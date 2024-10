J’ai essayé le soin du visage au sperme de saumon de Jennifer Aniston pour que vous n’ayez pas à le faire.

Il y a quelque chose de louche dans l’état de beauté.

Le soin du visage au sperme de saumon s’annonce comme le traitement de soin de la peau le plus en vogue à Hollywood et au-delà – en partie grâce à des stars comme Jennifer Aniston, qui a parlé de son expérience avec ce service au son gluant dans un WSJ. Entretien avec un magazine l’année dernière.

« J’ai dit : ‘Es-tu sérieux ? Comment obtient-on du sperme de saumon ?’ » Aniston – qui a déclaré qu’elle « essaierait presque n’importe quoi une fois » pour paraître jeune – se souvient avoir demandé à l’esthéticienne qui lui avait recommandé le traitement.

Qu’est-ce qu’un soin du visage au sperme de saumon ?

Si votre intérêt est également éveillé, n’ayez crainte : ce soin du visage n’implique pas de vous badigeonner le visage de véritable sperme de poisson. Au lieu de cela, il tourne autour d’un ingrédient appelé Rejuran, qui exploite le pouvoir des polydésoxyribonucléotides (ou PDRN, car c’est une bouchée) dérivés de l’ADN du saumon pour « aider à la texture, à l’hydratation et à l’éclat de la peau », comme l’a déclaré un dermatologue certifié de la ville de New York. Dr Dendy Engelman raconte Page Six Style.

« Ils prennent l’ADN et l’hydrolysent, c’est-à-dire le décomposent en petites particules, et c’est ce que nous mettons sur le visage », ajoute Engelman. « Pourquoi le saumon ? C’est en fait bio-identique à 97 % [to] l’ADN des humains.

Rejuran exploite le pouvoir des polynucléotides dérivés de l’ADN du saumon pour « aider à améliorer la texture, l’hydratation et l’éclat de la peau », comme l’explique le dermatologue certifié de la ville de New York, le Dr Dendy Engelman, à Page Six Style. Style de la page six

Si c’est assez bien pour Jennifer Aniston, c’est assez bien pour moi. Getty Images

Ce n’est pas seulement Aniston qui a essayé ce traitement unique ; Kim Kardashian a également expérimenté le soin du visage de poisson, révélant dans un épisode de « Les Kardashian » qu’on lui avait injecté « du sperme de saumon ». [her] affronter. »

Il s’avère que le magnat des Skims a peut-être reçu ce service en Corée du Sud, d’où il est originaire il y a plus de dix ans ; là-bas (et dans de nombreux autres pays en dehors des États-Unis), les polynucléotides dérivés du saumon sont en fait injectés dans la peau, un peu comme des produits de comblement.

Cependant, étant donné que le PDRN injectable n’est pas approuvé par la FDA, les dermatologues américains l’utilisent localement en conjonction avec le microneedling, ce qui crée de minuscules plaies perforantes dans la peau pour faciliter l’absorption de l’ingrédient – ​​ou « pousser le sperme de saumon », comme le dit Aniston. lors d’un récent « Jimmy Kimmel Live! » apparence.

Quels sont les avantages des polynucléotides ?

« C’est vraiment génial ; cela aide à guérir la peau plus rapidement après l’intervention », me dit Engelman à propos du traitement combiné, ajoutant que les polynucléotides peuvent stimuler l’hydratation et améliorer le tonus et la texture du teint.

« Il aide également à stimuler le collagène, à atténuer les rides et ridules et à donner l’apparence d’une « peau de verre » que tout le monde espère. »

Combien de temps dure-t-il et combien de traitements sont nécessaires pour voir des résultats ?

Engelman recommande une cure de trois traitements Rejuran (chacun espacé de quatre semaines) pour des résultats optimaux, suivis de traitements annuels pour l’entretien.

Cela dit, les patients devraient constater des effets plus subtils trois à cinq jours après chaque traitement, avec des résultats optimaux après une semaine. Donc, si vous avez un grand événement à venir, vous souhaiterez planifier le vôtre environ sept jours.

Étant donné que les polynucléotides injectables ne sont pas approuvés par la FDA, les dermatologues américains les utilisent par voie topique en conjonction avec le microneedling, ce qui crée de minuscules plaies perforantes dans la peau pour faciliter l’absorption de l’ingrédient. Style de la page six

Youhouza ! Style de la page six

Mon avis honnête

Divulgation complète : j’avais déjà subi quelques traitements de microneedling réguliers pour traiter les cicatrices d’acné sur mes joues, donc je n’étais pas trop inquiet du niveau de douleur de cette procédure – jusqu’à ce qu’Engelman me dise qu’elle préfère radiofréquence le microneedling, réputé à la fois plus efficace et plus inconfortable.

« C’est tout à fait tolérable », a-t-elle promis en appliquant une crème anesthésiante sur tout mon visage alors que je m’agitais nerveusement sur la chaise.

Il s’avère que le doc avait raison. Après avoir retiré la lidocaïne, Engelman est entrée avec son appareil Exion, et la sensation était plus ou moins la même que lors de mes précédentes séances de microneedling en termes de facteur aïe : certainement pas relaxant (j’ai même pleuré un peu pendant qu’elle traitait ma lèvre supérieure, nez et autour des yeux), mais tout à fait gérable.

Après avoir tamponné chaque partie de mon visage, Engelman s’est arrêté pour appliquer « l’essence curative » de Rejuran sur la zone, expliquant : « Les plaies perforantes guérissent très rapidement, nous n’attendons donc pas la fin de la procédure pour appliquer l’extrait de saumon. En d’autres termes, vous devez enfermer rapidement toute cette bonté de poisson !

Style de la page six

Style de la page six

Style de la page six

Y a-t-il des effets secondaires ?

Lorsque j’ai initialement réservé la procédure utilisant des polynucléotides, Engelman et son équipe m’avaient prévenu que mon visage pourrait être un peu cru et rouge immédiatement après. (« Ce n’est pas un soin spa relaxant », a-t-elle prévenu.)

Ce n’était pas surprenant ; Dans le passé, j’avais toujours volontairement programmé des séances de microneedling le vendredi, afin de pouvoir passer tout le week-end enfermé à la maison pour guérir (et me cacher). En règle générale, il faut trois ou quatre jours pour que mon visage ait l’air « normal » après l’aiguilletage.

Mais cette fois-ci, à ma grande surprise et mon grand plaisir, la rougeur a complètement disparu après les premières heures – probablement grâce aux pouvoirs de récupération du Rejuran mentionnés par Engelman. Comme indiqué, j’ai laissé la pommade au saumon sur ma peau pendant la nuit, en sautant mon nettoyage habituel du soir pour que le goop puisse continuer à opérer sa magie.

Style de la page six

Me voici cinq jours plus tard, sans maquillage. Je détecte une lueur ! Elana Homme-Poisson

Comment se déroulent les soins post-traitement ?

Sur instruction d’Engelman, j’ai arrêté d’utiliser mon rétinoïde habituel pendant une semaine après la procédure (les AHA sont également interdits) et j’ai évité de me maquiller pendant les 48 premières heures, en m’en tenant à un régime simple composé d’un nettoyant doux, d’une crème hydratante et d’un écran solaire.

Comme mentionné précédemment, le dermatologue recommande une cure complète de trois traitements pour de meilleurs résultats, mais j’ai remarqué des changements positifs dans la texture, le teint et l’apparence générale de ma peau quelques jours après ma première visite.

Combien ça coûte?

Comme la plupart des choses dans la vie, l’éclat du visage alimenté par le poisson n’est pas gratuit : un seul traitement Rejuran à la Shafer Clinic vous coûtera 1 800 $. Dans les autres cliniques de la région de New York, vous pouvez vous attendre à payer entre 600 $ et 2 000 $.

Le verdict final

Quant à savoir si cela vaut la peine de dépenser ce genre d’argent ? Lutter contre le vieillissement est une bataille difficile (ou devrais-je dire, en amont), et quiconque recherche une solution rapide doit gérer ses attentes.

Mais pour ceux qui recherchent une peau plus lisse et un éclat subtil – et avec de l’argent à dépenser, bien sûr – Rejuran fonctionne à merveille.