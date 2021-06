« J’ai essayé mais tout ça a échoué » : Kirti Kulhari révèle pourquoi elle s’est séparée de Saahil Sehgal | Nouvelles des gens

New Delhi: Les ‘Quatre photos supplémentaires, s’il vous plaît !’ L’actrice Kirti Kulhari a récemment annoncé sa séparation avec son mari Saahil Sehgal et a révélé qu’elle avait tout essayé pour sauver son mariage, mais qu’elle n’avait pas pu dans une interview avec un grand quotidien. Elle a dit que le mariage ne lui apportait pas la paix et le bonheur, alors elle a dû prendre la décision difficile de se séparer.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait essayé de sauver son mariage, elle a déclaré à ETimes: « J’ai beaucoup essayé, je n’ai jamais autant essayé. J’ai essayé parce que je voulais lui donner tout ce que j’avais. Quand tout cela a échoué, j’ai dû lâcher prise . »

L’actrice a également évoqué la raison « simple » de sa séparation. Elle a déclaré: « J’ai beaucoup appris et Sahil aura toujours un grand rôle, il a joué un grand rôle dans qui je suis, où je suis aujourd’hui. La décision de ne plus faire cela ensemble était basée sur un fait très simple . Cela ne m’apporte pas la paix et le bonheur que tout ce qui est dans la vie devrait le faire. »

Plus tôt, l’actrice de « Pink » avait expliqué à Hindustan Times à quel point il était difficile de mettre fin à un mariage car cela affectait également leurs familles.

Elle a expliqué: « Cela brise quelque chose que vous avez construit ensemble, les familles sont brisées. C’est une décision difficile, mais je pensais que si le choix de se réunir était le mien, alors ne pas y être – car je pense que c’est fini avec son cours ou qu’il est temps lâcher prise – devrait aussi être le mien. »

Le 1er avril 2021, Kirti Kulhari s’était rendue sur Instagram pour annoncer sa séparation avec son mari Saahil Sehgal. Dans une note qu’elle a publiée sur Instagram jeudi 1er avril, Kirti a écrit qu’ils se séparaient « pas sur papier, mais dans la vie ».

« Une simple note pour faire savoir à tout le monde que mon mari Saahil et moi avons décidé de nous séparer. Pas sur les papiers, mais dans la vie. Une décision qui est probablement plus difficile que la décision d' »être avec quelqu’un », car se réunir est célébré par tout le monde que vous l’amour et l’attention », a-t-elle écrit.

L’actrice de ‘Pink’ a ajouté: « Et la décision de « ne pas être avec quelqu’un » apporte de la douleur et du mal aux mêmes personnes. Ce n’est pas facile. Je suppose que ce n’est pas censé être facile, mais C’EST CE QUE C’EST. »