime personnellement la texture qu’ils ajoutent.

Après avoir coupé les pommes de terre en deux, Parks dit de les mettre dans une casserole avec une tasse d’eau, une pincée de sel de mer et une sorte de bouillon de viande, “selon ce que vous allez servir avec votre purée de pommes de terre”. a-t-elle dit dans sa vidéo, ajoutant plus tard “vous devriez les servir avec de la viande”.

Parks a déclaré à BuzzFeed qu’elle avait appris cette astuce de sa grand-mère. Dans sa vidéo, elle a expliqué que faire bouillir les pommes de terre en stock verrouille la saveur et aide à rendre la purée plus crémeuse une fois que vous avez ajouté votre produit laitier ou votre assaisonnement.

Faites cela, dit-elle, et “ils seront délicieux”.

Et les lecteurs, elle avait raison.

J’ai testé ce hack en faisant bouillir un lot de pommes de terre dans du bouillon de poulet et un autre dans de l’eau avant de les écraser

J’ai fait deux lots presque identiques, la seule différence étant que l’un a été bouilli principalement dans du bouillon de poulet (selon les instructions de Parks) au lieu d’eau. Les deux lots avaient également du sel dans l’ébullition, et j’ai ajouté la même quantité de beurre et de crème à chaque lot de pommes de terre bouillies avant de les écraser.

Dès le départ, j’ai remarqué une petite différence de texture.

La purée faite avec du bouillon était légèrement plus crémeuse, comme Parks l’avait suggéré. Ce n’était pas extraordinairement évident, et j’ai dû revenir en arrière et goûter chacune plusieurs fois (pas désolé) pour m’en assurer, mais les pommes de terre bouillies à l’eau avaient une texture un peu plus granuleuse que j’ai remarquée lorsque je les ai poussées sur le toit. de ma bouche avec ma langue.

La purée de pommes de terre au bouillon de poulet était tellement meilleure

J’ai essayé les deux lots côte à côte sans rien ajouter d’autre et j’ai immédiatement pu faire la différence. La saveur de la purée de pommes de terre au bouillon était beaucoup plus riche et robuste que celle de son concurrent.

En fait, il n’y avait pas vraiment de concurrence. Le lot bouilli à l’eau était fade en comparaison. Il n’avait pas vraiment de saveur du tout, ce qui pourrait être bien si vous cherchez à ajouter une tonne d’herbes et d’arômes spécifiques à travers les épices.

En pensant aux pommes de terre comme un plat d’accompagnement autonome, ou comme une base pour du poulet en sauce, je pense que le bouillon bouilli est la voie à suivre évidente. Il a marié les deux composants du repas afin que l’ensemble du plat soit cohérent.

Qu’il suffise de dire que je ne servirai plus jamais de purée de pommes de terre bouillie à l’eau.