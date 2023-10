Vous êtes-vous déjà interrogé sur les méthodes alternatives pour gérer des maladies chroniques comme l’arthrite, l’obésité ou même le diabète ? Dans ma quête de réponses, j’ai souvent négligé les approches non conventionnelles ; les solutions qui étaient juste devant moi.

En tant que diabétique de longue date, gérer ma glycémie était devenu un combat quotidien. Après avoir suivi le régime alimentaire recommandé par mon médecin et surveillé constamment mon taux de glucose, je me suis senti dépassé et frustré.

C’est à ce moment-là que je suis tombé sur le régime carnivore, un régime alimentaire unique qui consiste à consommer uniquement des produits d’origine animale.

Anthony Girouard a essayé le régime carnivore. Il a dit que cela avait inversé son diabète, lui avait donné une plus grande clarté mentale et qu’il avait perdu 30 livres.

Je ne me souviens pas exactement de la première fois où j’ai vu le régime carnivore, mais je me souviens très bien d’avoir consulté YouTube pour obtenir des réponses. Étant quelqu’un qui a toujours eu un esprit curieux, mais qui a toujours suivi les recommandations de mon médecin, j’ai immédiatement été attiré par cette façon controversée de manger.

L’idée de consommer uniquement des produits d’origine animale semblait à la fois séduisante et étrange, suscitant une vague de questions dans mon esprit. Ce qui m’a le plus fasciné dans le régime carnivore, c’est son opposition directe à la sagesse nutritionnelle conventionnelle.

Pendant des années, mes médecins ont systématiquement recommandé une approche alimentaire faible en gras comme clé pour contrôler mon diabète. Il était donc rafraîchissant – et légèrement déroutant – de voir une perspective alternative gagner du terrain. Serait-il possible qu’ils se soient trompés depuis le début ?

J’étais intrigué par l’idée d’inverser mon diabète naturellement, j’ai donc décidé d’essayer ce régime non conventionnel pour voir si c’était la réponse que je cherchais.

Lorsque j’ai décidé d’essayer ce régime pour la première fois, j’avais des sentiments mitigés. D’un côté, j’étais curieux de connaître ses bienfaits potentiels pour la santé, mais de l’autre, je ne pouvais m’empêcher de me demander si ce serait trop restrictif ou même durable à long terme.

À ma grande surprise, les premières semaines ont été assez difficiles, car mon corps s’est adapté aux changements drastiques, mais assez vite, j’ai apprécié la simplicité du régime.

Les repas sur lesquels je comptais étaient simples, mais satisfaisants. Chaque matin, je me délectais de la combinaison classique de bacon croustillant et d’œufs brouillés dans du beurre riche. Et au moment du dîner, je me suis laissé tenter par des galettes de bœuf juteuses agrémentées généreusement d’une cuillerée de beurre crémeux.

Les premiers mois ont été les plus difficiles et les plus exigeants physiquement. Au départ, mon corps avait du mal à s’adapter aux différents profils nutritionnels. J’ai ressenti des symptômes pseudo-grippaux, des problèmes digestifs, de la fatigue, des maux de tête et un brouillard cérébral.

L’adaptation à un régime sans glucides a d’abord épuisé les niveaux d’énergie de mon corps et il a fallu environ trois mois pour que mon système se remette sur la bonne voie.

Le quatrième mois a apporté des bénéfices inattendus que je n’aurais pas pu prévoir. Outre la perte de poids initiale et l’augmentation des niveaux d’énergie auxquels je m’attendais, j’ai remarqué une amélioration significative de ma santé mentale.

En tant que personne aux prises avec des problèmes de concentration, cette nouvelle clarté ne peut être surestimée. Des problèmes qui semblaient insurmontables auparavant sont devenus plus faciles à gérer. C’est comme si un voile avait été levé, me permettant d’aborder les choses avec un sens renouvelé du but et de la capacité.

Mon esprit ressemblait à une machine bien huilée, prête à affronter tout ce qui se présentait à elle. De plus, c’est à cette époque que j’ai commencé à adopter la simplicité et la commodité du mode de vie des carnivores dans un monde rempli de régimes compliqués et d’innombrables restrictions alimentaires.

Pouvoir compter uniquement sur des produits d’origine animale pour se nourrir procurait un sentiment de facilité et de liberté. Je ne me soucie plus de mesurer les portions ni d’être obsédé par le comptage des calories. C’est juste de la pure simplicité à chaque repas.

J’ai été étonné lorsque je suis monté sur la balance et j’ai vu qu’après six mois, j’avais perdu au total 30 livres. C’était incroyable de penser que mes efforts pour contrôler mon diabète avaient entraîné une perte de poids aussi importante.

Le meilleur, c’est que je n’essayais même pas de perdre du poids, c’était simplement un effet secondaire agréable du régime.

Au départ, mon objectif principal était de gérer mon diabète. Je voulais contrôler ma glycémie. Je ne savais pas que ce voyage me permettrait également de perdre ces kilos en trop qui m’alourdissaient depuis des années.

Alors que j’entrais dans le septième mois de régime, ma perte de poids avait atteint un plateau. Je m’attendais à voir la même tendance en termes de perte de poids et d’augmentation des niveaux d’énergie. Cependant, ce n’était pas le cas. Mais ce qui a été une surprise totale, ce sont d’autres avantages qui ont commencé à apparaître.

Tout d’abord, j’ai remarqué une amélioration significative de la qualité de mon sommeil. Fini le temps où l’on se tournait et se retournait. Maintenant, je me suis endormi rapidement et je me suis réveillé en pleine forme. Ce nouveau repos a eu un impact profond sur ma santé globale.

Un autre bénéfice inattendu au cours de ces mois a été une réduction notable de l’inflammation dans tout mon corps. Non seulement mes douleurs articulaires chroniques ont considérablement diminué, mais des problèmes comme les démangeaisons cutanées et mon taux de glucose élevé ont également semblé disparaître du jour au lendemain.

Ce fut un moment incroyable lorsque j’ai réalisé que je pouvais enfin abandonner mes médicaments contre le diabète. Je suis passée de 2 000 milligrammes de metformine deux fois par jour à aucun médicament contre le diabète. Cela seul renforce mon dévouement à ce régime non conventionnel.

La transition vers un régime entièrement carné m’a rendu assez sensible aux autres aliments. Après un an à manger principalement de la viande, j’ai remarqué que chaque fois que je m’écarte et inclut tout type d’aliment transformé, j’éprouve des problèmes.

C’est comme si ma palette s’était affinée et que la moindre trace d’additifs ou d’ingrédients toxiques provoquait des éruptions cutanées, des ballonnements, des inconforts digestifs et de la fatigue.

Cette nouvelle sensibilité m’a obligé à réévaluer non seulement mes choix alimentaires mais aussi ma façon d’aborder l’alimentation en général. Il est révolu le temps où je pouvais m’adonner sans réfléchir à divers délices culinaires sans conséquences. Au lieu de cela, chaque décision est devenue délibérée et déterminée, pesant les répercussions potentielles par rapport aux plaisirs momentanés.

Même si j’avais au départ des doutes quant à la durabilité de ce régime et à ses implications sur la santé, j’ai été agréablement surpris par les changements positifs qu’il a apportés à ma santé globale.

Il est important de reconnaître que ce régime peut ne pas convenir à tout le monde, en particulier à ceux souffrant de certaines conditions médicales ou peut-être de préoccupations éthiques. Avant de se lancer dans tout changement alimentaire, il est essentiel de consulter un professionnel de santé pour obtenir des conseils personnalisés.

En fin de compte, l’année écoulée me fait ressortir l’importance d’une nutrition personnalisée et la nécessité de trouver un régime alimentaire adapté aux besoins et aux objectifs de chacun.

Anthony Girouard explore son parcours avec le régime carnivore à travers son Youtube canal.

