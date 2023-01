J’ai essayé les nouveaux Skinstacks Nutrient Gummies de Neutrogena

Un complément alimentaire quotidien peut-il vous donner une meilleure peau ? Neutrogena le pense.

La marque longtemps associée aux crèmes et savons pour la peau conçus pour remédier à tout, de l’acné chez les adolescentes aux rides et ridules de la vieillesse, se vend maintenant compléments alimentaires “sur mesure”.

Les gommes nutritives Skinstacks, dévoilées au CES, sont des créations à deux bouchées en couches arc-en-ciel qui sont imprimées en 3D sur commande par Nourished, le partenaire de Neutrogena dans l’entreprise. Ils regorgent de vitamines, notamment A, C et E, ainsi que d’autres antioxydants et nutriments, qui, selon Neutrogena, amélioreront la santé de votre peau de l’intérieur. Ils sont également sans sucre et végétaliens, et vous pouvez choisir parmi plusieurs saveurs de fruits.

Cela dit, il convient de rappeler que les affirmations ne sont que cela, bien que Neutrogena affirme avoir des recherches pour étayer ses promesses. Comme les autres compléments alimentairesceux-ci ne sont pas considérés comme des médicaments ou des médicaments et ne sont pas réglementés par la Food and Drug Administration ou d’autres agences gouvernementales.

Il y a beaucoup de suppléments frauduleux là-bas et, normalement, je serais extrêmement sceptique à l’égard d’un produit comme celui-ci, mais la marque Neutrogena a un certain poids et cela m’a rendu curieux.

Neutrogena facture les gommes Skinstacks comme “personnalisées” car le type de gomme recommandé pour une personne est partiellement déterminé par une analyse de son visage, effectuée via le site Web mobile de l’entreprise. L’analyse, qu’il est préférable d’effectuer à la maison lorsque vous ne vous maquillez pas, examine les caractéristiques du visage telles que la taille des pores, les rides et les ridules, puis compare vos caractéristiques avec une base de données de milliers de visages.

Le scanner note le visage d’une personne dans des catégories telles que “peau plus claire”, “rides” et “éclat”. Vous êtes également interrogé sur vos priorités en matière de peau. Par exemple, bien que certaines personnes n’aient pas d’acné ou de rides qui apparaissent à l’analyse, elles peuvent quand même s’inquiéter de ces choses.

Une fois ces données compilées, les utilisateurs se retrouvent avec une recommandation pour l’un des cinq types de suppléments. Les options sont étiquetées comme “résilientes”, “sans âge”, “hydratées”, “claires” et “brillantes”. S’ils le souhaitent, les gens peuvent commander un approvisionnement de 28 jours au coût de 50 $. Les gommes sont imprimées en 3D sur commande dans les installations de Nourished au Royaume-Uni et prennent environ sept à 10 jours pour être expédiées.

J’ai essayé le scanner pendant que j’étais au CES, mais il convient de mentionner que je portais du maquillage à l’époque, ce qui aurait pu fausser les résultats. Le scanner, qui est intégré à un site Web mobile et utilise l’appareil photo de votre téléphone, était facile à utiliser et ne prenait que quelques minutes. Le processus est similaire à celui utilisé lorsque vous configurez Face ID sur un iPhone.

Tous mes scores étaient plutôt bons, mais le scanner a remarqué des rides – comme j’ai atteint le milieu de ma vie, je n’ai pas trouvé cela surprenant, mais c’était quand même un peu déprimant. En conséquence, le site m’a recommandé d’essayer les suppléments sans âge, qui comprennent des couches de riboflavine et l’antioxydant CoQ10.

Il convient de mentionner que les cinq options sont assez similaires. Cinq de leurs sept couches sont identiques. Ce sont les deux derniers qui diffèrent selon le problème de peau particulier.

Vous pouvez choisir entre une poignée de saveurs, y compris la pastèque et la cerise acidulée. Les gommes sont recouvertes de la saveur après avoir été imprimées. La gomme que j’ai essayée avait une saveur de fruit assez indescriptible, mais c’était quand même agréable. Ce n’était pas quelque chose que je mangerais comme friandise, mais comme vitamine à prendre une fois par jour, ce serait bien.

L’idée qu’ils sont personnalisés est un peu fantaisiste. Il n’y a que cinq options et j’ai tendance à penser que la plupart des gens savent déjà quels sont leurs problèmes de peau, mais Neutrogena affirme que ce n’est pas toujours le cas. Vous pourriez tout aussi bien les stocker sur les étagères des pharmacies, plutôt que d’obliger les gens à passer par le processus de numérisation et à les commander en ligne, mais dans un magasin, ils pourraient disparaître dans la mer de suppléments nutritionnels déjà disponibles.

Vaut-il la peine de dépenser 50 $ pour quelque chose qui pourrait réduire vos rides ou rendre votre peau plus lumineuse ? Sans preuves tangibles pour prouver que les gommes fonctionnent, je ne suis pas sûr que la réponse soit oui. Mais beaucoup d’autres personnes dépensent déjà beaucoup plus d’argent que cela pour des produits similaires.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.